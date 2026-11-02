Деп. А Корунья — Осасуна: таркиблар ва жонли матн

·26·Спорт
Деп. А Корунья — Осасуна: таркиблар ва жонли матн

Испания Ла Лигаси доирасидаги Деп. А Корунья — Осасуна учрашуви 3 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Деп. А Корунья бошланғич таркиби: 13. Роман Л., 2. Альтимира А., 15. Лоурейро М., 20. Хименес Х. (капитан), 12. Куальята Г., 11. Мелья Д., 16. Аматуччи Л., 21. Сориано М., 10. Эрнандес Й., 19. Лусими Круз, 32. Нсонго Б.

Деп. А Корунья захирадагилари: 17. Анхелиньо, 18. Асп Х., 7. Обамеянг П., 37. Каррильо Н., 3. Комас А., 25. Фернандес А., 23. Наварро Х., 4. Нуби Л., 14. Родригес Р., 33. Санчес К., 24. Траоре А., 8. Вильярес Янес Д.

Деп. А Корунья бош мураббийи: Идальго А.

Осасуна бошланғич таркиби: 1. Эррера С., 19. Розье В., 22. Бойомо Ф., 24. Катена А., 23. Бретонес А., 7. Монкайола Х. (капитан), 8. Муньос И., 16. Гомес М., 18. Моро Р., 17. Будимир А., 21. Дубасин Х.

Осасуна захирадагилари: 27. Аргибиде И., 11. Барха К., 26. Эчегойен М., 13. Фернандес А., 14. Гарсия Р., 9. Гарсия Р., 29. Осамбела А., 31. Рафа, 15. Рико Д., 35. Сантос У., 6. Торро Л., 48. Йебоа Р.

Осасуна бош мураббийи: Аррасате Х.

Деп. А КоруньяОсасунаИспания Ла Лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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