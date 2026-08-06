ПСЖ ва «Арсенал» қоқилди: фаворитлар учун оғир ўтган кеча...
Мавсумолди ўйинларида PSJ «Малорка»га 0:3, «Арсенал» эса «Betis»га 1:3 ҳисобида мағлуб бўлди. «Малорка» сафида Зито Лувумбу, Ян Вирхили ва Антонио Раило, «Betis»да эса Родриго Рикелме, Нелсон Деосса ва Пабло Форналс гол урди, «Арсенал»нинг ягона голини Перо Инкапе киритди. «Наполи» эса «Осасуна»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этди: голлар Маттео Политано ва Лоренсо Лукка томонидан урилди, Анте Будимир пеналтидан жавоб қайтарди.
Европа клубларининг мавсумолди синовлари кутилмаган натижалар билан якунланди. ПСЖ Испания иккинчи дивизиони вакили «Мальорка»дан жавобсиз учта гол ўтказиб юборган бўлса, «Арсенал» Дублинда «Бетис»га 1:3 ҳисобида имкониятни бой берди.
Куннинг учинчи эътиборли баҳсида эса «Наполи» «Осасуна»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, янги мавсум олдидан навбатдаги ғалабасини қўлга киритди.
«Мальорка» ПСЖни учта гол билан жазолади
Парижликлар 48-Трофеу Сьюдад де Пальма мусобақаси доирасида «Мальорка» меҳмони бўлди. Учрашув мезбонларнинг 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабаси билан тугади.
Зито Лувумбу биринчи бўлимда ҳисобни очди. Орадан кўп ўтмай Ян Вирхили устунликни оширди, иккинчи бўлим бошида эса Антонио Раильо бош билан зарба бериб, учрашув тақдирини амалда ҳал қилди.
«Мальорка» янги мавсумни LaLiga Hypermotion — Испаниянинг иккинчи дивизионида бошлашга тайёргарлик кўрмоқда. Шунга қарамай, жамоа амалдаги Европа грандларидан бирига қарши тартибли ҳимоя ва тезкор ҳужумлар орқали кескин устунлик кўрсатди.
ПСЖ ушбу баҳсга тўлиқ таркибда келмаганди. Бир қатор халқаро футболчилар таътилдан қайтмаган, асосий таркибнинг одатий вакилларидан Матвей Сафонов ва Хвича Кварацхелиягина биринчи дақиқалардан майдонга тушган. Кварацхелия парижликларнинг энг фаол ўйинчиси бўлди, аммо мезбонлар ҳимоясини ёриб ўта олмади.
Натижа «Мальорка»нинг тайёргарлик даражаси айни пайтда юқорироқ эканини кўрсатди. ПСЖ учун эса 0:3 ҳисобидаги мағлубият расмий мавсум бошланишидан олдин жисмоний ҳолат ва таркиб мувозанати бўйича жиддий огоҳлантириш бўлди.
«Бетис» биринчи бўлимда «Арсенал»ни синдирди
«Арсенал» ва «Бетис» ўртасидаги ўртоқлик учрашуви Ирландия пойтахти Дублиндаги «Авива» стадионида ўтказилди. Испания клуби баҳсни фаол бошлаб, дастлабки 26 дақиқа ичида икки тўплик устунликка эришди.
Родриго Рикельме бурчак зарбасидан кейинги вазиятдан фойдаланиб ҳисобни очди. Нелсон Деосса эса узоқ масофадан йўллаган кучли зарбаси билан «Бетис»нинг иккинчи голини урди.
Пьеро Инкапье бош билан зарба бериб, «Арсенал»ни ўйинга қайтаргандек бўлди. Бироқ танаффусга қадар Пабло Форнальс яна бир бор лондонликлар дарвозасини ишғол қилди — 1:3. Иккинчи бўлимда кўплаб алмаштиришлар амалга оширилди, аммо ҳисоб ўзгармади.
Микель Артета бир қатор асосий футболчиларга дам бериб, янги ўйинчилар ва захирадаги номзодларни синовдан ўтказди. Шунга қарамай, «Арсенал» ҳимоядаги хатолар ва тўпни хавфли ҳудудларда йўқотишлар учун қаттиқ жазоланди.
«Бетис» эса биринчи бўлимдаги вазиятлардан деярли максимал фойдаланди. Мануэль Пеллегрини жамоаси ҳимояда тартибли, ҳужумда эса совуққон ҳаракат қилиб, мавсумолди тайёргарлигидаги энг муҳим ғалабаларидан бирини қўлга киритди.
«Наполи» устунликни сақлаб қолди
Кастель-ди-Сангрода ўтказилган «Наполи» — «Осасуна» учрашуви нисбатан тенг кураш остида кечди. Испания жамоаси илк дақиқаларда юқори прессинг қўллаб, рақибнинг тўп билан эркин ҳаракатланишига йўл қўймади.
Бироқ «Наполи» Леонардо Спинаццоланинг қанотдаги фаол ҳаракатидан кейин ҳисобни очди. Ҳужумни Маттео Политано аниқ зарба билан якунлади.
Иккинчи бўлимда Лоренцо Лукка италияликларнинг устунлигини икки тўпга етказди. «Осасуна» ҳужумчиси Анте Будимир пенальтини аниқ амалга ошириб, фарқни қисқартирди, аммо испанлар ҳисобни тенглаштира олмади.
«Осасуна» мағлубиятга қарамай, кучли рақибга қарши муносиб ўйин кўрсатди. «Наполи» эса яратилган имкониятлардан самарали фойдаланиб, учрашувнинг асосий қисмида натижани назорат қилди.
Ўртоқлик ўйинларининг натижалари
«Арсенал» — «Бетис» — 1:3
Голлар: Инкапье — Рикельме, Деосса, Форнальс.
«Мальорка» — ПСЖ — 3:0
Голлар: Лувумбу, Вирхили, Раильо.
«Наполи» — «Осасуна» — 2:1
Голлар: Политано, Лукка — Будимир.
Бу натижалар нимани англатади?
Мавсумолди ўйинларида ҳисобдан кўра футболчиларнинг жисмоний ҳолати, янги тактик вазифалар ва таркибдаги рақобат муҳимроқ бўлади. Шу сабаб битта мағлубият орқали жамоанинг бутун мавсуми ҳақида хулоса чиқаришга эрта.
Бироқ ПСЖ ва «Арсенал»нинг ўйинлари бир муаммони очиқ кўрсатди: таркибдаги катта ўзгаришлар ҳамда тайёргарлик даражасидаги фарқ кучли рақиб бўлмаган жамоаларга қарши ҳам оғир жазога айланиши мумкин.
«Мальорка» ва «Бетис» учун бу ғалабалар янги мавсум олдидан катта руҳий туртки бўлди. ПСЖ ва «Арсенал» эса расмий баҳслар бошлангунига қадар ҳимоядаги хатоларни камайтириши керак. «Наполи»да эса натижа бор, аммо ўйиндаги устунликни тўлиқ 90 дақиқа давомида сақлаш вазифаси ҳали долзарблигича қолмоқда. Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…