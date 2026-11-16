Гукеш Синдаровдан нимани ўрганди? У ўзбек шахматчисининг бир фазилатини эътироф этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жаҳон чемпиони Гукеш Доммараджу 24 ноябр куни бошланадиган тарихий баҳс олдидан ўзбек гроссмейстери Жавоҳир Синдаровнинг шахматга бўлган ижобий муносабати ва ўйиндан завқ олиш қобилиятидан илҳомланаётганини таъкидлади.
- Швейсариянинг Женева шаҳрида ўтадиган 14 та классик партиядан иборат беллашувда 20 ёшли икки гроссмейстер жаҳон тожи учун кураш олиб боради.
Шахмат бўйича амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммараджу ўзбек гроссмейстери Жавоҳир Синдаровга қарши тарихий баҳс олдидан рақибининг нафақат шахмат маҳорати, балки ўйинга бўлган муносабатидан ҳам илҳомланаётганини айтди. Ҳиндистонлик юлдуз Синдаровнинг шахмат ўйнаётганда бахтли кўриниши ва ҳаётдаги бошқа қизиқишларга ҳам вақт ажратишини алоҳида таъкидлади. Энди икки ёш гроссмейстер ўртасидаги жаҳон тожи учун кураш бошланишига саноқли кунлар қолди.
Шахмат олами 24 ноябрь куни бошланадиган катта воқеани кутмоқда. Бир томонда амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммараджу, иккинчи томонда эса Даъвогарлар турнири ғолиби, Ўзбекистон вакили Жавоҳир Синдаров.
Қизиғи шундаки, жаҳон чемпионлиги учун курашиш арафасида турган Гукеш рақибининг фақат шахматдаги кучли томонларини эмас, балки шахматга бўлган муносабатини ҳам ўзи учун намуна сифатида кўрмоқда.
«Синдаров шахмат ўйнаётганда жуда бахтли кўринади»
Гукеш бу ҳақда беш карра жаҳон чемпиони Вишванатан Ананд ҳамда ChessBase India журналисти Сагар Шаҳ билан суҳбатда гапирди.
«Синдаровдан ўрганган жиҳатларимдан бири — у шахмат ўйнаётганда жуда бахтли кўринади. Шу билан бирга, бошқа қизиқарли ишлар билан ҳам шуғулланади. Менимча, бу менга ҳам илҳом беради», — деди амалдаги жаҳон чемпиони.
Бу фикрлар шунчаки рақибга билдирилган ҳурмат эмас. Гукеш Синдаровнинг шахматга завқ билан ёндашиши, юқори босим остида ҳам ўйиндан ҳузур олиши ва ҳаётда бошқа қизиқишларга ҳам вақт ажратишини ўзи учун ижобий намуна деб ҳисобламоқда.
Демак, бўлажак чемпионлик баҳсида икки гроссмейстер нафақат шахмат тахтаси устидаги ғоялар, балки руҳий тайёргарлик борасида ҳам ўзига хос устунликка эришишга ҳаракат қилади.
20 ёшли икки гроссмейстер жаҳон тожи учун курашади
Жавоҳир Синдаров 2026 йилги Даъвогарлар турнирида ғолиб чиқиб, жаҳон чемпионлиги учун баҳслашиш ҳуқуқини қўлга киритди. Энди унинг олдида фаолиятидаги энг катта синов — амалдаги чемпионни мағлуб этиб, шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келиш вазифаси турибди.
Гукеш эса 2024 йилда хитойлик Дин Лижэнни мағлуб этиб, жаҳон чемпионига айланган. У Женевада ўз унвонини биринчи марта ҳимоя қилади.
Эътиборли жиҳати, учрашув бошланганда ҳар икки шахматчи ҳам 20 ёшда бўлади. Бу жаҳон чемпионлиги тарихидаги энг ёш рақиблар ўртасидаги баҳс сифатида қайд этилади.
Женевадаги тарихий баҳс қачон бошланади?
Гукеш Доммараджу ва Жавоҳир Синдаров ўртасидаги Жаҳон чемпионлиги баҳси 24 ноябрдан 12 декабргача Швейцариянинг Женева шаҳрида ўтказилади.
Баҳс 14 та классик партияга мўлжалланган. Ҳар бир ғалаба учун бир очко, дуранг учун эса ярим очкодан берилади. Қайси шахматчи биринчи бўлиб 7,5 очко тўпласа, жаҳон чемпионига айланади. Агар 14 партиядан кейин ҳисоб 7:7 бўлса, ғолиб тай-брейкда аниқланади.
Биринчи партия 24 ноябрь куни ўтказилади. Баҳснинг умумий мукофот жамғармаси эса 2,5 миллион АҚШ долларини ташкил этади.
Синдаров учун тарихий имконият
Ўзбекистон шахмати сўнгги йилларда халқаро майдонда катта ютуқларга эришмоқда. Жавоҳир Синдаровнинг Даъвогарлар турниридаги ғалабаси эса бу тараққиётнинг яна бир муҳим натижаси бўлди.
Энди ўзбек гроссмейстери жаҳон чемпионлиги учун курашда мамлакатимиз шахмат тарихида янги саҳифа очиш имкониятига эга. Унинг рақиби эса унвонини осонликча топширишни истамайдиган амалдаги чемпион.
Гукешнинг Синдаров ҳақидаги илиқ фикрлари бўлажак рақобатнинг ўзига хос жиҳатини ҳам кўрсатди: тахтада улар бир-бирига жиддий рақиб бўлса-да, шахматга бўлган ҳурмат ва ўзаро эътироф ҳар иккисини бирлаштиради.
Энди асосий савол очиқ қолмоқда: Гукеш жаҳон чемпиони сифатидаги мақомини сақлаб қоладими ёки Жавоҳир Синдаров тарихий ғалабага эришиб, шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келадими? Бу саволга Женевадаги партиялар жавоб беради.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…