Эски қадрдон қутқарувга қайтди: Омадсизликка учраган «Осасуна» Аррасатени қайтарди

·0·Спорт
Эски қадрдон қутқарувга қайтди: Омадсизликка учраган «Осасуна» Аррасатени қайтарди

Испания чемпионатида жорий мавсумни муваффақиятсиз бошлаган «Осасуна» клуби раҳбарияти зудлик билан мураббийлар штабида жиддий ўзгаришни амалга оширди. Натижалар қониқарсиз бўлгани сабабли Луис Рамис истеъфога чиқарилиб, жамоанинг собиқ устози Хагоба Аррасате бошқарув постига қайтарилди.

Памплона жамоаси баск мутахассисининг қайтишини расман эълон қилди ва у билан узоқ муддатли ҳамкорликка қўл урди.

Иккинчи давр ва 2029 йилгача мўлжалланган лойиҳа

Аррасатенинг Памплонага қайтиши клуб учун янги умид уйғотмоқда:

  • Узоқ муддатли ишонч: Хагоба Аррасате билан тузилган янги меҳнат шартномаси 2029 йил 30 июнга қадар амал қилади;

  • Иккинчи давр: Баск мутахассиси учун бу «Осасуна»даги иккинчи фаолият босқичи бўлиб, у аввал ҳам жамоа билан муваффақиятли йилларни ўтказган;

  • Инқироздан чиқиш вазифаси: Мураббий зиммасига зудлик билан жамоа ўйинини барқарорлаштириш ва турнир жадвалидаги хавфли ҳудуддан узоқлашиш вазифаси юкланди.

«Осасуна»нинг турнир ҳолати ва навбатдаги синов

Клубнинг ҳозирги аҳволи ва бўлажак учрашув тафсилотлари:

  • Жадвалдаги ўрни: Айни пайтда Памплона клуби Испания чемпионати турнир жадвалида атиги 16-ўринни эгаллаб турибди;

  • Навбатдаги баҳс: Хагоба Аррасатенинг қайтишдан кейинги илк синови 18 октябрь, якшанба куни Сантандернинг «Расинг» клубига қарши баҳсда бўлиб ўтади.

«Осасуна» мухлислари ўзларига яхши таниш бўлган устознинг қайтиши жамоага янги нафас беришига ва натижалар яхшиланишига умид билдирмоқда.

Осасуна клубХагоба АррасатеПамплона клубИспания чемпионаты
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Осасуна» клуби бош мураббий Луис Мигель Рамисни истеъфога чиқарди«Осасуна» клуби бош мураббий Луис Мигель Рамисни истеъфога чиқардиКеча 18:24“Осасуна” Лиски билан хайрлашиб, янги мураббий излайди...“Осасуна” Лиски билан хайрлашиб, янги мураббий излайди...26 май 10:55ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...6 август 06:41"Барселона" ғалаба қозонди: "Осасуна"га қарши баҳсда муҳим уч очко..."Барселона" ғалаба қозонди: "Осасуна"га қарши баҳсда муҳим уч очко...3 май 08:27Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!19 июн 07:53Рафинья "Осасуна"га қарши ўйин олдидан "Барселона" сафига қайтдиРафинья "Осасуна"га қарши ўйин олдидан "Барселона" сафига қайтди2 май 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди