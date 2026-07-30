АҚШдаги драма: «Ливерпул» «Рексҳэм»ни қийинчилик билан мағлуб этди

·1·Спорт
АҚШдаги драма: «Ливерпул» «Рексҳэм»ни қийинчилик билан мағлуб этди

Лондондаги трансфер бозори қизиётган бир пайтда, океан ортида – Америка Қўшма Штатларида «Ливерпул» янги мавсумга тайёргарликни давом эттирмоқда. Бронксдаги тарихий беллашувда мерсисайдликлар Уэльснинг амбицияли клуби «Рексҳэм» билан куч синашди. Ўйин ўртоқлик мақомида бўлса-да, стадиондаги атмосфера ва майдондаги кураш ҳақиқий расмий учрашувдек шиддатли кечди.

Zamin.uz ушбу минимал ғалаба, ўйин тафсилотлари ва жамоанинг АПЛдаги янги старти ҳақида хабар беради.

1. Муз ёрилди: 17 ёшли Нгумоҳанинг «Ливерпул»даги тарихий голи

Учрашув «Ливерпул» учун осон кечмади. «Рексҳэм» – Голливуд юлдузлари Райан Рейнольдс ва Роб Макэлхенни эгалик қиладиган ва бутун дунёда машҳурлик қозонган жамоа – гранд рақибга муносиб қаршилик кўрсатди. Асосий вақт якунига яқинлашар экан, ҳисоб ҳануз очилмаган эди.

Бироқ, драма 75-дақиқада юз берди. Майдонга тушган ёш ва иқтидорли ҳужумчи Рио Нгумоҳа (яқинда «Челси» академиясидан трансфер қилинган) мерсисайдликлар либосидаги ўзининг илк голини киритди. Ушбу ягона гол «қизиллар»га минимал 1:0 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди ва стадионни ларзага солди.

Нгумоҳанинг бу голи нафақат ғалаба келтирди, балки унинг келажаги порлоқ эканлигига бўлган ишончни янада мустаҳкамлади. Журналистлар унинг ўйинини «етук ва профессионал» деб баҳолашмоқда.

2. АПЛга старт: Янги мавсумдаги илк рақиб аниқ

Ушбу ўртоқлик учрашуви «Ливерпул» учун мавсумолди тайёргарликнинг муҳим босқичи эди. Энди жамоа бор эътиборини Англия Премьер-лигасининг янги мавсумига қаратади.

Маълумот ўрнида, «Ливерпул» АПЛ янги мавсумидаги илк ўйинини кучли рақиб – «Нюкасл Юнайтед»га қарши баҳс билан бошлайди. Ушбу муҳим беллашув 23 август куни бўлиб ўтиши кўзда тутилган. Мухлислар янги мураббийлар штаби ва янгиланган таркибнинг расмий ўйинлардаги дебютини интиқлик билан кутишмоқда.

Учрашув протоколи ва асосий фактлар

Аспект / Меззон

Тафсилотлар

Мусобақа

Ўртоқлик учрашуви

Жой

Бронкс, Нью-Йорк (АҚШ)

Сана

30 июль, 2026 йил

Мезбон

«Ливерпул» FC (Англия)

Меҳмон

«Рексҳэм» AFC (Уэльс)

Ҳисоб

1:0

Гол

Рио Нгумоҳа, 75' (дебют гол)

Кейинги расмий ўйин

АПЛ, 1-тур: vs «Нюкасл» (23 август)

«Ливерпул»нинг Америкадаги ғалабаси ва ёш иқтидорнинг голи ҳақидаги ушбу таҳлилий мақолани футбол ишқибозлари ўтказиб юбормасликлари керак.

Ушбу қайноқ мақолани дўстларингиз, ҳамкасбларингиз ва футбол жамоатчилиги гуруҳларига дарҳол юборинг!

Сизнингча, 17 ёшли Рио Нгумоҳа янги мавсумда «Ливерпул»нинг асосий таркибида ўз ўрнини топа оладими? Жамоанинг АПЛдаги «Нюкасл»га қарши старти қандай якунланади? Изоҳларда ўз фикрларингизни қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алонсо таркибни “тозаламоқда”: рекорд харид ва кетишга номзод юлдузларАлонсо таркибни “тозаламоқда”: рекорд харид ва кетишга номзод юлдузларБугун, 08:47«Спартак»ни кучайтиради: Шомуродовнинг Россияга шов-шувли қайтиши муҳокамада«Спартак»ни кучайтиради: Шомуродовнинг Россияга шов-шувли қайтиши муҳокамадаБугун, 08:13Карим Адейеми энг катта орзусини айтди: У «Барселона»да нимани хоҳлайди?Карим Адейеми энг катта орзусини айтди: У «Барселона»да нимани хоҳлайди?Бугун, 08:03«Реал» Родри ва Диомандени рўйхатдан ўтказиш учун кимни қурбон қилади?«Реал» Родри ва Диомандени рўйхатдан ўтказиш учун кимни қурбон қилади?Бугун, 07:45Тарихий дуэль: Жавоҳир Синдаров шахмат тожи учун чемпион Гукешга қаршиТарихий дуэль: Жавоҳир Синдаров шахмат тожи учун чемпион Гукешга қаршиБугун, 07:42Милан Франко Барези вафот этгани ҳақидаги хабарларни рад этдиМилан Франко Барези вафот этгани ҳақидаги хабарларни рад этдиБугун, 03:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди