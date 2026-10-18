Осасуна — Расинг Сантандер: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Осасуна — Расинг Сантандер учрашуви 18 октябр, 17:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Осасуна бошланғич таркиби: 13. Фернандес А., 22. Бойомо Ф., 23. Бретонес А., 17. Будимир А., 24. Катена А., 21. Дубасин Х., 14. Гарсия Р., 16. Гомес М., 7. Монкайола Х., 8. Муньос И., 19. Розье В.
Осасуна захирадагилари: 27. Аргибиде И., 11. Барха К., 26. Эчегойен М., 9. Гарсия Р., 1. Эррера С., 18. Моро Р., 29. Осамбела А., 31. Рафа, 15. Рико Д., 35. Сантос У., 6. Торро Л., 48. Йебоа Р.
Осасуна бош мураббийи: Аррасате Х.
Расинг Сантандер бошланғич таркиби: 13. Агирресабала Х., 8. Алмейда А., 24. Белосиан Ж., 20. Каналес С., 2. Мантилья А., 23. Мартин И., 18. Прати М., 5. Рамон П., 17. Салинас Х., 10. Висенте И., 21. Забири Я.
Расинг Сантандер захирадагилари: 9. Арана Х., 15. Гарсия П., 16. Гонсалес Ф., 14. Гейе М., 7. Гулиашвили Г., 31. Хименес А., 19. Луке И., 3. Мартин А., 11. Мартин А., 22. Педро Фелипе, 6. Сайнс-Маза И., 12. Вильялибре А.
Расинг Сантандер бош мураббийи: Лопес Х.
Изоҳлар 0
…