Осасуна — Расинг Сантандер: таркиблар ва жонли матн

·47·Спорт
Осасуна — Расинг Сантандер: таркиблар ва жонли матн

Испания Ла Лигаси доирасидаги ОсасунаРасинг Сантандер учрашуви 18 октябр, 17:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Осасуна бошланғич таркиби: 13. Фернандес А., 22. Бойомо Ф., 23. Бретонес А., 17. Будимир А., 24. Катена А., 21. Дубасин Х., 14. Гарсия Р., 16. Гомес М., 7. Монкайола Х., 8. Муньос И., 19. Розье В.

Осасуна захирадагилари: 27. Аргибиде И., 11. Барха К., 26. Эчегойен М., 9. Гарсия Р., 1. Эррера С., 18. Моро Р., 29. Осамбела А., 31. Рафа, 15. Рико Д., 35. Сантос У., 6. Торро Л., 48. Йебоа Р.

Осасуна бош мураббийи: Аррасате Х.

Расинг Сантандер бошланғич таркиби: 13. Агирресабала Х., 8. Алмейда А., 24. Белосиан Ж., 20. Каналес С., 2. Мантилья А., 23. Мартин И., 18. Прати М., 5. Рамон П., 17. Салинас Х., 10. Висенте И., 21. Забири Я.

Расинг Сантандер захирадагилари: 9. Арана Х., 15. Гарсия П., 16. Гонсалес Ф., 14. Гейе М., 7. Гулиашвили Г., 31. Хименес А., 19. Луке И., 3. Мартин А., 11. Мартин А., 22. Педро Фелипе, 6. Сайнс-Маза И., 12. Вильялибре А.

Расинг Сантандер бош мураббийи: Лопес Х.

