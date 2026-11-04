ПСВ — Клуб Брюгге КВ: таркиблар ва жонли матн

·31·Спорт
ПСВ — Клуб Брюгге КВ: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги ПСВ — Клуб Брюгге КВ учрашуви 5 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

ПСВ бошланғич таркиби: 32. Ковар М., 8. Дест С., 2. Гертрюйда Л., 4. Обиспо А., 18. Костич Ф., 24. Сано К., 21. Мейнанс С., 17. Мауро Жуниор (капитан), 5. Перишич И., 20. Тил Г., 7. ван Боммел Р.

ПСВ захирадагилари: 19. Байрактаревич Э., 23. Бро Хансен М., 31. Фернандес Н., 6. Фламинго Р., 3. Гасиоровски Й., 27. Ман Д., 1. Олий Н., 9. Пепи Р., 35. Сантос А., 25. Силдиллия К., 51. Смоленаарс Т.

ПСВ бош мураббийи: Бос П.

Клуб Брюгге КВ бошланғич таркиби: 1. Зоммер Я., 64. Саббе К., 58. Спилерс Й., 44. Мехеле Б., 65. Сейс Й., 8. Поттс Ф., 9. Форбс К., 10. Ветлесен Х., 20. Ванакен Х. (капитан), 11. Вирджили Дж., 7. Тресольди Н.

Клуб Брюгге КВ захирадагилари: 62. Аудоор Л., 32. Дамс М., 67. Диахон М., 29. Джакерс Н., 3. Ли Хан-Бом, 80. Лемарешаль Ф., 39. Робберехтс М., 41. Сике Х., 16. Цава К., 81. Ванден Дриссхе А., 77. Васович А., 17. Вермант Р.

Клуб Брюгге КВ бош мураббийи: Леко И.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
16
Кириани Саббе (Клуб Брюгге) жарима майдончаси ичига узатма берди, аммо ҳимоячилар тўпни тўсиб қолишди.
14
ПСВ ўйинчилари тўпни назорат қилишмоқда ва бир-бирларига қисқа паслар билан узатмалар беришяпти. Улар ҳимоядаги бўшлиқлар очилишини кутишмоқда.
11
Свен Мейнанс (ПСВ) аниқки, «Олтин қоида»га амал қилмаяпти: «Ўзгаларга ўзингга қандай муносабатда бўлишни истасанг, шундай муносабатда бўл». У қўпол ўйин намойиш этди ва Ирфан Пельтода қоидабузарлик учун ҳуштак чалишдан бошқа илож қолдирмади.
9
Филип Костич (ПСВ) жарима майдончаси ичига тўпни узатди, аммо тўп Ян Зоммерга жуда яқин борди ва дарвозабон уни эгаллаб олди.
8
Мауро Жуниор (ПСВ) жарима майдончаси ташқарисидан зарба берди, аммо унинг уриниши тўсиб қолинди.
8
Жарима майдончаси ичида кўплаб ўйинчилар бурчакдан узатиладиган тўпни кутишмоқда, аммо Кодай Сано (ПСВ) тўпни қисқа масофага оширди.
7
Сержиньо Дест (ПСВ) аниқ узатмани қабул қилиб олди ва дарвозабон билан бирга-бир вазиятга чиқди. У дарвозанинг ўнг томонига пастдан зарба йўллади, аммо Ян Зоммер ажойиб сейв билан тўпни қайтарди. ПСВ бурчак зарбасини ишлаб олди. Рақиб яна бир хавфли ҳужумга дуч келади.
3
Клуб Брюгге футболчилари бир-бирларига қисқа паслар билан тўпни узатишмоқда.
1
Ўйин бошланди, бугунги баҳс айнан ҳозир старт олди.
01:01
Ўйинчилар майдонга чиқиб келишди ва учрашув бошланиш арафасида. Клуб Брюгге ўйинни бошлаб беради.
01:00
Бугунги ўйинни Ирфан Пельто бошқариб боради.
01:00
Ушбу ўйин учун бошланғич таркиблар эълон қилинди.
01:00
Салом ва бизнинг матнли жонли шарҳимизга хуш келибсиз! Биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этиб борамиз. Бошланғич таркиблар жуда яқин орада эълон қилинади.
ПСВКлуб Брюгге КВЧемпионлар лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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