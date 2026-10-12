Шахмат тожи учун Синдаров — Гукеш жангида ким устун? Россиялик гроссмейстер таҳлили

·9·Спорт
Шахмат тожи учун Синдаров — Гукеш жангида ким устун? Россиялик гроссмейстер таҳлили
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россиялик гроссмейстер Ян Непомняшийнинг фикрича, Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммаражу ўртасидаги бўлажак жаҳон чемпионлиги баҳсида Синдаров 65 га 35 нисбати билан фаворит ҳисобланади.
  • Непомняший бу матчнинг психологик жиҳатдан оғир кечишини ва ёшлик омили ўйин натижасига таъсир қилиши мумкинлигини таъкидлади.
  • Унинг айтишича, дастлабки партиянинг натижаси матчнинг умумий оқимини белгилаб бериши мумкин.

Шахмат тожи учун икки карра даъвогар бўлган россиялик машҳур гроссмейстер Ян Непомняший Ҳиндистоннинг нуфузли The Hindu нашрига берган эксклюзив интервьюсида Жаҳон чемпионлиги мақоми учун кечадиган бўлажак тарихий баҳс ҳақида муҳим фикрларни билдирди.

Ўзбекистонлик ёш вундеркинд Жавоҳир Синдаров ҳамда ҳиндистонлик истеъдод эгаси Гукеш Доммаражу ўртасидаги тўқнашув шахмат оламининг асосий воқеасига айланиши кутилмоқда. Тажрибали гроссмейстер бўлажак дуэлда Синдаровни асосий фаворит деб атади, бироқ тож учун кечадиган матчларнинг ўзига хос психологик босимидан огоҳлантирди.

«Бу оддий турнир эмас»: Матч форматининг оғир руҳияти

Ян Непомняший чемпионлик баҳслари стандарт швейцарча ёки айланма мусобақалардан тубдан фарқ қилишини ўз тажрибасидан келиб чиқиб тушунтирди:

  • Хатони тузатиш қийин: «Жаҳон чемпионлиги учун матч оддий турнирдан бутунлай фарқ қилади. Одатий турнирда бир партияни ёмон ўтказсангиз, кейинги турда бошқа рақибни ютиб, вазиятни ўнглашингиз мумкин. Бу ерда эса ҳар куни биргина рақибга қарши юзма-юз ўтирасиз», — дейди россиялик шахматчи;

  • Ёшлик омили ва беқарорлик: «Уларнинг иккаласи ҳам жуда ёш. Бундай ёшда спорт формаси жуда тез ўзгариб туриши мумкин», — дея таъкидлади у.

Фаворит ким? Непомняшийдан аниқ ҳисоб-китоб

Бўлажак чемпионлик жангидаги имкониятларни чамалар экан, Непомняший Жавоҳир Синдаровнинг устунлигини эътироф этди:

  • 65 га 35 нисбати: «Ҳозир Синдаров — катта фаворит, аммо имкониятларни 80 га 20 деб баҳоламаган бўлардим. Менимча, 65 га 35 нисбати ҳақиқатга анча яқинроқ», — дея баҳо берди гроссмейстер;

  • Дастлабки партия — ҳал қилувчи калит: Непомняший биринчи ўйиннинг психологик аҳамиятига алоҳида тўхталди: «Синдаров ғалаба билан бошласа, ўз устунлигини янада ошириши мумкин. Аммо Гукеш яхши бошлаб олса, матчнинг умумий оқими бутунлай бошқа томонга ўзгариб кетиши мумкин».

Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммаражу ўртасидаги шахмат тожи учун кураш янги авлоднинг жаҳон шахматидаги мутлақ етакчилигини белгилаб берувчи ҳал қилувчи воқелик бўлиши кутилмоқда.

Ян НепомняшийЖавоҳир СиндаровГукеш ДоммаржуШахмат дунё чемпионлиги
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Магнус Карлсен жаҳон тожи учун кутилаётган Синдаров - Гукеш жанги ҳақида баёнот бердиМагнус Карлсен жаҳон тожи учун кутилаётган Синдаров - Гукеш жанги ҳақида баёнот берди12 сентябр 19:20«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубль«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубль12 сентябр 06:30Жаҳон тожи учун Синдаров - Гукеш баҳси мукофот пуллари очиқланди — Ғолиб қанча олади?Жаҳон тожи учун Синдаров - Гукеш баҳси мукофот пуллари очиқланди — Ғолиб қанча олади?16 сентябр 16:00Синдаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқладиСиндаров жаҳон тожи учун Гукеш билан дона суради: ФИДЕ барча тафсилотларни тасдиқлади14 сентябр 20:30Шахмат Олимпиадаси: Гукеш 4-тахтага туширилди, Қосимжоновдан эса кутилмаган юриш!Шахмат Олимпиадаси: Гукеш 4-тахтага туширилди, Қосимжоновдан эса кутилмаган юриш!16 сентябр 14:03ФИДЕ Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммараджу ўртасидаги чемпионлик жангини эълон қилдиФИДЕ Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммараджу ўртасидаги чемпионлик жангини эълон қилди3 октябр 07:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди