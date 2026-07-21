Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди

·0·Спорт
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди

Колумбиялик машҳур хонанда Шакира Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе билан қандай боғланганини айтиб берди. Маълум бўлишича, бу танишувда Формула-1нинг етти карра жаҳон чемпиони Люис Ҳэмилтон воситачи бўлган.

Мбаппе якунига етган ЖЧ–2026 учун тайёрланган қўшиқ клипида суратга тушган. Шакира эса футболчи билан тўғридан-тўғри боғланиш учун унинг Ҳэмилтон билан дўстлигидан фойдаланган.

Шакира Ҳэмилтонга хабар юборган

Хонанданинг айтишича, у Люис Ҳэмилтон ва Килиан Мбаппе ўртасида яқин муносабат борлигини аввалдан билган. Шу сабаб Мбаппе билан боғланишда айнан британиялик пойгачидан ёрдам сўраган.

«Мен Люис Ҳэмилтон Мбаппе билан дўстлигини билардим. Шунинг учун Люисга ёзиб: “Эй, мени Мбаппе билан таништириб қўй”, дедим», — дея воқеани эслади Шакира.

Ҳэмилтон хонанданинг илтимосини рад этмаган ва масалани жуда тез ҳал қилган.

Уч юлдуз умумий чатда учрашган

Шакиранинг сўзларига кўра, Ҳэмилтон алоҳида таништириш ўрнига учовини битта умумий чатга қўшган.

«У: “Яхши, ҳеч қандай муаммо йўқ”, деб жавоб берди. Кейин ўзи, Килиан ва мени умумий чатга қўшди. Мен эса Мбаппега ёздим. Ҳаммаси шундай бўлган», — деди хонанда.

Шу тариқа, мусиқа, футбол ва автоспорт оламининг уч машҳур вакили бир чатда бирлашган.

Мбаппе клипда иштирок этган

Маълумотларга кўра, Килиан Мбаппе ЖЧ–2026 муносабати билан тайёрланган қўшиқ клипида суратга тушган. Шакиранинг футболчи билан боғланишга ҳаракат қилиши ҳам шу ижодий лойиҳа билан боғлиқ бўлган.

Мбаппе нафақат майдондаги маҳорати, балки жаҳон миқёсидаги машҳурлиги туфайли ҳам клип учун асосий қаҳрамонлардан бири сифатида танланган.

Люис Ҳэмилтон эса икки машҳур шахс ўртасидаги мулоқотни йўлга қўйиб, лойиҳанинг амалга ошишига ўз ҳиссасини қўшган.

Шакира ва футбол ўртасидаги боғлиқлик

Шакира аввал ҳам йирик футбол мусобақаларига бағишланган мусиқий лойиҳаларда иштирок этган. Шу боис унинг яна бир жаҳон чемпионати билан боғлиқ клип устида ишлаши мухлислар учун кутилмаган ҳолат эмас.

Бироқ Мбаппе билан танишув ортида Ҳэмилтон тургани кўпчилик учун қизиқ тафсилот бўлди. Оддий хабардан бошланган мулоқот охир-оқибат футбол юлдузининг клипда иштирок этишига олиб келган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Металлург» раҳбариятга Саидовни қайтарди: мақсад — Суперлига«Металлург» раҳбариятга Саидовни қайтарди: мақсад — СуперлигаБугун, 18:10Гари Невилл Аргентина терма жамоасини кескин танқид қилди: Улар жуда ёмон ўйнашдиГари Невилл Аргентина терма жамоасини кескин танқид қилди: Улар жуда ёмон ўйнашдиБугун, 17:59Аргентина терма жамоаси Буенос-Айресга қайтди: Лионель Месси маросимда қатнашмадиАргентина терма жамоаси Буенос-Айресга қайтди: Лионель Месси маросимда қатнашмадиБугун, 17:58Онасининг жасорати Нико Уилямснинг муваффақиятига йўл очдиОнасининг жасорати Нико Уилямснинг муваффақиятига йўл очдиБугун, 17:58ФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқдаФИФА финал стадиони чимини сотувга чиқармоқдаБугун, 17:11Жаҳон чемпионати тарихида илк бор "осмондаги" стадионда ўйин ўтказиладиЖаҳон чемпионати тарихида илк бор "осмондаги" стадионда ўйин ўтказиладиБугун, 17:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди