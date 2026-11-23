Исмоилов «Ал Ҳилол»га қарши ўйин сирини очди: танаффусда футболчиларга нима айтилди?
«Нефтчи»нинг «Ал Ҳилол»га қарши намойиш этган ўйини нафақат мухлислар, балки жамоа бош мураббийи Ислом Исмоиловда ҳам катта таассурот қолдирди. Фарғоналиклар устози Саудия Арабистони грандига қарши баҳсдан кейин футболчиларидан фахрланаётганини айтди. Шунингдек, Аброр Исмоиловнинг жароҳати, «Истиқлол» билан бўлажак учрашув, Суперлигадаги чемпионлик кураши ва келаси мавсум режалари ҳақида ҳам гапирди.
«Бутун Фарғона ва Ўзбекистон йигитлардан фахрланди»
Элит Осиё Чемпионлар лигасининг 5-туридан ўрин олган «Нефтчи» — «Ал Ҳилол» беллашувидан кейин Ислом Исмоилов матбуот анжуманида иштирок этди. Мураббий дастлаб футболчиларининг ҳаракатларини юқори баҳолаб, улар билан фахрланишини таъкидлади.
«Рухсат берсангизлар, футболчилар билан фахрланган ҳолатда айтаман: бугун “Нефтчи” жамоаси майдонда “Ал Ҳилол”га ҳеч қандай имконият бергани йўқ. Йигитлар билан фахрланаман. Бугун бутун Фарғона ва балки Ўзбекистон йигитлардан фахрланишди, деб бемалол айта оламан», — деди Исмоилов.
Шунингдек, у стадионга келиб, жамоани қўллаб-қувватлаган мухлисларга миннатдорчилик билдирди.
Нима учун танаффусда футболчиларга ортиқча руҳий босим берилмади?
Матбуот анжуманида биринчи бўлимдан кейин жамоа ўйинидаги ўзгаришлар ҳақида ҳам савол берилди. Журналист бу ҳолатни «Пахтакор» ва «Ан-Наср» ўртасидаги баҳс билан қиёслади.
Исмоиловнинг айтишича, «Нефтчи» биринчи бўлимда ҳам ёмон ҳаракат қилмаган. Бироқ оддий хатолар рақибга гол уриш имконини берган. «Ал Ҳилол» таркибидаги юқори савияли футболчилар эса бундай вазиятлардан унумли фойдаланган.
Мураббий танаффус пайтида футболчиларни ҳаддан ташқари руҳлантиришдан атайлаб тийилганини тушунтирди. Чунки бу рақибнинг янада фаоллашиши ва ҳисобни йириклаштиришига олиб келиши мумкин эди.
«Йигитларга шошилмаслик уқтирилди. Биринчи навбатда ҳимояда тўғри ўйнаш ва рақибга имконият бермаслик, қарши ҳужумларда эҳтиёт бўлишимиз айтилди. Футболчиларимизга ишонч бердик. Танаффусдан кейин тартибли ўйин намойиш қилдик. Йигитларимиз зўр футбол кўрсатишди», — деди бош мураббий.
«Ал Ҳилол» «Нефтчи»нинг қандай жамоа эканини билиб олди»
Учрашув олдидан Исмоилов «Ал Ҳилол»нинг катта салоҳиятини тан олган, бироқ номдор футболчилар ва молиявий имкониятлар майдондаги натижани олдиндан белгилаб бермаслигини таъкидлаган эди.
Ундан бу фикрларни футболчиларга сингдира олган-олмагани сўралди. Мураббий эса кечаги гаплари бугун майдонда исботланганини айтди.
«“Ал Ҳилол” жамоасининг қандай салоҳиятга эга эканини барча билади. Эртага эса майдонда рақиб ҳам “Нефтчи” қандай жамоа эканини билиб олади, дегандим. Бугун бу сўзларимизни майдонда амалда исботлаб бердик», — деди Исмоилов.
Бу гаплар мураббийнинг жамоасига бўлган ишончи ва футболчиларнинг ўз имкониятларини намойиш этишига бўлган интилишини яққол кўрсатади.
Аброр Исмоилов «Истиқлол»га қарши ўйнай оладими?
Матбуот анжуманида «Нефтчи» футболчиси Аброр Исмоиловнинг жароҳати ҳақида ҳам савол берилди. Мураббий ҳозирча шикастланиш даражаси аниқ эмаслигини маълум қилди.
«Унинг жароҳати даражасини ҳозир аниқлаймиз. Ўйлайманки, у “Истиқлол”га қарши ўйингача тезроқ тикланиб, сафга қайтади», — деди мураббий.
Демак, футболчининг кейинги учрашувда иштирок этиши ҳозирча кафолатланмаган. Бу масала тиббий текширувлардан кейин ойдинлашади.
«Нефтчи» келаси мавсумда янада катта мақсадларни кўзламоқда
Фарғона клубининг Суперлигада чемпионликка яқинлашаётгани ҳам матбуот анжуманида муҳокама қилинди. Исмоилов мураббийлик фаолиятидаги ҳиссиётлар тез-тез ўзгариб туришини, чунки жамоани олдинда кўп ва осон бўлмаган ўйинлар кутаётганини таъкидлади.
Унинг айтишича, «Нефтчи» ҳар доим юқори мақсадларни кўзлайди. Клуб раҳбарияти ҳам жамоа олдига аниқ вазифалар қўйиб келмоқда.
«Йилдан-йилга режа ва мақсадларимиз янада катталашмоқда. Умид қиламанки, келаси йилда ҳам янада юқори мақсадлар қўйилади, таркиб ҳам кучайтирилади», — деди Исмоилов.
Бу баёнот «Нефтчи»нинг келаси мавсумда ҳам ўз олдига жиддий вазифалар қўйиш нияти борлигини кўрсатади.
«Динамо»га қарши баҳсда янада кучлироқ ҳаракат қиламиз»
«Ал Ҳилол» билан ўйинда сарфланган куч кейинги учрашувга таъсир қилиши мумкинлиги ҳақидаги саволга Исмоилов жамоада тикланиш учун етарли вақт борлигини айтди.
«Нефтчи» кейинги баҳсни беш кундан сўнг ўтказади. Мураббийлар штаби футболчиларни тиклаш бўйича махсус дастур асосида иш олиб боради.
Исмоилов «Динамо»ни ҳам жиддий рақиб сифатида баҳолади. У Вадим Абрамовнинг тажрибасини яхши билишини, самарқандликлар исталган рақибга қаршилик кўрсатиш ва ғалаба қозониш имкониятига эга эканини таъкидлади.
«Шунга қарамай, ўз майдонимизда бугунгидан ҳам кўпроқ иштиёқ билан ҳаракат қиламиз. Мухлисларимизга кетма-кет иккинчи чемпионликни тақдим қилишга ҳаракат қиламиз. Бугундан бор эътиборни “Динамо”га қарши баҳсга қаратамиз», — дея сўзини якунлади бош мураббий.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…