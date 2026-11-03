Ислом Исмоилов “Нефтчи”нинг сўнгги сониялардаги хатосига кескин муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси доирасида «Тракторсози»га қарши кечган баҳсда «Нефтчи» клуби ҳакам томонидан қўшиб берилган 9-дақиқадаги хато туфайли ғалабани қўлдан чиқарди.
- Бош мураббий Ислом Исмоилов жамоанинг сўнгги сониялардаги масъулияцизлигини кескин танқид қилиб, бу ҳолатни мураббий сифатида кечира олмаслигини билдирди.
- Фарғоналиклар 2:2 ҳисобида якунланган мазкур учрашувдан сўнг гуруҳда 4 очко билан ўз юришини давом эттирмоқда.
ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси доирасида Ўмонда кечган «Тракторсози»га қарши учрашув (2:2) Фарғонанинг «Нефтчи» клуби учун жуда аламли якунланди. 62-дақиқадан бошлаб майдонда бир футболчи кўп бўлиб ўйнаган ва 94-дақиқага келиб ҳисобда олдинга чиқиб олган фарғоналиклар ҳакам томонидан қўшиб берилган 9-дақиқада қўпол хато туфайли тайёр ғалабани қўлдан чиқаришди.
Ўйиндан сўнг ташкил этилган матбуот анжуманида «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов жуда кескин ва ҳиссиётларга тўла баёнот бериб, жамоаси аслида бундай натижага мутлақо лойиқ эмаслигини, сўнгги сониялардаги хатони мураббий сифатида кечира олмаслигини очиқ тан олди.
«Кимга нимани кўрсатмоқчи бўлди?»: Сўнгги сониялардаги тушунарсиз хато танқиди
Бош мураббий сафар учрашувларида такрорланаётган оғриқли сценарийга алоҳида тўхталди:
Кетма-кет такрорланаётган зарба: «Икки сафардан бери баҳснинг охирида аламли голлар ўтказиб юборяпмиз. Энг охирида қилинган хато — умуман тушунарсиз ҳолат бўлди»;
Майдондаги масъулиятсизлик: «Ҳайронман, ўша вазиятда футболчимиз кимга нимани кўрсатмоқчи бўлди? Оддий вазиятда, ўйин кетаётган вақтда, ютиб кетадиган ўйинимизда гол ўтказиб юборяпмиз. Бугун ғалаба қозониш ўрнига икки очкони йўқотдик».
«Ўзимга сиғмаяпман»: Мураббийнинг оғриқли эътирофи
Исмоилов футболчилар майдонда кўрсатган катта меҳнат арзимаган битта камчилик сабабли ҳавога учиб кетганидан чуқур қайғуда эканини билдирди:
Ўйиндаги тўлиқ назорат: «Ўйиндан умуман қониққаним йўқ. Айтяпман-ку, оддий ҳолатда икки гол ўтказиб юбордик. Ўйинни тўлиқ назорат қилдик, кўплаб хавфли вазиятлар яратдик. Рақиб эса ўзининг иккита имкониятидан унумли фойдаланиб кетди»;
Аламли меҳнат самараси: «Бу жуда оғриқли, жуда аламли ҳолат. Чунки майдонда жуда катта меҳнат қилгандик. Футболчилар катта ҳажмдаги ишни бажаришди. Афсуски, арзимаган хатонинг ҳисобига охирги сонияларда аламли голни ўтказиб юбордик»;
Кечириб бўлмас натижа: «Умуман олганда, бу натижага лойиқ эмасдик. Тўғриси, ҳозир ички ҳис-туйғуларим ўзимда эмас. Ҳозир ўзимга сиғмаяпман. Мураббий сифатида бу ўзимни кечира олмайдиган вазият, чунки тайёр ғалабани қўлдан чиқардик. Бу жуда ачинарли ва афсусли ҳолат».
Ўмондаги беллашувда 2 очкони бой берган «Нефтчи» гуруҳда 4 очко билан ўз юришини давом эттирмоқда, бироқ мураббийлар штаби учун навбатдаги турларгача сўнгги дақиқалардаги концентрацияни тиклаш энг асосий вазифа бўлиб қолади.
Изоҳлар 0
…