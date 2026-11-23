«Жавоҳир Синдаров — даҳо!»: Гукеш ўзбек шахматчиси ҳақида кутилмаган таъриф берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммараджу бўлажак рақиби Жавоҳир Синдаровни фавқулодда истеъдодли ва даҳо шахматчи деб атади.
- ФИДЕ расмий сайтига кўра, ҳиндистонлик гроссмейстер ўзбекистонлик спортчининг маҳорати ва ўйинга бўлган жонкуярлигини алоҳида эътироф этди.
- Ўз навбатида, Синдаров рақибининг ўйин услубини таҳлил қилиб, бўлажак баҳсда тактик ёндашув ва психологик барқарорлик муҳимлигини таъкидлади.
Жаҳон шахмат тожи учун кураш арафасида амалдаги чемпион Гукеш Доммараджу ўзининг бўлажак рақиби Жавоҳир Синдаровга юқори баҳо берди. Ҳиндистонлик гроссмейстер ўзбек шахматчисининг истеъдоди ва ўйинга бўлган муносабатини алоҳида таъкидлаб, уни даҳо деб атади.
Жаҳон чемпионлиги учун бўладиган ҳал қилувчи дуэл олдидан рақиблар ўртасидаги муносабат, уларнинг шахсий баҳолари ва психологик ҳолати шахмат мухлислари диққат марказида. Амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммараджу Жавоҳир Синдаровнинг шахматдаги салоҳияти ҳақида гапирар экан, ўзбек гроссмейстерига нисбатан самимий ҳурматини яширмади.
Бу ҳақда Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) расмий сайти хабар берди.
«У жуда истеъдодли. Қисқа қилиб айтганда — даҳо!»
Швейцарияда ўтказиладиган жаҳон чемпионлиги учун учрашув олдидан журналистлар билан суҳбатда Гукеш Доммараджу Жавоҳир Синдаровнинг шахматдаги маҳорати, истеъдоди ва жонкуярлигини эътироф этди.
«У жуда ҳам истеъдодли ва жонкуяр. Қисқа қилиб айтганда — даҳо!» — деди амалдаги жаҳон чемпиони ўзбек гроссмейстери ҳақида.
Бу таъриф жаҳон шахматининг энг юқори даражасидаги рақобат арафасида билдирилгани билан ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Гукеш Синдаровни оддий рақиб сифатида эмас, балки шахматда катта имкониятларга эга бўлган фавқулодда истеъдодли ўйинчи сифатида баҳолаётганини кўрсатди.
Синдаров Гукешнинг эҳтимолий тактикасини таҳлил қилди
Жавоҳир Синдаров ҳам бўлажак рақибининг сўнгги мусобақалардаги натижалари ва ўйин услубига эътибор қаратган. Ўзбек гроссмейстери Гукешнинг айрим мағлубиятларини унинг ҳар қандай вазиятда ғалаба қозонишга интилиши билан боғлади.
Синдаровнинг фикрича, жаҳон чемпионлиги учун бўладиган баҳсда ҳиндистонлик шахматчи аввалги мусобақаларга нисбатан эҳтиёткорроқ ўйин намойиш этиши мумкин. Бу эса икки гроссмейстер ўртасидаги дуэлда нафақат шахмат маҳорати, балки тактик ёндашув, сабр ва психологик барқарорлик ҳам ҳал қилувчи аҳамият касб этишини англатади.
Жаҳон чемпионлиги учун биринчи партия 24 ноябрь куни
Жавоҳир Синдаров ва Гукеш Доммараджу ўртасидаги жаҳон чемпионлиги учун биринчи партия 24 ноябрь куни ўтказилади. Қуръа натижасига кўра, старт партиясида ўзбекистонлик гроссмейстер оқ фигуралар билан ўйнайди.
Чемпионлик дуэли 14 тагача классик партиядан иборат бўлади. Агар асосий баҳслар якунида умумий ҳисоб тенг бўлиб қолса, жаҳон чемпионлиги соҳибини тай-брейк партиялари ҳал қилади.
Жавоҳир Синдаров учун бу нафақат шахсий карьерасидаги энг муҳим синовлардан бири, балки ўзбек шахматининг жаҳон саҳнасидаги нуфузини янада мустаҳкамлаш имкониятидир. Амалдаги чемпионнинг ўзбек гроссмейстерига билдирган юксак таърифи эса бўлажак дуэлнинг нақадар жиддий рақобат остида кечишини англатувчи ишоралардан бири бўлмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…