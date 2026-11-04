“Нефтчи” бош мураббийи ишқибозларга мурожаат қилиб, олтин медалларни ваъда қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Нефтчи» клуби бош мураббийи Ислом Исмоилов жамоада қолишга қарор қилганини эълон қилди.
- Мутахассис клуб, шаҳар ва мухлислар олдидаги масъулиятни ҳис қилган ҳолда, мавсум якунида чемпионликни қўлга киритишни асосий мақсад деб белгилади.
- У жамоавий бирдамлик, интизом ва ўзаро ишонч спорт натижаларидан ҳам устун туришини таъкидлади.
Ўзбекистон Суперлигасида пешқадамлик учун курашаётган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби атрофидаги ноаниқликларга бош мураббийнинг ўзи чек қўйди. Жамоа бошқарувидаги келажаги турли муҳокамаларга сабаб бўлаётган Ислом Исмоилов ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифаси орқали баёнот бериб, клубда қолишга қарор қилганини маълум қилди.
Мутахассис ўз мурожаатида клуб, шаҳар ва фидойи мухлислар олдидаги масъулиятни чуқур ҳис этаётганини таъкидлаб, ягона мақсад чемпионлик эканини қатъий билдирди.
«Футбол фақат ҳисоб эмас»: Мураббийнинг самимий эътирофи
Ислом Исмоилов ўз постида жамоавий бирдамлик ва ички қадриятлар спорт натижаларидан ҳам юқори туришига урғу берди:
Интизом ва ишонч қадрияти: «Футбол фақат ҳисоб ва натижа эмас. Футбол бу ҳурмат, интизом ва бир-бирига бўлган ишонч. Бу қадриятларни ҳимоя қилиш баъзан оғир кечади, лекин жамоани ҳақиқий жамоа қиладиган куч айнан шунда», — дея фикр билдирди мураббий;
Қарорнинг сабаби: Мутахассис жамоа ичидаги муҳитни сақлаб қолиш ва бошланган катта лойиҳани охирига етказиш учун клуб билан бирга қолишни танлаганини кўрсатди.
Фарғона олдидаги бурч ва бош мақсад — чемпионлик
Жамоа бош мураббийи мухлисларнинг беқиёс далдаси уни янада руҳлантирганини ва олдинда улкан вазифа турганлигини алоҳида қайд этди:
Мухлисларга миннатдорлик: «Сизнинг ишончингиз, шу шаҳар ва шу клуб олдидаги бурчимни чуқур ҳис қиламан»;
Ягона жавоб — олтин медаллар: «Бунга жавобни фақат чемпионлик билан берамиз. Биз биргаликда кучмиз. Барчангизга раҳмат», — дея сўзларини якунлади Исмоилов.
Ислом Исмоиловнинг «Нефтчи»да қолиши Фарғона футболи ишқибозлари томонидан катта кўтаринкилик билан қабул қилинди ва бу қарор мавсумнинг ҳал қилувчи палласида жамоанинг чемпионлик пойгасидаги руҳиятини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…