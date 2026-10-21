Клуб Брюгге КВ — Ланс: таркиблар ва жонли матн

·12·Спорт
Клуб Брюгге КВ — Ланс: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Клуб Брюгге КВЛанс учрашуви 22 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Клуб Брюгге КВ бошланғич таркиби: 1. Зоммер Я., 64. Саббе К., 58. Спилерс Й., 44. Мехеле Б., 65. Сейс Й., 8. Поттс Ф., 20. Ванакен Х. (капитан), 9. Форбс К., 80. Лемарешаль Ф., 11. Вирджили Дж., 7. Тресольди Н.

Клуб Брюгге КВ захирадагилари: 32. Дамс М., 67. Диахон М., 29. Джакерс Н., 85. Корен Т. Н., 3. Ли Хан-Бом, 39. Робберехтс М., 41. Сике Х., 16. Цава К., 81. Ванден Дриссхе А., 77. Васович А., 17. Вермант Р., 10. Ветлесен Х.

Клуб Брюгге КВ бош мураббийи: Леко И.

Ланс бошланғич таркиби: 40. Риссер Р., 2. Агилар Р., 6. Байду С., 14. Удоль М. (капитан), 23. Абдулхамид С., 27. Кюизанс М., 21. Айдара А., 22. Скорас М., 9. Азар Т., 28. Кадиле Ж., 29. Иванович Ф.

Ланс захирадагилари: 32. Антонио К., 5. Булатович А., 4. Челик Н., 11. Эдуар О., 16. Горгелен М., 1. Гуртнер Р., 31. Саньян С., 38. Соарес М., 7. Сотока Ф., 10. Товен Ф., 8. Титрауи Я., 20. Тодибо Ж.

Ланс бош мураббийи: Каюзак Я.

Клуб Брюгге КВЛансЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Труа — Ланс: таркиблар ва жонли матнТруа — Ланс: таркиблар ва жонли матн17 октябр 22:47«Ланс» бир киши кам бўлиб қолган драматик баҳсда «Лион»ни мағлуб этди«Ланс» бир киши кам бўлиб қолган драматик баҳсда «Лион»ни мағлуб этди10 октябр 06:50«Ланс»га Англия клубидан таҳқиромуз таклиф: унга қандай жавоб берилди?«Ланс»га Англия клубидан таҳқиромуз таклиф: унга қандай жавоб берилди?25 июл 09:18Ҳусанов ортидан янги сенсация: Раҳмоналиев трансфери бўйича илк тафсилотларҲусанов ортидан янги сенсация: Раҳмоналиев трансфери бўйича илк тафсилотлар15 август 10:28Ҳусановнинг собиқ жамоаси “Ланс” Франция кубогини қўлга киритдиҲусановнинг собиқ жамоаси “Ланс” Франция кубогини қўлга киритди23 май 10:24Францияда сенсация: «Ланс» ПСЖни мағлуб этиб Суперкубокни қўлга киритдиФранцияда сенсация: «Ланс» ПСЖни мағлуб этиб Суперкубокни қўлга киритди17 август 08:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди