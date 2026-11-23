Синдаров ва Гукеш Женевада нималарни ошкор қилди? Энг муҳим баёнотлар
Жаҳон шахматидаги энг катта соврин учун кураш бошланиши арафасида Жавоҳир Синдаров ва амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммараджу журналистлар саволларига жавоб беришди. Ўзбекистонлик гроссмейстер ғалаба имкониятини 50 га 50 деб баҳолади, рақиб эса Женевага чемпионлик унвонини ҳимоя қилиш учун эмас, уни қайтадан қўлга киритиш учун келганини таъкидлади.
Швейцариянинг Женева шаҳридаги БМТ Миллатлар саройида жаҳон чемпионлиги учун бўладиган баҳс олдидан расмий матбуот анжумани ўтказилди. Унда амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммараджу ва Номзодлар турнири ғолиби Жавоҳир Синдаров иштирок этиб, бўлажак кураш, тайёргарлик жараёни, рақиблар ҳақидаги фикрлари ва шахматчилик фаолиятидаги муҳим босқичлар ҳақида гапирди.
Анжуман давомида Синдаровнинг бир фикри алоҳида эътибор тортди: у кўплаб шахматчилар бутун умри давомида орзу қилса-да, эриша олмайдиган имкониятга эга эканини яхши англайди. Шу боис ўз олдидаги тарихий имкониятдан завқ олишни ҳам истаяпти.
Синдаров: «Кўп шахматчилар бутун умр бундай имкониятга эга бўлмайди»
Жавоҳир Синдаров Номзодлар турниридаги ғалабасидан кейин ўтган олти ой ҳақида гапирар экан, вақт ўзи кутганидан анча тез ўтганини таъкидлади.
Ўзбекистонлик гроссмейстер жаҳон тожи учун курашиш имкониятининг ўзи катта бахт эканини айтди. Унинг фикрича, кўплаб шахматчилар бутун фаолияти давомида ҳам бундай даражага етиб бормаслиги мумкин.
«Жаҳон тожи учун курашишдан жуда хурсандман. Кўп шахматчилар бутун умр шахмат ўйнаб ҳам бундай имкониятга эга бўлмайди. Менда эса бу имконият бор. Бундан имкон қадар завқ олишга ҳаракат қиламан», — деди Синдаров.
Бу сўзлар Жавоҳирнинг бўлажак баҳсга муносабатини ҳам кўрсатади: у фақат натижа ҳақида эмас, балки фаолиятидаги энг муҳим имкониятлардан бирини муносиб тарзда ўтказиш ҳақида ҳам ўйлаяпти.
Гукешдан қатъий жавоб: «Унвонни қайтадан қўлга киритиш учун келдим»
Матбуот анжуманида Гукешга жаҳон чемпиони унвонини ҳимоя қилиш уни биринчи марта қўлга киритишдан қийинроқми, деган савол берилди.
Ҳиндистонлик шахматчи эса саволга қисқа, аммо ўзига ишончни намоён этувчи жавоб қайтарди.
«Мен бу ерга бирор нарсани ҳимоя қилиш учун келганим йўқ. Мен унвонни қайтадан қўлга киритиш учун шу ердаман».
Демак, амалдаги чемпион ўзини унвон эгаси сифатида эмас, балки яна бир бор энг кучли эканини исботлаши керак бўлган даъвогар сифатида кўрмоқда.
Синдаров ғалаба имкониятини 50 га 50 деб баҳолади
Журналистлар Жавоҳирдан Номзодлар турнири бошланишидан олдин ўз имкониятини 15 фоиз атрофида баҳолаганини эслатиб, энди жаҳон чемпионлиги учун курашда имкониятлар нисбати қандай эканини сўрашди.
Синдаров бу сафар рақамни анча юқори белгилади.
«Менимча, 50 га 50 дейиш тўғри бўлади. Бу жуда қийин баҳс ва 14 партияда ҳар нарса рўй бериши мумкин».
Унинг бу жавоби рақибини ҳам, ўз имкониятларини ҳам жиддий баҳолаётганини кўрсатади. 14 партиядан иборат курашда ҳар бир хатонинг қиммати юқори бўлиши мумкин. Шунинг учун ҳам Синдаров олдиндан ғолибни белгилаш мумкин эмаслигини таъкидлади.
Рақиблар бир-бирининг кучли жиҳатларини эътироф этди
Матбуот анжуманида икки гроссмейстер бир-бири ҳақидаги фикрларини ҳам яширмади.
Гукеш Синдаровнинг барқарор ўйини ва ҳозирги спорт формасини юқори баҳолади. Унинг фикрича, Жавоҳир айни пайтда ўзининг энг яхши ҳолатида ва унга қарши кураш осон бўлмайди.
Синдаров эса Гукешнинг 2024 йилдаги натижаларини «фантастик» деб атади. Ўзбекистонлик шахматчи бу йил Tata Steel турнирида ҳиндистонлик рақибига қарши ўйнаганида унинг нақадар кучли эканини яна бир бор ҳис қилганини айтди.
