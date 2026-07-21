Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Колумбиялик машҳур хонанда Шакира Франция миллий жамоаси ҳужумчиси Килиан Мбаппе билан қандай боғланганини айтиб берди. Маълум бўлишича, бу танишувда Формула-1нинг етти карра жаҳон чемпиони Люис Ҳэмилтон воситачи бўлган.
Мбаппе якунига етган ЖЧ–2026 учун тайёрланган қўшиқ клипида суратга тушган. Шакира эса футболчи билан тўғридан-тўғри боғланиш учун унинг Ҳэмилтон билан дўстлигидан фойдаланган.
Шакира Ҳэмилтонга хабар юборган
Хонанданинг айтишича, у Люис Ҳэмилтон ва Килиан Мбаппе ўртасида яқин муносабат борлигини аввалдан билган. Шу сабаб Мбаппе билан боғланишда айнан британиялик пойгачидан ёрдам сўраган.
«Мен Люис Ҳэмилтон Мбаппе билан дўстлигини билардим. Шунинг учун Люисга ёзиб: “Эй, мени Мбаппе билан таништириб қўй”, дедим», — дея воқеани эслади Шакира.
Ҳэмилтон хонанданинг илтимосини рад этмаган ва масалани жуда тез ҳал қилган.
Уч юлдуз умумий чатда учрашган
Шакиранинг сўзларига кўра, Ҳэмилтон алоҳида таништириш ўрнига учовини битта умумий чатга қўшган.
«У: “Яхши, ҳеч қандай муаммо йўқ”, деб жавоб берди. Кейин ўзи, Килиан ва мени умумий чатга қўшди. Мен эса Мбаппега ёздим. Ҳаммаси шундай бўлган», — деди хонанда.
Шу тариқа, мусиқа, футбол ва автоспорт оламининг уч машҳур вакили бир чатда бирлашган.
Мбаппе клипда иштирок этган
Маълумотларга кўра, Килиан Мбаппе ЖЧ–2026 муносабати билан тайёрланган қўшиқ клипида суратга тушган. Шакиранинг футболчи билан боғланишга ҳаракат қилиши ҳам шу ижодий лойиҳа билан боғлиқ бўлган.
Мбаппе нафақат майдондаги маҳорати, балки жаҳон миқёсидаги машҳурлиги туфайли ҳам клип учун асосий қаҳрамонлардан бири сифатида танланган.
Люис Ҳэмилтон эса икки машҳур шахс ўртасидаги мулоқотни йўлга қўйиб, лойиҳанинг амалга ошишига ўз ҳиссасини қўшган.
Шакира ва футбол ўртасидаги боғлиқлик
Шакира аввал ҳам йирик футбол мусобақаларига бағишланган мусиқий лойиҳаларда иштирок этган. Шу боис унинг яна бир жаҳон чемпионати билан боғлиқ клип устида ишлаши мухлислар учун кутилмаган ҳолат эмас.
Бироқ Мбаппе билан танишув ортида Ҳэмилтон тургани кўпчилик учун қизиқ тафсилот бўлди. Оддий хабардан бошланган мулоқот охир-оқибат футбол юлдузининг клипда иштирок этишига олиб келган.
…