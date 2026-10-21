Клуб Брюгге КВ — Ланс: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Клуб Брюгге КВ — Ланс учрашуви 22 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Клуб Брюгге КВ бошланғич таркиби: 1. Зоммер Я., 64. Саббе К., 58. Спилерс Й., 44. Мехеле Б., 65. Сейс Й., 8. Поттс Ф., 20. Ванакен Х. (капитан), 9. Форбс К., 80. Лемарешаль Ф., 11. Вирджили Дж., 7. Тресольди Н.
Клуб Брюгге КВ захирадагилари: 32. Дамс М., 67. Диахон М., 29. Джакерс Н., 85. Корен Т. Н., 3. Ли Хан-Бом, 39. Робберехтс М., 41. Сике Х., 16. Цава К., 81. Ванден Дриссхе А., 77. Васович А., 17. Вермант Р., 10. Ветлесен Х.
Клуб Брюгге КВ бош мураббийи: Леко И.
Ланс бошланғич таркиби: 40. Риссер Р., 2. Агилар Р., 6. Байду С., 14. Удоль М. (капитан), 23. Абдулхамид С., 27. Кюизанс М., 21. Айдара А., 22. Скорас М., 9. Азар Т., 28. Кадиле Ж., 29. Иванович Ф.
Ланс захирадагилари: 32. Антонио К., 5. Булатович А., 4. Челик Н., 11. Эдуар О., 16. Горгелен М., 1. Гуртнер Р., 31. Саньян С., 38. Соарес М., 7. Сотока Ф., 10. Товен Ф., 8. Титрауи Я., 20. Тодибо Ж.
Ланс бош мураббийи: Каюзак Я.
Изоҳлар 0
…