Жавоҳир, айниқса, Гукешнинг партия охиригача курашиш хусусиятини алоҳида таъкидлади. Бу эса бўлажак баҳсда рақиблар бир-бирининг заиф томонларинигина эмас, кучли жиҳатларини ҳам яхши билишини англатади.
Тайёргарликда икки хил ёндашув
Синдаров Номзодлар турниридаги ғалабадан кейин ҳам бир қатор мусобақаларда иштирок этди. У бу қарорини кўпроқ тажриба тўплаш истаги билан изоҳлади.
Жавоҳирнинг айтишича, фаолияти давомида ҳали бундай даражадаги кучли турнирларда кўп қатнашмаган. Шу сабабли кўпроқ ўйнаш ва ўз имкониятларини синаб кўришни маъқул кўрган. У танлаган йўлидан мамнун эканини ҳам билдирди.
Гукеш эса жамоаси билан биргаликда бу йил мусобақалар сонини камайтиришга қарор қилган. У Синдаровнинг кўпроқ баҳсларда иштирок этганидан ҳайратланмаганини айтди.
Шундай қилиб, икки рақиб Женевага турлича тайёргарлик йўлидан келди: бири мусобақалар орқали тажриба орттиришни, иккинчиси эса чиқишлар сонини қисқартириб, асосий мақсадга эътибор қаратишни танлади.
Синдаровнинг тайёргарлик штабида кимлар бор?
Журналистлар Жавоҳирдан жаҳон чемпионлиги учун курашга тайёргарлик жараёнида кимлар ёрдам бераётганини ҳам сўрашди.
Ўзбекистонлик гроссмейстер Роман Видоняк, Муҳиддин Мадаминов ва Никита Витиугов билан ишлаётганини маълум қилди. Бироқ жамоасининг қолган аъзоларини ҳозирча ошкор қилмаслигини, бу ҳақда баҳсдан кейин гапиришини билдирди.
Гукеш ҳам ўз тайёргарлик штаби ҳақида қисман маълумот берди. У Гржегож Гажевски билан ишлаётганини тасдиқлади, аммо бошқа ёрдамчилари номини кейинроқ маълум қилишини айтди.
«2025 йилгача шахмат устида жиддий ишламаганман»
Матбуот анжуманининг энг эътиборли қисмларидан бири Синдаровнинг болалиги ва шахматчилик йўли ҳақидаги жавоблари бўлди.
У болалигидан ўз истеъдодига ишонганини, аммо 2025 йилгача шахмат устида жиддий ишламаганини айтди. Жавоҳирнинг таъкидлашича, айнан жиддий меҳнатни бошлаганидан кейин унинг ўйинида сезиларли ўсиш кузатилган.
«Ҳар қандай ўйинда доим ғалаба қозонишга интиламан. Шахмат устида жиддий ишлашни бошлаганимдан кейин кучайдим».
Синдаров сўнгги икки йил давомида жуда кўп меҳнат қилганини ҳам қўшимча қилди. У ёшларга ўзлари севган соҳа билан шуғулланиш ва бу йўлда тинимсиз ишлашни маслаҳат берди.
Гукеш эса болалик даври ҳақида гапирар экан, мактабга деярли бормаганини, бироқ ҳаётидан миннатдор эканини билдирди.
«Кимлигингни унутма»: Гукешга берилган энг муҳим маслаҳат
Анжуман давомида шахматчилардан сўнгги ойларда олган ва ёдларида сақланиб қолган энг муҳим маслаҳат ҳақида ҳам сўралди.
Гукешнинг айтишича, унга берилган «Кимлигингни унутма» деган гап алоҳида таъсир қилган. У бу сўзларни жаҳон чемпионлиги учун кураш давомида ҳам эслаб юришини билдирди.
Синдаров эса қийин вазиятларда энг аввало оиласи ва дўстлари ёрдамга келишини таъкидлади. Унинг фикрича, яқинларининг қўлловисиз юқори натижаларга эришиш жуда қийин.
Чемпион бўлса, Синдаров нима қилади?
Журналистлар Жавоҳирдан жаҳон чемпионига айланган тақдирда қандай ишларни амалга ошириши ёки нимани нишонлаши ҳақида ҳам сўрашди.
Бироқ ўзбекистонлик шахматчи ҳозирча бундай режалар ҳақида ўйламаётганини билдирди. Унинг бутун диққати олдиндаги 20 кунга қаратилган.
«Ҳозир фақат кейинги 20 кунга диққатимни қаратиб, ўзимнинг энг яхши шахматимни кўрсатишни хоҳлайман. Кейин нима бўлишини кўрамиз».
Бу жавоб Синдаровнинг ҳозирги мақсадини аниқ ифодалайди: у келажакдаги эҳтимолий байрам ёки мукофотлар ҳақида эмас, ҳар бир партияда ўзининг энг яхши ўйинини намойиш этиш ҳақида ўйлаяпти.
Жаҳон чемпионлиги учун 14 партиядан иборат курашда айнан шу ёндашув ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин. Жавоҳир Синдаров учун бу нафақат шахсий фаолиятидаги энг муҳим синов, балки ўзбек шахмати тарихида янги саҳифа очиш имконияти ҳамдир.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…