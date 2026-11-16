Гукеш Синдаровдан нимани ўрганди? У ўзбек шахматчисининг бир фазилатини эътироф этди

2 дақиқа ўқиш19
Гукеш Синдаровдан нимани ўрганди? У ўзбек шахматчисининг бир фазилатини эътироф этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жаҳон чемпиони Гукеш Доммараджу 24 ноябр куни бошланадиган тарихий баҳс олдидан ўзбек гроссмейстери Жавоҳир Синдаровнинг шахматга бўлган ижобий муносабати ва ўйиндан завқ олиш қобилиятидан илҳомланаётганини таъкидлади.
  • Швейсариянинг Женева шаҳрида ўтадиган 14 та классик партиядан иборат беллашувда 20 ёшли икки гроссмейстер жаҳон тожи учун кураш олиб боради.

Шахмат бўйича амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммараджу ўзбек гроссмейстери Жавоҳир Синдаровга қарши тарихий баҳс олдидан рақибининг нафақат шахмат маҳорати, балки ўйинга бўлган муносабатидан ҳам илҳомланаётганини айтди. Ҳиндистонлик юлдуз Синдаровнинг шахмат ўйнаётганда бахтли кўриниши ва ҳаётдаги бошқа қизиқишларга ҳам вақт ажратишини алоҳида таъкидлади. Энди икки ёш гроссмейстер ўртасидаги жаҳон тожи учун кураш бошланишига саноқли кунлар қолди.

Шахмат олами 24 ноябрь куни бошланадиган катта воқеани кутмоқда. Бир томонда амалдаги жаҳон чемпиони, ҳиндистонлик Гукеш Доммараджу, иккинчи томонда эса Даъвогарлар турнири ғолиби, Ўзбекистон вакили Жавоҳир Синдаров.

Қизиғи шундаки, жаҳон чемпионлиги учун курашиш арафасида турган Гукеш рақибининг фақат шахматдаги кучли томонларини эмас, балки шахматга бўлган муносабатини ҳам ўзи учун намуна сифатида кўрмоқда.

«Синдаров шахмат ўйнаётганда жуда бахтли кўринади»

Гукеш бу ҳақда беш карра жаҳон чемпиони Вишванатан Ананд ҳамда ChessBase India журналисти Сагар Шаҳ билан суҳбатда гапирди.

«Синдаровдан ўрганган жиҳатларимдан бири — у шахмат ўйнаётганда жуда бахтли кўринади. Шу билан бирга, бошқа қизиқарли ишлар билан ҳам шуғулланади. Менимча, бу менга ҳам илҳом беради», — деди амалдаги жаҳон чемпиони.

Бу фикрлар шунчаки рақибга билдирилган ҳурмат эмас. Гукеш Синдаровнинг шахматга завқ билан ёндашиши, юқори босим остида ҳам ўйиндан ҳузур олиши ва ҳаётда бошқа қизиқишларга ҳам вақт ажратишини ўзи учун ижобий намуна деб ҳисобламоқда.

Демак, бўлажак чемпионлик баҳсида икки гроссмейстер нафақат шахмат тахтаси устидаги ғоялар, балки руҳий тайёргарлик борасида ҳам ўзига хос устунликка эришишга ҳаракат қилади.

20 ёшли икки гроссмейстер жаҳон тожи учун курашади

Жавоҳир Синдаров 2026 йилги Даъвогарлар турнирида ғолиб чиқиб, жаҳон чемпионлиги учун баҳслашиш ҳуқуқини қўлга киритди. Энди унинг олдида фаолиятидаги энг катта синов — амалдаги чемпионни мағлуб этиб, шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келиш вазифаси турибди.

Гукеш эса 2024 йилда хитойлик Дин Лижэнни мағлуб этиб, жаҳон чемпионига айланган. У Женевада ўз унвонини биринчи марта ҳимоя қилади.

Эътиборли жиҳати, учрашув бошланганда ҳар икки шахматчи ҳам 20 ёшда бўлади. Бу жаҳон чемпионлиги тарихидаги энг ёш рақиблар ўртасидаги баҳс сифатида қайд этилади.

Женевадаги тарихий баҳс қачон бошланади?

Гукеш Доммараджу ва Жавоҳир Синдаров ўртасидаги Жаҳон чемпионлиги баҳси 24 ноябрдан 12 декабргача Швейцариянинг Женева шаҳрида ўтказилади.

Баҳс 14 та классик партияга мўлжалланган. Ҳар бир ғалаба учун бир очко, дуранг учун эса ярим очкодан берилади. Қайси шахматчи биринчи бўлиб 7,5 очко тўпласа, жаҳон чемпионига айланади. Агар 14 партиядан кейин ҳисоб 7:7 бўлса, ғолиб тай-брейкда аниқланади.

Биринчи партия 24 ноябрь куни ўтказилади. Баҳснинг умумий мукофот жамғармаси эса 2,5 миллион АҚШ долларини ташкил этади.

Синдаров учун тарихий имконият

Ўзбекистон шахмати сўнгги йилларда халқаро майдонда катта ютуқларга эришмоқда. Жавоҳир Синдаровнинг Даъвогарлар турниридаги ғалабаси эса бу тараққиётнинг яна бир муҳим натижаси бўлди.

Энди ўзбек гроссмейстери жаҳон чемпионлиги учун курашда мамлакатимиз шахмат тарихида янги саҳифа очиш имкониятига эга. Унинг рақиби эса унвонини осонликча топширишни истамайдиган амалдаги чемпион.

Гукешнинг Синдаров ҳақидаги илиқ фикрлари бўлажак рақобатнинг ўзига хос жиҳатини ҳам кўрсатди: тахтада улар бир-бирига жиддий рақиб бўлса-да, шахматга бўлган ҳурмат ва ўзаро эътироф ҳар иккисини бирлаштиради.

Энди асосий савол очиқ қолмоқда: Гукеш жаҳон чемпиони сифатидаги мақомини сақлаб қоладими ёки Жавоҳир Синдаров тарихий ғалабага эришиб, шахмат тожини Ўзбекистонга олиб келадими? Бу саволга Женевадаги партиялар жавоб беради.

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари