Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Футбол оламининг энг ёрқин юлдузларидан бири, Манчестер Сити ва Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Холанд жаҳон чемпионатидаги иштирокидан сўнг ватанига кутилмаган совға билан қайтди. Норвегия терма жамоаси самолёти Осло аэропортига қўнганида, барчанинг эътибори ҳужумчининг қўлидаги ғалати буюмга қаратилди. Ixbt.com нашри хабар беришича, футболчи ўзи билан Техас штатидан сотиб олинган, виски шишасини ушлаб турган енотнинг таксидермик ҳайкалчасини олиб келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу антиқа эсдалик совғаси Далласдаги машҳур "Вилд Биллъс Вестерн Сторе" дўконидан 750 АҚШ долларига сотиб олинган. Норвегиялик тўпурар ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида ушбу ҳолатга ҳазил билан ёндашиб, "У ортимдан уйимга эргашиб келди", дея изоҳ қолдирди. Бу ҳолат қисқа фурсат ичида футбол мухлислари ва ОАВ вакиллари орасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Янги ҳамроҳ учун ном танлашЭрлинг Холанд нафақат бу ғалати совғани кўрсатди, балки ўзининг Instagram саҳифасида мухлислари ўртасида сўровнома ҳам ўтказди. У енотга ном беришда мухлислар ёрдамидан фойдаланишга қарор қилди. Таклиф этилган вариантлар орасида "Ковбой", "Ranger", "ТEХ" ва "Р.О.В." каби номлар бор эди. Бу эса футболчининг ҳатто мағлубиятдан кейин ҳам кайфияти юқори эканлигини кўрсатади.
Эслатиб ўтамиз, Норвегия терма жамоаси учун ушбу жаҳон чемпионати тарихий аҳамиятга эга бўлди. Скандинавияликлар чорак финалга қадар етиб боришди ва фақатгина Англия терма жамоасига 2:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, турнирни тарк этишди. Эрлинг Холанд турнир давомида 7 та гол уриб, ўз жамоасининг ҳақиқий етакчиси эканлигини яна бир бор исботлади.
Ассосиатед Пресс агентлиги хабарига кўра, футболчи ушбу турнир унинг ҳаётини бутунлай ўзгартириб юборганини таъкидлаган. "Очиқчасини айтсам, бу мусобақа ҳаётимни ўзгартирди деб ўйлайман", — дейди Манчестер Сити ҳужумчиси. Унинг учун Шимолий Америкадаги саргузаштлар нафақат спорт натижалари, балки ҳиссий жиҳатдан ҳам унутилмас бўлиб қолади.
Холанд АҚШ билан хайрлашар экан, ўз постларида ҳиссиётларга бой сўзларни ёзиб қолдирди. "Хайр АҚШ, бу жуда таъсирли бўлди. Уни махсус қилганингиз учун раҳмат", — дея қўшимча қилди у. Эндиликда ҳужумчи қисқа таътилдан сўнг Англия Премер-лигаси баҳсларига тайёргарлик кўриш учун Манчестер Сити ихтиёрига қайтиши кутилмоқда.
Ушбу воқеа футбол юлдузларининг майдондан ташқаридаги ҳаёти ҳам мухлислар учун қанчалик қизиқарли эканини яна бир бор тасдиқлади. 750 долларлик енот ҳайкалчаси эса яқин вақт ичида Холанднинг коллекциясидаги энг машҳур экспонатлардан бирига айланиши шубҳасиз.
…