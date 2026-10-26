Севилья — Осасуна: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Севилья — Осасуна учрашуви 27 октябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Севилья бошланғич таркиби: 1. Влаходимос О., 6. Агуме Л., 5. Кастрин, 20. Коррейя Ф., 21. Эджуке Ч., 24. Фофана Ю., 2. Иглесиас Х., 16. Ромеро И., 4. Салас К., 19. Стассен Л., 17. Суасо Г.
Севилья захирадагилари: 14. Буэно М., 15. Кардосо Ф., 22. Кармона Х. А., 3. Диас Ж., 13. Фран, 7. Гонсалес А., 18. Гуриди Ж., 8. Кочорашвили Г., 10. Пеке, 12. Санганте А., 9. Уре Р., 11. Варгас Р.
Севилья бош мураббийи: Гарсия Л.
Осасуна бошланғич таркиби: 13. Фернандес А., 22. Бойомо Ф., 23. Бретонес А., 17. Будимир А., 24. Катена А., 21. Дубасин Х., 14. Гарсия Р., 16. Гомес М., 7. Монкайола Х., 19. Розье В., 6. Торро Л.
Осасуна захирадагилари: 27. Аргибиде И., 11. Барха К., 26. Эчегойен М., 9. Гарсия Р., 1. Эррера С., 18. Моро Р., 8. Муньос И., 29. Осамбела А., 31. Рафа, 15. Рико Д., 35. Сантос У., 48. Йебоа Р.
Осасуна бош мураббийи: Аррасате Х.
Изоҳлар 0
…