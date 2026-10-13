Ислом Исмоилов «Нефтчи»нинг 1:3 ҳисобидаги мағлубияти сабабларини очиқлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасида «Ан Наср»га қарши 1:3 ҳисобидаги мағлубият сабабларини таҳлил қилди.
- Учрашувнинг бурилиш нуқтаси сифатида 30-дақиқагача бўлган тартибли ўйиннинг биргина хато туфайли бузилиши ва кейинчалик олинган қизил карточка кўрсатилди.
- Мураббий янги легионерлар Мичел, Сассе ва Маркус Форсснинг ўйинига баҳо бериб, уларга мослашиш ва тўлиқ шаклга кириш учун вақт кераклигини таъкидлади.
ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 2-тури доирасида Саудия Арабистонининг «Ан Наср» клубига қарши сафарда майдонга тушган Фарғонанинг «Нефтчи» жамоаси 1:3 ҳисобида мағлубиятга учради. Беллашув якунига етгач, «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов матбуот анжуманида иштирок этиб, учрашувнинг бурилиш нуқталари, ҳакамлик қарорлари ҳамда янги қўшилган легионерларнинг ўйинига баҳо берди.
Криштиану Роналду сардорлигидаги юлдузли рақибга қарши кечган баҳсда фарғоналиклар бир киши кам бўлиб қолганига қарамай, охиригача характер кўрсата олди.
«30-дақиқагача тартибли ўйнадик»: Ўйиндаги бурилиш нуқталари
Жамоа устози мағлубиятнинг асосий сабаблари ва учрашувнинг ривожига тўхталиб ўтди:
Биргина хато ва мувозанатнинг йўқолиши: «Баҳснинг 30-дақиқасигача жуда тартибли футбол кўрсатдик. Биргина хато ва мувозанатни йўқотишимиз ўтказиб юборилган голга сабаб бўлди, ортидан эса иккинчи тўпни ҳам қабул қилиб олдик»;
Қизил карточка ва кўрсатилган ирода: Иккинчи бўлимда ҳисобни қисқартириб, ўйинга қайтаётган пайтда олинган қизил карточка режаларга жиддий таъсир кўрсатди. Шунга қарамай, «Нефтчи» 10 киши бўлиб ҳам ҳимояга «ётиб олмади» ва бир қатор хавфли ҳужумлар уюштирди;
Йигитларга эътироз йўқ: «“Ан Наср”дек даражадаги рақибга қарши камчиликда ўйнаш улкан қийинчилик туғдиради. Йигитлар максимал даражада курашди, уларга ҳеч қандай эътирозим йўқ. Фақат миннатдорчилик билдираман».
Бекор қилинган гол ва тактик ўзгаришлар
Мураббий ҳакамлар қарори ва жамоанинг тактик тайёргарлигига ойдинлик киритди:
Офсайд ва четлатиш ҳолати: «Нефтчи»нинг яна бир голи офсайд сабаб бекор қилинган вазият ҳамда қизил карточка эпизодини ҳали видеотасвирда қайта кўриб чиқмаганини айтган Исмоилов: «Ҳакамлар ва VAR бор экан, демак қарорлар шунга яраша чиқарилган», — дея таъкидлади;
Схемани ўзгартириш: «Биринчи турда 4-3-3 схемасида ҳаракат қилган бўлсак, бугун рақиб кучидан келиб чиқиб 5-4-1 тактикасини танладик. Ҳар бир баҳс биз учун катта тажриба ва дарс бўлмоқда. Олдинда яна кўплаб учрашувлар бор, 3 кундан сўнг навбатдаги ўйин кутяпти. Хафа бўлишга вақт йўқ, руҳиятни кўтариб олдинга интилишимиз керак».
Янги футболчилар: Мичел, Сассе ва Маркус Форсс
Бош мураббий Осиё Чемпионлар лигаси учун махсус жалб этилган легионерларнинг ҳолати ҳақида очиқ гапирди:
Мажбурий ва муҳим қарор: «Бу мураббийлар штаби учун бош оғриқли ҳолат эди, бироқ бошқа танловимиз йўқ эди. Бу ўйинчиларни айнан Элит ОЧЛ учун харид қилганмиз. Учта янги футболчи дарҳол асосий таркибда майдонга тушди»;
Ўйин амалиётининг етишмаслиги: Мичел узоқ вақт майдонга тушмаган эди, Сассе энди мослашмоқда, Маркус Форсс учун эса бу дебют ўйин бўлди. Тўлиқ формага кириш учун уларга озгина вақт керак;
Ишончнинг оқланиши: «Биз бир вақтнинг ўзида учта фронтда — чемпионат, Кубок ва Чемпионлар лигасида курашяпмиз. Янги футболчилар ўзларига билдирилган ишончни оқлади, ёмон ҳаракат қилишмади. Бир-иккита учрашув билан бор салоҳиятни очиб бўлмайди, уларга вақт керак ва биз ҳар бирига ишонамиз».
«Нефтчи» Элит ОЧЛ мусобақасидаги кейинги турларда йўқотилган очколар ўрнини тўлдириш ва плей-офф йўлланмаси учун курашни давом эттиради.
Изоҳлар 0
…