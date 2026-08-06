ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...

·91·Спорт
ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...
Қисқача

Мавсумолди ўйинларида PSJ «Малорка»га 0:3, «Арсенал» эса «Betis»га 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди. «Малорка» сафида Зито Лувумбу, Ян Вирхили ва Антонио Раило, «Betis»да эса Родриго Рикелме, Нелсон Деосса ва Пабло Форналс гол урди, «Арсенал»нинг ягона голини Перо Инкапе киритди. «Наполи» эса «Осасуна»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди: голлар Маттео Политано ва Лоренсо Лукка томонидан урилди, Анте Будимир пеналтидан жавоб қайтарди.

Европа клубларининг мавсумолди синовлари кутилмаган натижалар билан якунланди. ПСЖ Испания иккинчи дивизиони вакили «Мальорка»дан жавобсиз учта гол ўтказиб юборган бўлса, «Арсенал» Дублинда «Бетис»га 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди.

Куннинг учинчи эътиборли баҳсида эса «Наполи» «Осасуна»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, янги мавсум олдидан навбатдаги ғалабасини қўлга киритди.

«Мальорка» ПСЖни учта гол билан жазолади

Парижликлар 48-Трофеу Сьюдад де Пальма мусобақаси доирасида «Мальорка» меҳмони бўлди. Учрашув мезбонларнинг 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан тугади.

Зито Лувумбу биринчи бўлимда ҳисобни очди. Орадан кўп ўтмай Ян Вирхили устунликни оширди, иккинчи бўлим бошида эса Антонио Раильо бош билан зарба бериб, учрашув тақдирини амалда ҳал қилди.

«Мальорка» янги мавсумни LaLiga Hypermotion — Испаниянинг иккинчи дивизионида бошлашга тайёргарлик кўрмоқда. Шунга қарамай, жамоа амалдаги Европа грандларидан бирига қарши тартибли ҳимоя ва тезкор ҳужумлар орқали кескин устунлик кўрсатди.

ПСЖ ушбу баҳсга тўлиқ таркибда келмаганди. Бир қатор халқаро футболчилар таътилдан қайтмаган, асосий таркибнинг одатий вакилларидан Матвей Сафонов ва Хвича Кварацхелиягина биринчи дақиқалардан майдонга тушган. Кварацхелия парижликларнинг энг фаол ўйинчиси бўлди, аммо мезбонлар ҳимоясини ёриб ўта олмади.

Натижа «Мальорка»нинг тайёргарлик даражаси айни пайтда юқорироқ эканини кўрсатди. ПСЖ учун эса 0:3 ҳисобидаги мағлубият расмий мавсум бошланишидан олдин жисмоний ҳолат ва таркиб мувозанати бўйича жиддий огоҳлантириш бўлди.

«Бетис» биринчи бўлимда «Арсенал»ни синдирди

«Арсенал» ва «Бетис» ўртасидаги ўртоқлик учрашуви Ирландия пойтахти Дублиндаги «Авива» стадионида ўтказилди. Испания клуби баҳсни фаол бошлаб, дастлабки 26 дақиқа ичида икки тўплик устунликка эришди.

Родриго Рикельме бурчак зарбасидан кейинги вазиятдан фойдаланиб ҳисобни очди. Нелсон Деосса эса узоқ масофадан йўллаган кучли зарбаси билан «Бетис»нинг иккинчи голини урди.

Пьеро Инкапье бош билан зарба бериб, «Арсенал»ни ўйинга қайтаргандек бўлди. Бироқ танаффусга қадар Пабло Форнальс яна бир бор лондонликлар дарвозасини ишғол қилди — 1:3. Иккинчи бўлимда кўплаб алмаштиришлар амалга оширилди, аммо ҳисоб ўзгармади.

Микель Артета бир қатор асосий футболчиларга дам бериб, янги ўйинчилар ва захирадаги номзодларни синовдан ўтказди. Шунга қарамай, «Арсенал» ҳимоядаги хатолар ва тўпни хавфли ҳудудларда йўқотишлар учун қаттиқ жазоланди.

«Бетис» эса биринчи бўлимдаги вазиятлардан деярли максимал фойдаланди. Мануэль Пеллегрини жамоаси ҳимояда тартибли, ҳужумда эса совуққон ҳаракат қилиб, мавсумолди тайёргарлигидаги энг муҳим ғалабаларидан бирини қўлга киритди.

«Наполи» устунликни сақлаб қолди

Кастель-ди-Сангрода ўтказилган «Наполи» — «Осасуна» учрашуви нисбатан тенг кураш остида кечди. Испания жамоаси илк дақиқаларда юқори прессинг қўллаб, рақибнинг тўп билан эркин ҳаракатланишига йўл қўймади.

Бироқ «Наполи» Леонардо Спинаццоланинг қанотдаги фаол ҳаракатидан кейин ҳисобни очди. Ҳужумни Маттео Политано аниқ зарба билан якунлади.

Иккинчи бўлимда Лоренцо Лукка италияликларнинг устунлигини икки тўпга етказди. «Осасуна» ҳужумчиси Анте Будимир пенальтини аниқ амалга ошириб, фарқни қисқартирди, аммо испанлар ҳисобни тенглаштира олмади.

«Осасуна» мағлубиятга қарамай, кучли рақибга қарши муносиб ўйин кўрсатди. «Наполи» эса яратилган имкониятлардан самарали фойдаланиб, учрашувнинг асосий қисмида натижани назорат қилди.

Ўртоқлик ўйинларининг натижалари

  • «Арсенал» — «Бетис» — 1:3

Голлар: Инкапье — Рикельме, Деосса, Форнальс.

  • «Мальорка» — ПСЖ — 3:0

Голлар: Лувумбу, Вирхили, Раильо.

  • «Наполи» — «Осасуна» — 2:1

Голлар: Политано, Лукка — Будимир.

Бу натижалар нимани англатади?

Мавсумолди ўйинларида ҳисобдан кўра футболчиларнинг жисмоний ҳолати, янги тактик вазифалар ва таркибдаги рақобат муҳимроқ бўлади. Шу сабаб битта мағлубият орқали жамоанинг бутун мавсуми ҳақида хулоса чиқаришга эрта.

Бироқ ПСЖ ва «Арсенал»нинг ўйинлари бир муаммони очиқ кўрсатди: таркибдаги катта ўзгаришлар ҳамда тайёргарлик даражасидаги фарқ кучли рақиб бўлмаган жамоаларга қарши ҳам оғир жазога айланиши мумкин.

«Мальорка» ва «Бетис» учун бу ғалабалар янги мавсум олдидан катта руҳий туртки бўлди. ПСЖ ва «Арсенал» эса расмий баҳслар бошлангунига қадар ҳимоядаги хатоларни камайтириши керак. «Наполи»да эса натижа бор, аммо ўйиндаги устунликни тўлиқ 90 дақиқа давомида сақлаш вазифаси ҳали долзарблигича қолмоқда. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиКриштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айландиБугун, 17:55Челси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаЧелси таркибни кескин қисқартиради: Хаби Алонсо 16 футболчи билан хайрлашмоқдаБугун, 17:54Барселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБарселона юлдузи Ламине Ямал Колумбиядаги таътилини қандай ўтказмоқдаБугун, 17:39Ювентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиЮвентус Жҳон Лукумини ўз сафига қўшиб олишга яқин турибдиБугун, 16:54Атлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиАтлетико Мадрид Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида иш бошладиБугун, 16:36Наполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиНаполи Габриел Жесус трансферини амалга оширмоқчиБугун, 16:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)