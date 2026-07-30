АҚШдаги драма: «Ливерпул» «Рексҳэм»ни қийинчилик билан мағлуб этди
Лондондаги трансфер бозори қизиётган бир пайтда, океан ортида – Америка Қўшма Штатларида «Ливерпул» янги мавсумга тайёргарликни давом эттирмоқда. Бронксдаги тарихий беллашувда мерсисайдликлар Уэльснинг амбицияли клуби «Рексҳэм» билан куч синашди. Ўйин ўртоқлик мақомида бўлса-да, стадиондаги атмосфера ва майдондаги кураш ҳақиқий расмий учрашувдек шиддатли кечди.
Zamin.uz ушбу минимал ғалаба, ўйин тафсилотлари ва жамоанинг АПЛдаги янги старти ҳақида хабар беради.
1. Муз ёрилди: 17 ёшли Нгумоҳанинг «Ливерпул»даги тарихий голи
Учрашув «Ливерпул» учун осон кечмади. «Рексҳэм» – Голливуд юлдузлари Райан Рейнольдс ва Роб Макэлхенни эгалик қиладиган ва бутун дунёда машҳурлик қозонган жамоа – гранд рақибга муносиб қаршилик кўрсатди. Асосий вақт якунига яқинлашар экан, ҳисоб ҳануз очилмаган эди.
Бироқ, драма 75-дақиқада юз берди. Майдонга тушган ёш ва иқтидорли ҳужумчи Рио Нгумоҳа (яқинда «Челси» академиясидан трансфер қилинган) мерсисайдликлар либосидаги ўзининг илк голини киритди. Ушбу ягона гол «қизиллар»га минимал 1:0 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди ва стадионни ларзага солди.
Нгумоҳанинг бу голи нафақат ғалаба келтирди, балки унинг келажаги порлоқ эканлигига бўлган ишончни янада мустаҳкамлади. Журналистлар унинг ўйинини «етук ва профессионал» деб баҳолашмоқда.
2. АПЛга старт: Янги мавсумдаги илк рақиб аниқ
Ушбу ўртоқлик учрашуви «Ливерпул» учун мавсумолди тайёргарликнинг муҳим босқичи эди. Энди жамоа бор эътиборини Англия Премьер-лигасининг янги мавсумига қаратади.
Маълумот ўрнида, «Ливерпул» АПЛ янги мавсумидаги илк ўйинини кучли рақиб – «Нюкасл Юнайтед»га қарши баҳс билан бошлайди. Ушбу муҳим беллашув 23 август куни бўлиб ўтиши кўзда тутилган. Мухлислар янги мураббийлар штаби ва янгиланган таркибнинг расмий ўйинлардаги дебютини интиқлик билан кутишмоқда.
Учрашув протоколи ва асосий фактлар
Аспект / Меззон
Тафсилотлар
Мусобақа
Ўртоқлик учрашуви
Жой
Бронкс, Нью-Йорк (АҚШ)
Сана
30 июль, 2026 йил
Мезбон
«Ливерпул» FC (Англия)
Меҳмон
«Рексҳэм» AFC (Уэльс)
Ҳисоб
1:0
Гол
Рио Нгумоҳа, 75' (дебют гол)
Кейинги расмий ўйин
АПЛ, 1-тур: vs «Нюкасл» (23 август)
«Ливерпул»нинг Америкадаги ғалабаси ва ёш иқтидорнинг голи ҳақидаги ушбу таҳлилий мақолани футбол ишқибозлари ўтказиб юбормасликлари керак.
Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол жамоатчилиги гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, 17 ёшли Рио Нгумоҳа янги мавсумда «Ливерпул»нинг асосий таркибида ўз ўрнини топа оладими? Жамоанинг АПЛдаги «Нюкасл»га қарши старти қандай якунланади? Изоҳларда ўз фикрларингизни қолдиринг!
…