ПСВ — Клуб Брюгге КВ: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги ПСВ — Клуб Брюгге КВ учрашуви 5 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

ПСВ бошланғич таркиби: 32. Ковар М., 8. Дест С., 2. Гертрюйда Л., 4. Обиспо А., 18. Костич Ф., 24. Сано К., 21. Мейнанс С., 17. Мауро Жуниор (капитан), 5. Перишич И., 20. Тил Г., 7. ван Боммел Р.

ПСВ захирадагилари: 19. Байрактаревич Э., 23. Бро Хансен М., 31. Фернандес Н., 6. Фламинго Р., 3. Гасиоровски Й., 27. Ман Д., 1. Олий Н., 9. Пепи Р., 35. Сантос А., 25. Силдиллия К., 51. Смоленаарс Т.

ПСВ бош мураббийи: Бос П.

Клуб Брюгге КВ бошланғич таркиби: 1. Зоммер Я., 64. Саббе К., 58. Спилерс Й., 44. Мехеле Б., 65. Сейс Й., 8. Поттс Ф., 9. Форбс К., 10. Ветлесен Х., 20. Ванакен Х. (капитан), 11. Вирджили Дж., 7. Тресольди Н.

Клуб Брюгге КВ захирадагилари: 62. Аудоор Л., 32. Дамс М., 67. Диахон М., 29. Джакерс Н., 3. Ли Хан-Бом, 80. Лемарешаль Ф., 39. Робберехтс М., 41. Сике Х., 16. Цава К., 81. Ванден Дриссхе А., 77. Васович А., 17. Вермант Р.

Клуб Брюгге КВ бош мураббийи: Леко И.