Расмan: Жон Стоунз «Сити»ни тарк этди — буюк ҳимоячи энди «Интер»да!

·81·Спорт
Расмan: Жон Стоунз «Сити»ни тарк этди — буюк ҳимоячи энди «Интер»да!
Қисқача

Англия терма жамоаси ва «Манчестер Сити» жамоасининг 32 ёшли ҳимоячиси Жон Стоунз Италиянинг «Интер» клубига еркин агент сифатида ўтди. Футболчи ва Милан гранди 2028 йилнинг ёзигача мўлжалланган 4 йиллик шартнома бўйича келишувга еришди ва унинг йиллик маоши солиқлардан ташқари тахминан 4,5 миллион еврони ташкил етади. Англиялик тажрибали ҳимоячи яқин соатларда Миланга етиб келиб, тиббий кўрикдан ўтиши ва шартнома имзолаши кутилмоқда.

Европа футболида трансфер бозорини ларзага келтирган улкан воқеа юз берди: «Манчестер Сити» ва Англия терма жамоасининг кўп йиллик етакчиси, таниқли марказий ҳимоячи Жон Стоунз кутилмаганда Италия А Сериясига кўчиб ўтмоқда. Таниқли инсайдерлар ва Италия матбуотининг бир овоздан тасдиқлашича, 32 ёшли ҳимоячи Миланнинг «Интер» клуби билан келишувга эришган.

Zamin.uz ушбу сенсацион трансфернинг барча молиявий ва ташкилий тафсилотларини тақдим этади.

Шартнома тафсилотлари ва маош: «Интер»нинг оқилона юриши

Таниқли трансфер эксперти Николо Скира хабарига кўра, келишув бўйича барча томонлама масалалар тўлиқ ҳал этилган. Жон Стоунз Милан клубига эркин агент сифатида қўшилмоқда. Бу шуни англатадики, «Интер» Мареска жамоасининг энг ишончли ҳимоячиларидан бири учун «Манчестер Сити»га бирор евро тўламайди. Бу Милан гранди раҳбариятининг трансфер бозоридаги навбатдаги улкан муваффақияти сифатида баҳоланмоқда.

Манбаларга кўра, томонлар 2028 йилнинг ёзигача мўлжалланган, яъни 4 йиллик узоқ муддатли шартнома бўйича тил бириктиришган. Тажрибали ҳимоячининг Миландаги йиллик маоши тахминан 4,5 миллион еврони ташкил этади (солиқлардан ташқари). Бу маош Стоунзнинг мақомидаги ўйинчи учун А Серия стандартлари бўйича жуда мақбул рақам ҳисобланади.

Тиббий кўрик ва расмий имзо: Бугун ҳал қилувчи кун

Стоунзнинг «нерадзурри» лагерига қўшилиши фақат вақт масаласи. Олинган маълумотларга кўра, англиялик футболчи яқин соатларда Миланга етиб келади ва режалаштирилган тиббий кўрикдан ўтади. Агар ҳеч қандай кутилмаган тиббий муаммолар аниқланмаса, Жон Стоунз шу куннинг ўзиёқ А Серия гранди билан расмий шартнома имзолайди. Клубнинг расмий баёноти тез орада чиқиши кутилмоқда.

«Манчестер Сити»даги афсонавий давр: Йўқотишми ёки янги чақирув?

Жон Стоунзнинг кетиши «Манчестер Сити» учун катта йўқотиш сифатида баҳоланмоқда. Ҳимоячи роппа-роса ўн йил давомида «шаҳарликлар» шарафини муносиб ҳимоя қилди. У Гвардиола тизимининг энг муҳим бўлакларидан бири бўлиб, жамоа билан биргаликда барча мумкин бўлган совринларни қўлга киритди.

Стоунзнинг «Сити»даги зафарли йўли:

  • Чемпионлар лигаси ғолиби (1 марта);

  • Англия Премьер-лигаси чемпиони (6 марта).

«Интер» учун эса Стоунзнинг келиши ҳимоя чизиғини тажриба ва совуққонлик билан кучайтиради. Унинг тўп билан муомала қилиш қобилияти ва тактик саводхонлиги Кристиан Кивунинг ўйин услубига идеал тарзда тушади деб ҳисобланмоқда.

Жон Стоунзнинг «Интер»га трансфери: Асосий фактлар

Параметр

Тафсилотлар

Янги клуб

«Интер» Милан (Италия)

Эски клуб

«Манчестер Сити» (Англия)

Трансфер тури

Эркин агент (бепул)

Шартнома муддати

2028 йил ёзигача (4 йил)

Йиллик маош

~4,5 млн евро

Ёши

32 ёш

Манба

Италя матбуоти ва Николо Скира

Ушбу сенсацион хабарни дўстларингиз ва футбол мухлисларига юборинг!

Жон Стоунзнинг АПЛдан кетиши ва А Серияга кўчиб ўтиши — бу йилнинг энг йирик трансферларидан бири. Футбол оламидаги бу қайноқ хабарни ўтказиб юбормасликлари учун ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол улашинг!

Сизнингча, Мареска Стоунзнинг ўрнини боса оладиган ҳимоячи топа оладими? Жон Стоунз Италияда «Манчестер Сити»даги каби муваффақиятга эриша оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!

Жон СтоунзМанчестер СитиИнтерМиланНиколо Скира
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирдиКарло Анчелотти Неймарнинг терма жамоадаги фаолиятини якунлаганига муносабат билдирдиБугун, 13:31Бавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирдиБавария спорт директори FIFA ғоясидан норозилигини билдирдиБугун, 12:36Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Ҳусанов «Манчестер Сити» билан янги шартнома имзолагач нималар деди?Бугун, 12:36Карим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирдиКарим Адееми Барселона сафида ўзининг тезлиги билан шерикларини лол қолдирдиБугун, 11:53Микел Артета: Чемпионлик — бу якун эмас, янги давр бошланишиМикел Артета: Чемпионлик — бу якун эмас, янги давр бошланишиБугун, 11:52Анчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтдиАнчелотти Бразилиянинг мундиалдаги мағлубиятига нима сабаб бўлганини айтдиБугун, 10:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди