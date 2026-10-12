«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов «Ан Наср»га қарши ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 2-тур учрашувидан олдин жамоанинг Ар-Риёдга муносиб натижа учун келганини таъкидлади.
- У рақибнинг кучини тан олган ҳолда, ўз шогирдларига ишонч билдирди ва асосий эътибор якка шахсга эмас, балки «Ан Наср»нинг умумий жамоавий ҳаракатларига қаратилишини айтди.
- Исмоиловнинг сўзларига кўра, жамоа учун интизом ва олдиндан тузилган режага амал қилиш биринчи ўринда туради.
ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 2-тури доирасида Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳрида муҳим қарама-қаршилик бўлиб ўтади. Унда Фарғонанинг «Нефтчи» клуби қитъанинг энг қудратли жамоаларидан бири — Криштиану Роналду етакчилигидаги «Ан Наср» меҳмони бўлади.
Ўйиндан олдин ўтказилган расмий матбуот анжуманида фарғоналиклар бош мураббийи Ислом Исмоилов бўлажак баҳс аҳамияти, жамоанинг мақсадлари ва португалиялик юлдузни тўхтатиш режалари ҳақида атрофлича гапириб берди.
«Ар-Риёдга шунчаки келганимиз йўқ»: Мураббийнинг ишончи
«Нефтчи» устози рақибнинг савиясини тўғри баҳолаган ҳолда, ўз шогирдларига тўлиқ ишонишини таъкидлади:
Рақибнинг кучи: «Рақибимиз — Осиёнинг энг кучли жамоаларидан бири. Таркибида жаҳон футболида ўз ўрнига эга, юқори савияли ва улкан тажрибага эга футболчилар бор», — деди Исмоилов;
Сафарнинг бош мақсади: «Биз Ар-Риёдга шунчаки майдонга тушиб, ўйин ўтказиш учун эмас, балки муносиб натижага эришиш ниятида келдик. Ўз кучимизга ва жамоавий бирдамлигимизга ишонамиз»;
Мухлислар учун кураш: Бош мураббий майдонда охиригача курашиб, чиройли футбол намойиш этиш ҳамда Фарғона ва бутун Ўзбекистон аҳлини қувонтириш асосий вазифа эканини билдирди.
Роналдуни қандай тўхтатиш мумкин? Шахсий режа борми?
Матбуот анжуманида журналистлар томонидан берилган асосий саволлардан бири — жаҳон юлдузи Криштиану Роналдуга қарши алоҳида тактика қўлланиши ҳақида бўлди:
Ҳурмат ва эътироф: «Криштиану Роналду — жаҳон футболининг энг ёрқин юлдузларидан бири. Унинг маҳорати, тажрибаси ва гол уриш ҳиссини алоҳида таъкидлаш жоиз. Биз унга катта ҳурмат билан қараймиз», — деди мутахассис;
Жамоавий ёндашув: «Бироқ биз фақат Роналдуга қарши эмас, балки бутун «Ан Наср» жамоасига қарши майдонга тушамиз. Шу сабабли асосий эътибор якка шахсга эмас, рақибнинг умумий жамоавий ҳаракатларига қаратилади. Биз учун интизом ва олдиндан тузилган режага амал қилиш биринчи ўринда туради».
Ўйин қачон ва қаерда бўлиб ўтади?
Мусобақа: ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси, 2-тур;
Учрашув: «Ан Наср» (Саудия Арабистони) — «Нефтчи» (Ўзбекистон);
Сана ва манзил: 12 октябрь, Ар-Риёд шаҳри, «Ал Аввал Парк» стадиони.
Ўзбекистон вице-чемпионининг Ар-Риёддаги ушбу синови қитъа миқёсидаги энг кузатувчан баҳслардан бири бўлиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…