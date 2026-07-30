Расмan: Жон Стоунз «Сити»ни тарк этди — буюк ҳимоячи энди «Интер»да!
Англия терма жамоаси ва «Манчестер Сити» жамоасининг 32 ёшли ҳимоячиси Жон Стоунз Италиянинг «Интер» клубига еркин агент сифатида ўтди. Футболчи ва Милан гранди 2028 йилнинг ёзигача мўлжалланган 4 йиллик шартнома бўйича келишувга еришди ва унинг йиллик маоши солиқлардан ташқари тахминан 4,5 миллион еврони ташкил етади. Англиялик тажрибали ҳимоячи яқин соатларда Миланга етиб келиб, тиббий кўрикдан ўтиши ва шартнома имзолаши кутилмоқда.
Европа футболида трансфер бозорини ларзага келтирган улкан воқеа юз берди: «Манчестер Сити» ва Англия терма жамоасининг кўп йиллик етакчиси, таниқли марказий ҳимоячи Жон Стоунз кутилмаганда Италия А Сериясига кўчиб ўтмоқда. Таниқли инсайдерлар ва Италия матбуотининг бир овоздан тасдиқлашича, 32 ёшли ҳимоячи Миланнинг «Интер» клуби билан келишувга эришган.
Zamin.uz ушбу сенсацион трансфернинг барча молиявий ва ташкилий тафсилотларини тақдим этади.
Шартнома тафсилотлари ва маош: «Интер»нинг оқилона юриши
Таниқли трансфер эксперти Николо Скира хабарига кўра, келишув бўйича барча томонлама масалалар тўлиқ ҳал этилган. Жон Стоунз Милан клубига эркин агент сифатида қўшилмоқда. Бу шуни англатадики, «Интер» Мареска жамоасининг энг ишончли ҳимоячиларидан бири учун «Манчестер Сити»га бирор евро тўламайди. Бу Милан гранди раҳбариятининг трансфер бозоридаги навбатдаги улкан муваффақияти сифатида баҳоланмоқда.
Манбаларга кўра, томонлар 2028 йилнинг ёзигача мўлжалланган, яъни 4 йиллик узоқ муддатли шартнома бўйича тил бириктиришган. Тажрибали ҳимоячининг Миландаги йиллик маоши тахминан 4,5 миллион еврони ташкил этади (солиқлардан ташқари). Бу маош Стоунзнинг мақомидаги ўйинчи учун А Серия стандартлари бўйича жуда мақбул рақам ҳисобланади.
Тиббий кўрик ва расмий имзо: Бугун ҳал қилувчи кун
Стоунзнинг «нерадзурри» лагерига қўшилиши фақат вақт масаласи. Олинган маълумотларга кўра, англиялик футболчи яқин соатларда Миланга етиб келади ва режалаштирилган тиббий кўрикдан ўтади. Агар ҳеч қандай кутилмаган тиббий муаммолар аниқланмаса, Жон Стоунз шу куннинг ўзиёқ А Серия гранди билан расмий шартнома имзолайди. Клубнинг расмий баёноти тез орада чиқиши кутилмоқда.
«Манчестер Сити»даги афсонавий давр: Йўқотишми ёки янги чақирув?
Жон Стоунзнинг кетиши «Манчестер Сити» учун катта йўқотиш сифатида баҳоланмоқда. Ҳимоячи роппа-роса ўн йил давомида «шаҳарликлар» шарафини муносиб ҳимоя қилди. У Гвардиола тизимининг энг муҳим бўлакларидан бири бўлиб, жамоа билан биргаликда барча мумкин бўлган совринларни қўлга киритди.
Стоунзнинг «Сити»даги зафарли йўли:
Чемпионлар лигаси ғолиби (1 марта);
Англия Премьер-лигаси чемпиони (6 марта).
«Интер» учун эса Стоунзнинг келиши ҳимоя чизиғини тажриба ва совуққонлик билан кучайтиради. Унинг тўп билан муомала қилиш қобилияти ва тактик саводхонлиги Кристиан Кивунинг ўйин услубига идеал тарзда тушади деб ҳисобланмоқда.
Жон Стоунзнинг «Интер»га трансфери: Асосий фактлар
Параметр
Тафсилотлар
Янги клуб
«Интер» Милан (Италия)
Эски клуб
«Манчестер Сити» (Англия)
Трансфер тури
Эркин агент (бепул)
Шартнома муддати
2028 йил ёзигача (4 йил)
Йиллик маош
~4,5 млн евро
Ёши
32 ёш
Манба
Италя матбуоти ва Николо Скира
Ушбу сенсацион хабарни дўстларингиз ва футбол мухлисларига юборинг!
Жон Стоунзнинг АПЛдан кетиши ва А Серияга кўчиб ўтиши — бу йилнинг энг йирик трансферларидан бири. Футбол оламидаги бу қайноқ хабарни ўтказиб юбормасликлари учун ушбу мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол ишқибозлари гуруҳларига дарҳол улашинг!
Сизнингча, Мареска Стоунзнинг ўрнини боса оладиган ҳимоячи топа оладими? Жон Стоунз Италияда «Манчестер Сити»даги каби муваффақиятга эриша оладими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг!
…