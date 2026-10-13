Эски қадрдон қутқарувга қайтди: Омадсизликка учраган «Осасуна» Аррасатени қайтарди
Испания чемпионатида жорий мавсумни муваффақиятсиз бошлаган «Осасуна» клуби раҳбарияти зудлик билан мураббийлар штабида жиддий ўзгаришни амалга оширди. Натижалар қониқарсиз бўлгани сабабли Луис Рамис истеъфога чиқарилиб, жамоанинг собиқ устози Хагоба Аррасате бошқарув постига қайтарилди.
Памплона жамоаси баск мутахассисининг қайтишини расман эълон қилди ва у билан узоқ муддатли ҳамкорликка қўл урди.
Иккинчи давр ва 2029 йилгача мўлжалланган лойиҳа
Аррасатенинг Памплонага қайтиши клуб учун янги умид уйғотмоқда:
Узоқ муддатли ишонч: Хагоба Аррасате билан тузилган янги меҳнат шартномаси 2029 йил 30 июнга қадар амал қилади;
Иккинчи давр: Баск мутахассиси учун бу «Осасуна»даги иккинчи фаолият босқичи бўлиб, у аввал ҳам жамоа билан муваффақиятли йилларни ўтказган;
Инқироздан чиқиш вазифаси: Мураббий зиммасига зудлик билан жамоа ўйинини барқарорлаштириш ва турнир жадвалидаги хавфли ҳудуддан узоқлашиш вазифаси юкланди.
«Осасуна»нинг турнир ҳолати ва навбатдаги синов
Клубнинг ҳозирги аҳволи ва бўлажак учрашув тафсилотлари:
Жадвалдаги ўрни: Айни пайтда Памплона клуби Испания чемпионати турнир жадвалида атиги 16-ўринни эгаллаб турибди;
Навбатдаги баҳс: Хагоба Аррасатенинг қайтишдан кейинги илк синови 18 октябрь, якшанба куни Сантандернинг «Расинг» клубига қарши баҳсда бўлиб ўтади.
«Осасуна» мухлислари ўзларига яхши таниш бўлган устознинг қайтиши жамоага янги нафас беришига ва натижалар яхшиланишига умид билдирмоқда.
Изоҳлар 0
…