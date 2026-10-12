Шахмат тожи учун Синдаров — Гукеш жангида ким устун? Россиялик гроссмейстер таҳлили
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россиялик гроссмейстер Ян Непомняшийнинг фикрича, Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммаражу ўртасидаги бўлажак жаҳон чемпионлиги баҳсида Синдаров 65 га 35 нисбати билан фаворит ҳисобланади.
- Непомняший бу матчнинг психологик жиҳатдан оғир кечишини ва ёшлик омили ўйин натижасига таъсир қилиши мумкинлигини таъкидлади.
- Унинг айтишича, дастлабки партиянинг натижаси матчнинг умумий оқимини белгилаб бериши мумкин.
Шахмат тожи учун икки карра даъвогар бўлган россиялик машҳур гроссмейстер Ян Непомняший Ҳиндистоннинг нуфузли The Hindu нашрига берган эксклюзив интервьюсида Жаҳон чемпионлиги мақоми учун кечадиган бўлажак тарихий баҳс ҳақида муҳим фикрларни билдирди.
Ўзбекистонлик ёш вундеркинд Жавоҳир Синдаров ҳамда ҳиндистонлик истеъдод эгаси Гукеш Доммаражу ўртасидаги тўқнашув шахмат оламининг асосий воқеасига айланиши кутилмоқда. Тажрибали гроссмейстер бўлажак дуэлда Синдаровни асосий фаворит деб атади, бироқ тож учун кечадиган матчларнинг ўзига хос психологик босимидан огоҳлантирди.
«Бу оддий турнир эмас»: Матч форматининг оғир руҳияти
Ян Непомняший чемпионлик баҳслари стандарт швейцарча ёки айланма мусобақалардан тубдан фарқ қилишини ўз тажрибасидан келиб чиқиб тушунтирди:
Хатони тузатиш қийин: «Жаҳон чемпионлиги учун матч оддий турнирдан бутунлай фарқ қилади. Одатий турнирда бир партияни ёмон ўтказсангиз, кейинги турда бошқа рақибни ютиб, вазиятни ўнглашингиз мумкин. Бу ерда эса ҳар куни биргина рақибга қарши юзма-юз ўтирасиз», — дейди россиялик шахматчи;
Ёшлик омили ва беқарорлик: «Уларнинг иккаласи ҳам жуда ёш. Бундай ёшда спорт формаси жуда тез ўзгариб туриши мумкин», — дея таъкидлади у.
Фаворит ким? Непомняшийдан аниқ ҳисоб-китоб
Бўлажак чемпионлик жангидаги имкониятларни чамалар экан, Непомняший Жавоҳир Синдаровнинг устунлигини эътироф этди:
65 га 35 нисбати: «Ҳозир Синдаров — катта фаворит, аммо имкониятларни 80 га 20 деб баҳоламаган бўлардим. Менимча, 65 га 35 нисбати ҳақиқатга анча яқинроқ», — дея баҳо берди гроссмейстер;
Дастлабки партия — ҳал қилувчи калит: Непомняший биринчи ўйиннинг психологик аҳамиятига алоҳида тўхталди: «Синдаров ғалаба билан бошласа, ўз устунлигини янада ошириши мумкин. Аммо Гукеш яхши бошлаб олса, матчнинг умумий оқими бутунлай бошқа томонга ўзгариб кетиши мумкин».
Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммаражу ўртасидаги шахмат тожи учун кураш янги авлоднинг жаҳон шахматидаги мутлақ етакчилигини белгилаб берувчи ҳал қилувчи воқелик бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…