Жонли репортаж1-0 ЖОНЛИ
1719
Ҳимоячи томонидан амалга оширилган яхши қайтариш Расинг Сантандер учун бурчак зарбасидан ҳеч қандай наф чиқмаслигини англатади.
18
Жануэль Белосян (Расинг Сантандер) жароҳат олиб майдонда ётибди ва ҳакам тиббий ёрдам кўрсатилиши учун ўйинни тўхтатди.
18
Расинг Сантандер томонидан амалга оширилган бурчак зарбаси яхши тайёргарлик кўрган Айтор Фернандес (Осасуна) томонидан бартараф этилди.
18
Расинг Сантандер томонидан амалга оширилган ўрта масофадаги жарима зарбасидан сўнг узатилган тўпни ҳимоячилардан бири тўсиб қолди. Расинг Сантандер бурчак зарбасини тепиш ҳуқуқини қўлга киритди.
14
Расинг Сантандер бурчак зарбасидан унумли фойдалана олмади, Айтор Фернандес (Осасуна) сакраб, тўпни эгаллаб олди.
14
Андре Алмейда (Расинг Сантандер) жарима майдончаси ташқарисидан зарба берди, аммо зарба жуда ноаниқ чиқди ва тўп дарвоза тўсинидан анча юқорилаб ўтиб кетди.
13
Анте Будимир (Осасуна) узатилган тўпга яхши етиб келди ва дарвоза маркази томон мураккаб зарба йўллади, аммо дарвозабон ўз ўрнида бўлиб, хавфни бартараф этди.
12
Хулен Агирресабала ўйинни яхши ўқий олишини намойиш этди ва Жонатан Дубасин (Осасуна) жарима майдони ташқарисидан узатилган тўпга етиб боришига хавф туғдирган вазиятни бартараф этди.
91-0
Гол! Анте Будимир (Осасуна) пенальтидан дарвозанинг чап пастки бурчагига ажойиб зарба йўллади, дарвозабон Хулен Агирресабалада имконият қолмади!
9
Анте Будимир (Осасуна) масъулиятни ўз зиммасига олмоқда ва у аллақачон тўпни тайёрламоқда.
8🎯
Ҳакам Хуан Мартинес ВАР текширувидан сўнг ўз қарорини ўзгартирмади. Осасунага ПЕНАЛЬТИ белгиланди!
7VAR
Осасуна футболчиларининг хурсандчилиги узоққа чўзилмади, чунки ҳакам пенальти қарори ВАР ёрдамида текширилишини билдирди. Умид қиламизки, бу жараён кўп вақт олмайди.
6🎯
Жануэль Белосян (Расинг Сантандер) жуда қаттиқ кураш олиб борди ва Хуан Мартинес фол қайд этди. Осасунага ПЕНАЛЬТИ! Рақиб жамоанинг деярли барча ўйинчилари ҳакам атрофига тўпланиб, эътироз билдиришмоқда. Бироқ, қарор қабул қилинди ва у ўзгармайди.
6🟨
Алваро Мантилья (Расинг Сантандер) ҳакамга эътироз билдиришда давом этди, охири Хуан Мартинеснинг сабри тугади ва унга сариқ карточка кўрсатди.
5VAR
ВАР қарори эълон қилинди. Ҳужум бошланишида ўйиндан ташқари ҳолат қайд этилгани сабабли Осасунанинг голи инобатга олинмади.
4VAR
Тўхтанг! Ҳакам Хуан Мартинес Осасуна томонидан киритилган голни ВАР ёрдамида кўриб чиқмоқчи эканини билдирди. Эҳтимол, ҳужум бошланишида ўйиндан ташқари ҳолат бўлган-бўлмагани текширилмоқда.
3
Алехандро Катена (Осасуна) жуда яқин масофадан боши билан чап устун томон зарба берди, аммо Хулен Агирресабала ажойиб сейв кўрсатиб, тўпни қайтарди.
3
Осасуна бурчак зарбасини амалга оширади.
31-0
Гол! Жонатан Дубасин (Осасуна) жарима майдончаси ичида қайтган тўпга биринчи бўлиб етиб келди ва кучли зарба билан дарвозани ишғол қилди. Ҳисоб: 1:0.
1
Жонатан Дубасин (Осасуна) ўйиндан ташқари ҳолатда қолди, ён ҳакам байроқчасини кўтарди ва бош ҳакам ҳуштагини чалди.
1
Ҳакам ҳуштагини чалди ва ўйин бошланди.
17:00
Ўйинни Осасуна бошлаб беради.
17:00
Хуан Мартинес ушбу ўйин учун бош ҳакам этиб тайинланди.
17:00
Ушбу учрашув тафсилотларида иккала жамоанинг бошланғич таркиблари билан танишишингиз мумкин.
17:00
Бугунги тўқнашувнинг дақиқама-дақиқа матнли шарҳига хуш келибсиз. Майдонда содир бўлаётган барча муҳим воқеаларни ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин. Мароқли ҳордиқ тилаймиз.
ОсасунаРасинг СантандерИспания Ла Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Осасуна» клуби бош мураббий Луис Мигель Рамисни истеъфога чиқарди«Осасуна» клуби бош мураббий Луис Мигель Рамисни истеъфога чиқарди12 октябр 18:24Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!Расман: «Ливерпуль» испаниялик иқтидор соҳиби трансферини эълон қилди!19 июн 07:53Ливерпул Испания терма жамоаси юлдузи Виктор Мунёс трансферини эълон қилдиЛиверпул Испания терма жамоаси юлдузи Виктор Мунёс трансферини эълон қилди19 июн 00:31“Осасуна” Лиски билан хайрлашиб, янги мураббий излайди...“Осасуна” Лиски билан хайрлашиб, янги мураббий излайди...26 май 10:55Рашфорднинг ёрдами билан "Барселона" "Осасуна"ни 2:1 ҳисобида енгдиРашфорднинг ёрдами билан "Барселона" "Осасуна"ни 2:1 ҳисобида енгди3 май 02:11Рафинья "Осасуна"га қарши ўйин олдидан "Барселона" сафига қайтдиРафинья "Осасуна"га қарши ўйин олдидан "Барселона" сафига қайтди2 май 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...