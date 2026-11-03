Ислом Исмоилов “Нефтчи”нинг сўнгги сониялардаги хатосига кескин муносабат билдирди

·73·Спорт
Ислом Исмоилов “Нефтчи”нинг сўнгги сониялардаги хатосига кескин муносабат билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси доирасида «Тракторсози»га қарши кечган баҳсда «Нефтчи» клуби ҳакам томонидан қўшиб берилган 9-дақиқадаги хато туфайли ғалабани қўлдан чиқарди.
  • Бош мураббий Ислом Исмоилов жамоанинг сўнгги сониялардаги масъулияцизлигини кескин танқид қилиб, бу ҳолатни мураббий сифатида кечира олмаслигини билдирди.
  • Фарғоналиклар 2:2 ҳисобида якунланган мазкур учрашувдан сўнг гуруҳда 4 очко билан ўз юришини давом эттирмоқда.

ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси доирасида Ўмонда кечган «Тракторсози»га қарши учрашув (2:2) Фарғонанинг «Нефтчи» клуби учун жуда аламли якунланди. 62-дақиқадан бошлаб майдонда бир футболчи кўп бўлиб ўйнаган ва 94-дақиқага келиб ҳисобда олдинга чиқиб олган фарғоналиклар ҳакам томонидан қўшиб берилган 9-дақиқада қўпол хато туфайли тайёр ғалабани қўлдан чиқаришди.

Ўйиндан сўнг ташкил этилган матбуот анжуманида «Нефтчи» бош мураббийи Ислом Исмоилов жуда кескин ва ҳиссиётларга тўла баёнот бериб, жамоаси аслида бундай натижага мутлақо лойиқ эмаслигини, сўнгги сониялардаги хатони мураббий сифатида кечира олмаслигини очиқ тан олди.

«Кимга нимани кўрсатмоқчи бўлди?»: Сўнгги сониялардаги тушунарсиз хато танқиди

Бош мураббий сафар учрашувларида такрорланаётган оғриқли сценарийга алоҳида тўхталди:

  • Кетма-кет такрорланаётган зарба: «Икки сафардан бери баҳснинг охирида аламли голлар ўтказиб юборяпмиз. Энг охирида қилинган хато — умуман тушунарсиз ҳолат бўлди»;

  • Майдондаги масъулиятсизлик: «Ҳайронман, ўша вазиятда футболчимиз кимга нимани кўрсатмоқчи бўлди? Оддий вазиятда, ўйин кетаётган вақтда, ютиб кетадиган ўйинимизда гол ўтказиб юборяпмиз. Бугун ғалаба қозониш ўрнига икки очкони йўқотдик».

«Ўзимга сиғмаяпман»: Мураббийнинг оғриқли эътирофи

Исмоилов футболчилар майдонда кўрсатган катта меҳнат арзимаган битта камчилик сабабли ҳавога учиб кетганидан чуқур қайғуда эканини билдирди:

  • Ўйиндаги тўлиқ назорат: «Ўйиндан умуман қониққаним йўқ. Айтяпман-ку, оддий ҳолатда икки гол ўтказиб юбордик. Ўйинни тўлиқ назорат қилдик, кўплаб хавфли вазиятлар яратдик. Рақиб эса ўзининг иккита имкониятидан унумли фойдаланиб кетди»;

  • Аламли меҳнат самараси: «Бу жуда оғриқли, жуда аламли ҳолат. Чунки майдонда жуда катта меҳнат қилгандик. Футболчилар катта ҳажмдаги ишни бажаришди. Афсуски, арзимаган хатонинг ҳисобига охирги сонияларда аламли голни ўтказиб юбордик»;

  • Кечириб бўлмас натижа: «Умуман олганда, бу натижага лойиқ эмасдик. Тўғриси, ҳозир ички ҳис-туйғуларим ўзимда эмас. Ҳозир ўзимга сиғмаяпман. Мураббий сифатида бу ўзимни кечира олмайдиган вазият, чунки тайёр ғалабани қўлдан чиқардик. Бу жуда ачинарли ва афсусли ҳолат».

Ўмондаги беллашувда 2 очкони бой берган «Нефтчи» гуруҳда 4 очко билан ўз юришини давом эттирмоқда, бироқ мураббийлар штаби учун навбатдаги турларгача сўнгги дақиқалардаги концентрацияни тиклаш энг асосий вазифа бўлиб қолади.

НефтчиОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасиИслом ИсмоиловТракторсози
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Нефтчи” “Трактор”га қарши баҳс учун асосий таркибни эълон қилди“Нефтчи” “Трактор”га қарши баҳс учун асосий таркибни эълон қилдиКеча 20:32Ислом Исмоилов “Ал-Иттиҳод”дан учралган аламли мағлубият сабабларини очиқладиИслом Исмоилов “Ал-Иттиҳод”дан учралган аламли мағлубият сабабларини очиқлади27 октябр 08:16“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?12 октябр 11:21“Нефтчи” устози жиддий йўқотишлар ва “Трактор”га қарши режаларни ошкор қилди“Нефтчи” устози жиддий йўқотишлар ва “Трактор”га қарши режаларни ошкор қилди1 ноябр 23:06«Пахтакор» устидан қозонилган ғалабадан сўнг Ислом Исмоилов нималар деди?«Пахтакор» устидан қозонилган ғалабадан сўнг Ислом Исмоилов нималар деди?24 октябр 06:49“Пахтакор” ўз майдонида “Ан-Наср”га 2:6 ҳисобида имкониятни бой берди“Пахтакор” ўз майдонида “Ан-Наср”га 2:6 ҳисобида имкониятни бой бердиКеча 21:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози