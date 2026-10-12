«Осасуна» клуби бош мураббий Луис Мигель Рамисни истеъфога чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Осасуна» клуби бош мураббий Луис Мигел Ramисни истеъфога чиқарди, сабаби жамоанинг Ла Лигадаги қониқарсиз натижалари бўлди.
- Ramис қўл остида «Осасуна»
- 8 та турда 8 очко тўплаб, турнир жадвалининг 16-поғонасига тушиб кетди.
- Мутахассис билан бирга унинг бутун мураббийлар штаби ҳам лавозимидан озод этилди. Янги бош мураббий номи яқин кунларда эълон қилинади.
Испания Ла Лигасида мавсумнинг дастлабки жиддий истеъфоси қайд этилди. Памплонанинг «Осасуна» клуби раҳбарияти бош мураббий Луис Мигель Рамис билан шартномани муддатидан олдин бекор қилганини расман эълон қилди. Клуб расмий сайти тарқатган хабарга кўра, испаниялик мутахассис билан биргаликда унинг бутун мураббийлар штаби ҳам лавозимини тарк этган.
Ёзги танаффус вақтидагина жамоа бошқарувига келган мутахассиснинг Памплонадаги фаолияти кутилганидан анча қисқа бўлиб чиқди.
Истеъфо сабаби: 8 та турда 8 очко ва хавфли ҳудуд
«Осасуна» раҳбариятининг кескин қарорга келишига чемпионатдаги қониқарсиз натижалар сабаб бўлди:
Мавсумдаги омадсиз старт: Рамис қўл остида жамоа Ла Лига доирасида жами 8 та учрашув ўтказиб, шулардан атиги 2 тасида ғалаба қозонди, 2 марта дуранг қайд этди ва 4 та баҳсда мағлубиятга учради;
Турнир жадвалидаги хавотир: Жамғарилган 8 очко билан Памплона жамоаси турнир жадвалининг қуйи қисмида — 16-поғонада бормоқда ва қуйи лигага тушиб кетиш зонасига хавфли даражада яқин турибди.
Тажрибали мутахассиснинг кейинги йўли
54 ёшли Луис Мигель Рамис Испания футболида катта мураббийлик тажрибасига эга:
Аввалги жамоалари: Мутахассис ўз вақтида «Бургос», «Эспаньол», «Тенерифе», «Альбасете», «Альмерия» клубларини бошқарган;
Мадрид тизимидаги фаолият: У мураббийлик йўлини «Реал Мадрид» академиясида бошлаб, «қироллик клуби»нинг 19 ёшгача бўлган жамоаси ҳамда «Реал Кастилья» ёшлар клубига ҳам устозлик қилган.
Клубнинг расмий муносабати ва янги тайинлов
«Осасуна» раҳбарияти қисқа муддатли ҳамкорлик учун Рамис ва унинг ёрдамчиларига миннатдорчилик билдириб, уларнинг кейинги фаолиятига омад тилади. Шунингдек, клуб матбуот хизмати янги бош мураббий номи яқин кунлар ичида расман эълон қилинишини маълум қилди.
Изоҳлар 0
…