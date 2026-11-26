ЕЧЛ 5-тур: «Бавария» ютқазди, «ПСЖ» ва «МЮ» дуранг ўйнади, «Ливерпул»да йирик ғалаба
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Чемпионлар лигасининг 5-турида «Бавария»
- «Лилл»га имкониятни бой берган бўлса, «PSJ» ва «Манчестер Юнайтед» ўз учрашувларини 2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунлади.
- «Ливерпул» сафарда «Брюгге» дарвозасига жавобсиз учта гол уриб, йирик ғалабани тантана қилди.
- Шунингдек, «Интер» «Штутгарт»ни 2:0, «Атлетико» эса «Викинг»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, навбатдаги очколарини қўлга киритди.
Европа Чемпионлар лигасининг умумий босқич 5-тур учрашувлари кескин курашлар ва кутилмаган натижаларга бой тарзда давом этмоқда. Турнинг марказий баҳсларида «ПСЖ» ўз майдонида «Рома» билан, «Манчестер Юнайтед» эса Лиссабонда «Спортинг» билан бир хил — 2:2 ҳисобида дуранг қайд этди. «Ливерпул» сафарда «Брюгге»ни йирик ҳисобда таслим этган бўлса, «Бавария» Францияда «Лилл»га имкониятни бой берди.
Турнинг асосий натижалари ва турнир жадвалидаги вазият
Учрашув
Ҳисоб
Гол муаллифлари
Турнир жадвалидаги ўринлар
ПСЖ — Рома
2:2
Забарний (31'), Дембеле (62' пен.) — Эрмосо (5'), Мален (78' пен.)
ПСЖ — 2-ўрин (13 очко)
Рома — 25-ўрин (5 очко)
Спортинг — МЮ
2:2
Луис Суарес (33' пен., 80') — Фернандеш (48' пен., 50')
Спортинг — 9-ўрин (10 очко)
МЮ — 19-ўрин (7 очко)
Лилл — Бавария
2:1
Уэда (62'), Павлович (65' автогол) — Упамекано (15')
Бавария — 15-ўрин (8 очко)
Брюгге — Ливерпул
0:3
Исак (12', 82'), Виртц (79')
Ливерпул — 5-ўрин (12 очко)
Интер — Штутгарт
2:0
Сучич (57' пен.), Лаутаро Мартинес (74')
Интер — 12-ўрин (9 очко)
Штутгарт — 17-ўрин (7 очко)
Атлетико — Викинг
2:0
Сёрлот (19'), Алварес (24')
—
Марказий ўйинлар тафсилотлари ва жамоалар таркиби
ПСЖ — Рома (2:2): Париждаги баҳсда Эрмосо 5-дақиқадаёқ римликларни олдинга олиб чиқди. Забарний (31') ва пенальтидан унумли фойдаланган Дембеле (62') мезбонларни ҳисобда олдинга олиб чиққан бўлса-да, 78-дақиқада Мален 11 метрлик жарима зарбасидан «Рома»ни мағлубиятдан қутқариб қолди.
ПСЖ: Сафонов, Забарний, Руис, Аклиуш, Маюлу (Годтс, 67), Нуну Мендеш (Заир-Эмери, 59), Пачо, Витиня, Невеш (Эрнандес, 79), Ферран Торрес (Дембеле, 59).
Рома: Свилар, Ндика, Кастро (Дибала, 63), Де Рон, Манчини (Жиларди, 67), Эрмосо, Молина (Мален, 67), Коне (Кристанте, 62), Франса, Пиззили, Соуле (Лулли, 83).
Огоҳлантиришлар: Манчини (41'), Франса (60').
Спортинг — МЮ (2:2): Лиссабондаги драматик беллашувда Луис Суарес дубль қайд этди (33' пен., 80'). Манкунианликлар сафида эса Бруну Фернандеш икки дақиқа ичида иккита гол урди (48' пен., 50'). Ўйин сўнгида (90+3') Тилеманс иккинчи сариқ карточка олиб, майдондан четлатилди.
Спортинг: Силва, Фреснеда, Куарежма (Ба, 76), Инасио, Араужо, Алтимира, Андерсен, Думбия (Иракунда, 76), Катамо (Саласар, 68), Гилерму, Луис Суарес (Ионнидис, 86).
МЮ: Ламменс, Йоро, Магуайр, Мартинес, Мазрауи (Далот, 64), Майну, Амад Диалло (Ласи, 77), Фернандеш (Моунт, 90+2), Мбеумо (Андрей Сантос, 90+2), Зиркзее (Доргу, 64).
Огоҳлантиришлар: Куарежма (53'), Иракунда (87') — Ламменс (32'), Тилеманс (40').
Лилл — Бавария (2:1): Мюнхенликлар Упамеканонинг 15-дақиқадаги голи эвазига танаффусга ғолиб сифатида йўл олишди. Бироқ иккинчи таймда Уэда (62') ва Павловичнинг автоголи (65') Франция клубига иродали ғалаба келтирди.
Лилл: Озер, Гоффи, Александро, Вердонк (Перрод, 90+2), Андре, Бенталеб, Мукау, Ҳаралдссон (Жиру, 87), Мбаппе, Уэда (Онал, 77).
Бавария: Урбиг, Мин Жэ (Та, 90+2), Упамекано, Браун, Ито (Биндер, 76), Киммих, Карл, Станишич (Луис Диас, 76), Лаймер, Бишоф (Мусиала, 76), Павлович.
Огоҳлантиришлар: Анчелотти (59') — Лаймер (53').
Брюгге — Ливерпул (0:3): Мерсисайдликлар Бельгияда рақибга ҳеч қандай имконият қолдиришмади. Александр Исак дублга эришган бўлса (12', 82'), Флориан Виртц 79-дақиқада ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди.
Брюгге: Зоммер, Саббе, Спилерс, Мехеле, Сейс (Дамс, 89), Поттс, Форбш, Ветлесен (Вермант, 75), Ванакен, Лемарешал (Диакхон, 75), Тресолди.
Ливерпул: Алиссон, Араухо, Жаке, Керкез, Фримпонг, Виртц, Ниони (Макаллистер, 73), Мунос (Нгумоа, 42), Собослаи, Исак (Чемберс, 86), Барколя (Кумас, 86).
Огоҳлантириш: Ираола (63').
Интер — Штутгарт (2:0) ва Атлетико — Викинг (2:0): Миланда Сучичнинг пенальтидан урган голи (57') ҳамда Лаутаро Мартинеснинг аниқ зарбаси (74') «Интер»га ишончли 3 очко тақдим этди. Мадридда эса «Атлетико» биринчи бўлимнинг ўзида Сёрлот (19') ва Алвареснинг (24') голлари билан «Викинг» устидан ғалабани расмийлаштирди.
Интер: Хосеп Мартинес, Биссек, Бастони (Димарко, 41), Аканжи, Сучич, Барелла, Мхитарян (Жонс, 69), Спенц, Карлос Аугусто, Эспозито, Тюрам (Лаутаро Мартинес, 69).
Атлетико: Облак, Лоренте, Ҳанско, Грималдо, Ле Норман, Пубил, Коке (Юлманн, 68), Канг Ин (Дэвид, 57), Баэна (Барриос, 46), Сёрлот (Мендоза, 71), Алварес (Симеоне, 57).
Сизнингча, 5-турдаги энг катта сенсация «Бавария»нинг «Лилл»дан учраган мағлубиятими ёки «Манчестер Юнайтед»нинг Лиссабонда ғалабани қўлдан чиқарганими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Европа Чемпионлар лигасининг қайноқ натижаларини футбол ишқибозларига дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…