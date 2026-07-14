Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди

·63·Спорт
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди

Футбол оламининг энг ёрқин юлдузларидан бири, Манчестер Сити ва Норвегия терма жамоаси ҳужумчиси Эрлинг Холанд жаҳон чемпионатидаги иштирокидан сўнг ватанига кутилмаган совға билан қайтди. Норвегия терма жамоаси самолёти Осло аэропортига қўнганида, барчанинг эътибори ҳужумчининг қўлидаги ғалати буюмга қаратилди. Ixbt.com нашри хабар беришича, футболчи ўзи билан Техас штатидан сотиб олинган, виски шишасини ушлаб турган енотнинг таксидермик ҳайкалчасини олиб келган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу антиқа эсдалик совғаси Далласдаги машҳур "Вилд Биллъс Вестерн Сторе" дўконидан 750 АҚШ долларига сотиб олинган. Норвегиялик тўпурар ижтимоий тармоқлардаги саҳифаларида ушбу ҳолатга ҳазил билан ёндашиб, "У ортимдан уйимга эргашиб келди", дея изоҳ қолдирди. Бу ҳолат қисқа фурсат ичида футбол мухлислари ва ОАВ вакиллари орасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Янги ҳамроҳ учун ном танлаш

Эрлинг Холанд нафақат бу ғалати совғани кўрсатди, балки ўзининг Instagram саҳифасида мухлислари ўртасида сўровнома ҳам ўтказди. У енотга ном беришда мухлислар ёрдамидан фойдаланишга қарор қилди. Таклиф этилган вариантлар орасида "Ковбой", "Ranger", "ТEХ" ва "Р.О.В." каби номлар бор эди. Бу эса футболчининг ҳатто мағлубиятдан кейин ҳам кайфияти юқори эканлигини кўрсатади.

Эслатиб ўтамиз, Норвегия терма жамоаси учун ушбу жаҳон чемпионати тарихий аҳамиятга эга бўлди. Скандинавияликлар чорак финалга қадар етиб боришди ва фақатгина Англия терма жамоасига 2:1 ҳисобида имкониятни бой бериб, турнирни тарк этишди. Эрлинг Холанд турнир давомида 7 та гол уриб, ўз жамоасининг ҳақиқий етакчиси эканлигини яна бир бор исботлади.

Ассосиатед Пресс агентлиги хабарига кўра, футболчи ушбу турнир унинг ҳаётини бутунлай ўзгартириб юборганини таъкидлаган. "Очиқчасини айтсам, бу мусобақа ҳаётимни ўзгартирди деб ўйлайман", — дейди Манчестер Сити ҳужумчиси. Унинг учун Шимолий Америкадаги саргузаштлар нафақат спорт натижалари, балки ҳиссий жиҳатдан ҳам унутилмас бўлиб қолади.

Холанд АҚШ билан хайрлашар экан, ўз постларида ҳиссиётларга бой сўзларни ёзиб қолдирди. "Хайр АҚШ, бу жуда таъсирли бўлди. Уни махсус қилганингиз учун раҳмат", — дея қўшимча қилди у. Эндиликда ҳужумчи қисқа таътилдан сўнг Англия Премер-лигаси баҳсларига тайёргарлик кўриш учун Манчестер Сити ихтиёрига қайтиши кутилмоқда.

Ушбу воқеа футбол юлдузларининг майдондан ташқаридаги ҳаёти ҳам мухлислар учун қанчалик қизиқарли эканини яна бир бор тасдиқлади. 750 долларлик енот ҳайкалчаси эса яқин вақт ичида Холанднинг коллекциясидаги энг машҳур экспонатлардан бирига айланиши шубҳасиз.

Эр
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Ақл бовар қилмас рақамлар: ЖЧ-2026 финалига чипта нархи 11,5 млн долларга етди!Бугун, 15:12Лионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаЛионель Месси Англияга қарши: Нико ЎРеиллй афсонага қарши баҳсни интиқлик билан кутмоқдаБугун, 14:54ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилдиБугун, 14:51Унаи Симон пенальтини хоҳламайди: “4:0 яхшироқ”Унаи Симон пенальтини хоҳламайди: “4:0 яхшироқ”Бугун, 14:46Клод Макелеле Реал Мадрид президентига Майкл Олисе трансферини тавсия қилдиКлод Макелеле Реал Мадрид президентига Майкл Олисе трансферини тавсия қилдиБугун, 14:10Хиара Кеатинг Манчестер Сити билан шартномани рад этиб Ливерпулга ўтдиХиара Кеатинг Манчестер Сити билан шартномани рад этиб Ливерпулга ўтдиБугун, 13:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди