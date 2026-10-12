«Осасуна» клуби бош мураббий Луис Мигель Рамисни истеъфога чиқарди

·45·Спорт
«Осасуна» клуби бош мураббий Луис Мигель Рамисни истеъфога чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Осасуна» клуби бош мураббий Луис Мигел Ramисни истеъфога чиқарди, сабаби жамоанинг Ла Лигадаги қониқарсиз натижалари бўлди.
  • Ramис қўл остида «Осасуна»
  • 8 та турда 8 очко тўплаб, турнир жадвалининг 16-поғонасига тушиб кетди.
  • Мутахассис билан бирга унинг бутун мураббийлар штаби ҳам лавозимидан озод этилди. Янги бош мураббий номи яқин кунларда эълон қилинади.

Испания Ла Лигасида мавсумнинг дастлабки жиддий истеъфоси қайд этилди. Памплонанинг «Осасуна» клуби раҳбарияти бош мураббий Луис Мигель Рамис билан шартномани муддатидан олдин бекор қилганини расман эълон қилди. Клуб расмий сайти тарқатган хабарга кўра, испаниялик мутахассис билан биргаликда унинг бутун мураббийлар штаби ҳам лавозимини тарк этган.

Ёзги танаффус вақтидагина жамоа бошқарувига келган мутахассиснинг Памплонадаги фаолияти кутилганидан анча қисқа бўлиб чиқди.

Истеъфо сабаби: 8 та турда 8 очко ва хавфли ҳудуд

«Осасуна» раҳбариятининг кескин қарорга келишига чемпионатдаги қониқарсиз натижалар сабаб бўлди:

  • Мавсумдаги омадсиз старт: Рамис қўл остида жамоа Ла Лига доирасида жами 8 та учрашув ўтказиб, шулардан атиги 2 тасида ғалаба қозонди, 2 марта дуранг қайд этди ва 4 та баҳсда мағлубиятга учради;

  • Турнир жадвалидаги хавотир: Жамғарилган 8 очко билан Памплона жамоаси турнир жадвалининг қуйи қисмида — 16-поғонада бормоқда ва қуйи лигага тушиб кетиш зонасига хавфли даражада яқин турибди.

Тажрибали мутахассиснинг кейинги йўли

54 ёшли Луис Мигель Рамис Испания футболида катта мураббийлик тажрибасига эга:

  • Аввалги жамоалари: Мутахассис ўз вақтида «Бургос», «Эспаньол», «Тенерифе», «Альбасете», «Альмерия» клубларини бошқарган;

  • Мадрид тизимидаги фаолият: У мураббийлик йўлини «Реал Мадрид» академиясида бошлаб, «қироллик клуби»нинг 19 ёшгача бўлган жамоаси ҳамда «Реал Кастилья» ёшлар клубига ҳам устозлик қилган.

Клубнинг расмий муносабати ва янги тайинлов

«Осасуна» раҳбарияти қисқа муддатли ҳамкорлик учун Рамис ва унинг ёрдамчиларига миннатдорчилик билдириб, уларнинг кейинги фаолиятига омад тилади. Шунингдек, клуб матбуот хизмати янги бош мураббий номи яқин кунлар ичида расман эълон қилинишини маълум қилди.

Луис Мигель РамисОсасунаЛа ЛигаПамплона
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Осасуна” Лиски билан хайрлашиб, янги мураббий излайди...“Осасуна” Лиски билан хайрлашиб, янги мураббий излайди...26 май 10:55Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!19 июн 07:53Ливерпул Испания терма жамоаси юлдузи Виктор Мунёс трансферини эълон қилдиЛиверпул Испания терма жамоаси юлдузи Виктор Мунёс трансферини эълон қилди19 июн 00:31Рашфорднинг ёрдами билан "Барселона" "Осасуна"ни 2:1 ҳисобида енгдиРашфорднинг ёрдами билан "Барселона" "Осасуна"ни 2:1 ҳисобида енгди3 май 02:11Рафинья "Осасуна"га қарши ўйин олдидан "Барселона" сафига қайтдиРафинья "Осасуна"га қарши ўйин олдидан "Барселона" сафига қайтди2 май 17:52ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...6 август 06:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди