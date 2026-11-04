“Нефтчи” бош мураббийи ишқибозларга мурожаат қилиб, олтин медалларни ваъда қилди

·60·Спорт
“Нефтчи” бош мураббийи ишқибозларга мурожаат қилиб, олтин медалларни ваъда қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Нефтчи» клуби бош мураббийи Ислом Исмоилов жамоада қолишга қарор қилганини эълон қилди.
  • Мутахассис клуб, шаҳар ва мухлислар олдидаги масъулиятни ҳис қилган ҳолда, мавсум якунида чемпионликни қўлга киритишни асосий мақсад деб белгилади.
  • У жамоавий бирдамлик, интизом ва ўзаро ишонч спорт натижаларидан ҳам устун туришини таъкидлади.

Ўзбекистон Суперлигасида пешқадамлик учун курашаётган Фарғонанинг «Нефтчи» клуби атрофидаги ноаниқликларга бош мураббийнинг ўзи чек қўйди. Жамоа бошқарувидаги келажаги турли муҳокамаларга сабаб бўлаётган Ислом Исмоилов ижтимоий тармоқдаги расмий саҳифаси орқали баёнот бериб, клубда қолишга қарор қилганини маълум қилди.

Мутахассис ўз мурожаатида клуб, шаҳар ва фидойи мухлислар олдидаги масъулиятни чуқур ҳис этаётганини таъкидлаб, ягона мақсад чемпионлик эканини қатъий билдирди.

«Футбол фақат ҳисоб эмас»: Мураббийнинг самимий эътирофи

Ислом Исмоилов ўз постида жамоавий бирдамлик ва ички қадриятлар спорт натижаларидан ҳам юқори туришига урғу берди:

  • Интизом ва ишонч қадрияти: «Футбол фақат ҳисоб ва натижа эмас. Футбол бу ҳурмат, интизом ва бир-бирига бўлган ишонч. Бу қадриятларни ҳимоя қилиш баъзан оғир кечади, лекин жамоани ҳақиқий жамоа қиладиган куч айнан шунда», — дея фикр билдирди мураббий;

  • Қарорнинг сабаби: Мутахассис жамоа ичидаги муҳитни сақлаб қолиш ва бошланган катта лойиҳани охирига етказиш учун клуб билан бирга қолишни танлаганини кўрсатди.

Фарғона олдидаги бурч ва бош мақсад — чемпионлик

Жамоа бош мураббийи мухлисларнинг беқиёс далдаси уни янада руҳлантирганини ва олдинда улкан вазифа турганлигини алоҳида қайд этди:

  • Мухлисларга миннатдорлик: «Сизнинг ишончингиз, шу шаҳар ва шу клуб олдидаги бурчимни чуқур ҳис қиламан»;

  • Ягона жавоб — олтин медаллар: «Бунга жавобни фақат чемпионлик билан берамиз. Биз биргаликда кучмиз. Барчангизга раҳмат», — дея сўзларини якунлади Исмоилов.

Ислом Исмоиловнинг «Нефтчи»да қолиши Фарғона футболи ишқибозлари томонидан катта кўтаринкилик билан қабул қилинди ва бу қарор мавсумнинг ҳал қилувчи палласида жамоанинг чемпионлик пойгасидаги руҳиятини янада мустаҳкамлаши кутилмоқда.

НефтчиИслом ИсмоиловЎзбекистон Суперлигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ислом Исмоилов “Нефтчи”нинг сўнгги сониялардаги хатосига кескин муносабат билдирдиИслом Исмоилов “Нефтчи”нинг сўнгги сониялардаги хатосига кескин муносабат билдирди3 ноябр 06:53“Нефтчи” устози жиддий йўқотишлар ва “Трактор”га қарши режаларни ошкор қилди“Нефтчи” устози жиддий йўқотишлар ва “Трактор”га қарши режаларни ошкор қилди1 ноябр 23:06«Пахтакор» устидан қозонилган ғалабадан сўнг Ислом Исмоилов нималар деди?«Пахтакор» устидан қозонилган ғалабадан сўнг Ислом Исмоилов нималар деди?24 октябр 06:49«Нефтчи» сафарда «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чемпионлик сари улкан қадам ташлади«Нефтчи» сафарда «Пахтакор»ни мағлуб этиб, чемпионлик сари улкан қадам ташлади23 октябр 21:52Ислом Исмоилов «Нефтчи»нинг Элит ОЧЛ 1-туридаги драматик ғалабаси ҳақида очиқ гапирдиИслом Исмоилов «Нефтчи»нинг Элит ОЧЛ 1-туридаги драматик ғалабаси ҳақида очиқ гапирди15 сентябр 06:24«Сурхон» билан кечаги драмадан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди«Сурхон» билан кечаги драмадан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди10 сентябр 06:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози