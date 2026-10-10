«Ланс» бир киши кам бўлиб қолган драматик баҳсда «Лион»ни мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Ланс» клуби ўз уйида «Лион»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, чемпионатдаги муҳим ғалабани қўлга киритди.
- Флориан Сотока 36-дақиқада ҳисобни очган бўлса, Матё Юдол 76-дақиқада «Ланс»нинг иккинчи голини урди.
- Юдол 84-дақиқада қизил карточка олиб майдондан четлатилганидан сўнг, «Лион»
- Ҳалис Меранинг голи билан ҳисобни қисқартирди, бироқ «Ланс» қолган вақт давомида устунликни сақлаб қолди. Ушбу ғалаба «Ланс»ни турнир жадвалида 7-ўринга олиб чиқди.
Франция 1-лигасининг 6-тури доирасида Ланс шаҳридаги «Боллар-Делелис» стадионида кечган беллашув ҳақиқий футбол драмасига айланди. Маҳаллий «Ланс» клуби чемпионат етакчиларидан бири бўлган «Лион»ни қабул қилиб, кескин ва асабий кечган баҳсда 2:1 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди.
Учрашув мезбонларнинг тўлиқ устунлиги билан бошланиб, якунда 10 киши бўлиб қолган жамоанинг қаҳрамонона ҳимояси билан якун топди.
Сотоканинг зарбасидан Юдолнинг четлатилишигача: Баҳс хронологияси
Ўйиннинг асосий воқеалари ва кутилмаган бурилишлари қуйидагича ривожланди:
Ҳисобнинг очилиши (36-дақиқа): Мезбонларнинг ҳужумкор босими самара берди — Флориан Сотока рақиб жарима майдони ичида юзага келган қулай имкониятдан фойдаланиб, «Ланс»ни олдинга олиб чиқди;
Иккинчи гол (76-дақиқа): Ўйин тақдири деярли ҳал бўлгандек туюлган паллада Матё Юдол аниқ зарба билан ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;
8 дақиқалик қаҳрамонлик ва четлатиш (84-дақиқа): Иккинчи гол муаллифига айланган Юдол орадан саккиз дақиқа ўтиб қўполлик учун тўғридан-тўғри қизил карточка олиб, майдондан четлатилди;
Интрига қайтди (85-дақиқа): Сон жиҳатдан устунликка эришган «Лион» орадан бир дақиқа ўтиб Ҳалис Меранинг голи эвазига ҳисобни қисқартирди (2:1). Бироқ қолган вақт ичида «Ланс» мудофаада ишончли ҳаракат қилиб, уч очкони сақлаб қолишга муваффақ бўлди.
Турнир жадвалидаги ҳолат ва кейинги манзиллар
Мазкур учрашув жамоаларнинг чемпионат жадвалидаги ҳолатига қуйидагича таъсир кўрсатди:
«Лион» 2-поғонада қолди: Мағлубиятга қарамай, «Лион» 6 та турдан сўнг ўз ҳисобидаги 11 очко билан лига жадвалининг иккинчи ўрнини сақлаб турибди;
«Ланс» кучли еттиликда: Муҳим ғалаба эвазига қаршиликлар ўз очколари сонини 7 тага етказиб, 7-поғонага кўтарилди;
Кейинги тур тақвими: Халқаро танаффусдан сўнг «Ланс» 17 октябрь куни сафарда «Труа» майдонига сафар қилади. «Лион» эса 18 октябрь санасида ўз майдонида «Ницца» клубини қабул қилади.
Ўйин қайдномаси
Франция чемпионати (Лига 1). 6-тур
«Ланс» — «Лион» 2:1
Голлар: Флориан Сотока (36), Матё Юдол (76) — Ҳалис Мера (85).
Четлатиш: Матё Юдол (84, «Ланс»).
«Ланс»нинг камчиликда қолган ҳолда кўрсатган қатъияти уларнинг жорий мавсумда ҳар қандай номдор рақиб учун жиддий бош оғриғи бўлишини яна бир карра исботлади.
Изоҳлар 0
…