«Ланс» бир киши кам бўлиб қолган драматик баҳсда «Лион»ни мағлуб этди

·37·Спорт
«Ланс» бир киши кам бўлиб қолган драматик баҳсда «Лион»ни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Ланс» клуби ўз уйида «Лион»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, чемпионатдаги муҳим ғалабани қўлга киритди.
  • Флориан Сотока 36-дақиқада ҳисобни очган бўлса, Матё Юдол 76-дақиқада «Ланс»нинг иккинчи голини урди.
  • Юдол 84-дақиқада қизил карточка олиб майдондан четлатилганидан сўнг, «Лион»
  • Ҳалис Меранинг голи билан ҳисобни қисқартирди, бироқ «Ланс» қолган вақт давомида устунликни сақлаб қолди. Ушбу ғалаба «Ланс»ни турнир жадвалида 7-ўринга олиб чиқди.

Франция 1-лигасининг 6-тури доирасида Ланс шаҳридаги «Боллар-Делелис» стадионида кечган беллашув ҳақиқий футбол драмасига айланди. Маҳаллий «Ланс» клуби чемпионат етакчиларидан бири бўлган «Лион»ни қабул қилиб, кескин ва асабий кечган баҳсда 2:1 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди.

Учрашув мезбонларнинг тўлиқ устунлиги билан бошланиб, якунда 10 киши бўлиб қолган жамоанинг қаҳрамонона ҳимояси билан якун топди.

Сотоканинг зарбасидан Юдолнинг четлатилишигача: Баҳс хронологияси

Ўйиннинг асосий воқеалари ва кутилмаган бурилишлари қуйидагича ривожланди:

  • Ҳисобнинг очилиши (36-дақиқа): Мезбонларнинг ҳужумкор босими самара берди — Флориан Сотока рақиб жарима майдони ичида юзага келган қулай имкониятдан фойдаланиб, «Ланс»ни олдинга олиб чиқди;

  • Иккинчи гол (76-дақиқа): Ўйин тақдири деярли ҳал бўлгандек туюлган паллада Матё Юдол аниқ зарба билан ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;

  • 8 дақиқалик қаҳрамонлик ва четлатиш (84-дақиқа): Иккинчи гол муаллифига айланган Юдол орадан саккиз дақиқа ўтиб қўполлик учун тўғридан-тўғри қизил карточка олиб, майдондан четлатилди;

  • Интрига қайтди (85-дақиқа): Сон жиҳатдан устунликка эришган «Лион» орадан бир дақиқа ўтиб Ҳалис Меранинг голи эвазига ҳисобни қисқартирди (2:1). Бироқ қолган вақт ичида «Ланс» мудофаада ишончли ҳаракат қилиб, уч очкони сақлаб қолишга муваффақ бўлди.

Турнир жадвалидаги ҳолат ва кейинги манзиллар

Мазкур учрашув жамоаларнинг чемпионат жадвалидаги ҳолатига қуйидагича таъсир кўрсатди:

  • «Лион» 2-поғонада қолди: Мағлубиятга қарамай, «Лион» 6 та турдан сўнг ўз ҳисобидаги 11 очко билан лига жадвалининг иккинчи ўрнини сақлаб турибди;

  • «Ланс» кучли еттиликда: Муҳим ғалаба эвазига қаршиликлар ўз очколари сонини 7 тага етказиб, 7-поғонага кўтарилди;

  • Кейинги тур тақвими: Халқаро танаффусдан сўнг «Ланс» 17 октябрь куни сафарда «Труа» майдонига сафар қилади. «Лион» эса 18 октябрь санасида ўз майдонида «Ницца» клубини қабул қилади.

Ўйин қайдномаси

Франция чемпионати (Лига 1). 6-тур

«Ланс» — «Лион» 2:1

Голлар: Флориан Сотока (36), Матё Юдол (76) — Ҳалис Мера (85).

Четлатиш: Матё Юдол (84, «Ланс»).

«Ланс»нинг камчиликда қолган ҳолда кўрсатган қатъияти уларнинг жорий мавсумда ҳар қандай номдор рақиб учун жиддий бош оғриғи бўлишини яна бир карра исботлади.

Франция чемпионатиЛансЛионЛига 1
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"PSJ" жамоаси сафарда "Анже" меҳмони бўлади"PSJ" жамоаси сафарда "Анже" меҳмони бўлади25 апрел 05:13«Ланс» сафарда ютқазди, «Брест» 95-дақиқада дуранг қайд этди (Тўлиқ натижалар)«Ланс» сафарда ютқазди, «Брест» 95-дақиқада дуранг қайд этди (Тўлиқ натижалар)30 август 07:24«Ланс»га Англия клубидан таҳқиромуз таклиф: унга қандай жавоб берилди?«Ланс»га Англия клубидан таҳқиромуз таклиф: унга қандай жавоб берилди?25 июл 09:18Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?28 август 18:36Пьер Саж "Лион"га қарши ўйинда шафқатсиз ғалаба қозондиПьер Саж "Лион"га қарши ўйинда шафқатсиз ғалаба қозонди18 май 18:28ПСЖ мағлуб бўлди: Лига 1 якуни драматик тарзда кечди (видео)ПСЖ мағлуб бўлди: Лига 1 якуни драматик тарзда кечди (видео)18 май 12:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?