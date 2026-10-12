«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?

·86·Спорт
«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов «Ан Наср»га қарши ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси 2-тур учрашувидан олдин жамоанинг Ар-Риёдга муносиб натижа учун келганини таъкидлади.
  • У рақибнинг кучини тан олган ҳолда, ўз шогирдларига ишонч билдирди ва асосий эътибор якка шахсга эмас, балки «Ан Наср»нинг умумий жамоавий ҳаракатларига қаратилишини айтди.
  • Исмоиловнинг сўзларига кўра, жамоа учун интизом ва олдиндан тузилган режага амал қилиш биринчи ўринда туради.

ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 2-тури доирасида Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳрида муҳим қарама-қаршилик бўлиб ўтади. Унда Фарғонанинг «Нефтчи» клуби қитъанинг энг қудратли жамоаларидан бири — Криштиану Роналду етакчилигидаги «Ан Наср» меҳмони бўлади.

Ўйиндан олдин ўтказилган расмий матбуот анжуманида фарғоналиклар бош мураббийи Ислом Исмоилов бўлажак баҳс аҳамияти, жамоанинг мақсадлари ва португалиялик юлдузни тўхтатиш режалари ҳақида атрофлича гапириб берди.

«Ар-Риёдга шунчаки келганимиз йўқ»: Мураббийнинг ишончи

«Нефтчи» устози рақибнинг савиясини тўғри баҳолаган ҳолда, ўз шогирдларига тўлиқ ишонишини таъкидлади:

  • Рақибнинг кучи: «Рақибимиз — Осиёнинг энг кучли жамоаларидан бири. Таркибида жаҳон футболида ўз ўрнига эга, юқори савияли ва улкан тажрибага эга футболчилар бор», — деди Исмоилов;

  • Сафарнинг бош мақсади: «Биз Ар-Риёдга шунчаки майдонга тушиб, ўйин ўтказиш учун эмас, балки муносиб натижага эришиш ниятида келдик. Ўз кучимизга ва жамоавий бирдамлигимизга ишонамиз»;

  • Мухлислар учун кураш: Бош мураббий майдонда охиригача курашиб, чиройли футбол намойиш этиш ҳамда Фарғона ва бутун Ўзбекистон аҳлини қувонтириш асосий вазифа эканини билдирди.

Роналдуни қандай тўхтатиш мумкин? Шахсий режа борми?

Матбуот анжуманида журналистлар томонидан берилган асосий саволлардан бири — жаҳон юлдузи Криштиану Роналдуга қарши алоҳида тактика қўлланиши ҳақида бўлди:

  • Ҳурмат ва эътироф: «Криштиану Роналду — жаҳон футболининг энг ёрқин юлдузларидан бири. Унинг маҳорати, тажрибаси ва гол уриш ҳиссини алоҳида таъкидлаш жоиз. Биз унга катта ҳурмат билан қараймиз», — деди мутахассис;

  • Жамоавий ёндашув: «Бироқ биз фақат Роналдуга қарши эмас, балки бутун «Ан Наср» жамоасига қарши майдонга тушамиз. Шу сабабли асосий эътибор якка шахсга эмас, рақибнинг умумий жамоавий ҳаракатларига қаратилади. Биз учун интизом ва олдиндан тузилган режага амал қилиш биринчи ўринда туради».

Ўйин қачон ва қаерда бўлиб ўтади?

  • Мусобақа: ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси, 2-тур;

  • Учрашув: «Ан Наср» (Саудия Арабистони) — «Нефтчи» (Ўзбекистон);

  • Сана ва манзил: 12 октябрь, Ар-Риёд шаҳри, «Ал Аввал Парк» стадиони.

Ўзбекистон вице-чемпионининг Ар-Риёддаги ушбу синови қитъа миқёсидаги энг кузатувчан баҳслардан бири бўлиши кутилмоқда.

ОФК ЭлитНефтчиАн НасрКриштиану Роналду
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълумРоналду «Ан Наср»га қайтди: терма жамоадаги тақдири ҳали номаълум6 октябр 06:37Матбуот анжуманидаги жанг!: Постекоглу Роналдуни ерга урган журналистнинг оғзини ёпдиМатбуот анжуманидаги жанг!: Постекоглу Роналдуни ерга урган журналистнинг оғзини ёпди16 сентябр 19:30“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?Бугун 11:21Тарих янгиланмоқда: Криштиану Роналду фаолиятидаги 979-голини урди!Тарих янгиланмоқда: Криштиану Роналду фаолиятидаги 979-голини урди!10 сентябр 06:45«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!«Нефтчи» Элит ОЧЛни триумф билан бошлади — Энди навбат Роналдунинг «Ан-Наср»ига!16 сентябр 06:48«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!«Марушичнинг олтин голи ва пойтахтдаги ғалаба»: «Нефтчи» пешқадамликни қайтариб олди!20 сентябр 22:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди