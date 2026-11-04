Ланс — Комо: таркиблар ва жонли матн

·23·Спорт
Ланс — Комо: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Ланс — Комо учрашуви 5 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Ланс бошланғич таркиби: 40. Риссер Р., 2. Агилар Р., 32. Антонио К., 6. Байду С., 27. Кюизанс М., 21. Айдара А., 9. Азар Т., 29. Иванович Ф., 22. Скорас М., 10. Товен Ф. (капитан), 14. Удоль М.

Ланс захирадагилари: 23. Абдулхамид С., 5. Булатович А., 4. Челик Н., 16. Горгелен М., 24. Гради Ж., 1. Гуртнер Р., 28. Кадиле Ж., 38. Меслуб М., 31. Саньян С., 7. Сотока Ф., 8. Титрауи Я., 20. Тодибо Ж.

Ланс бош мураббийи: Каюзак Я.

Комо бошланғич таркиби: 1. Бюте Ж., 8. Какере М., 27. Коуту Я., 7. Да Кунья Л. (капитан), 9. Дувикас А., 2. Кемпф М. О., 6. Милья Л., 10. Пас Н., 5. Перроне М., 4. Рамон Ж., 3. Валье А.

Комо захирадагилари: 20. Батурина М., 13. Доссена А., 12. Жинелли Л., 52. Грилли Ф., 16. Кайки, 30. Либерали М., 54. Папаччоли М., 21. Риччи С., 97. Санчес Р., 28. Смолчич И.

Комо бош мураббийи: Фабрегас С.

Жонли репортаж0-1 ЖОНЛИ
16VAR
Ўйинда танаффус юзага келди ва ҳакам Рохит Сагги қулоғига сигнал олган кўринади, у Ланснинг аввалги пенальти ҳақидаги даъвосини ВАР ёрдамида текширишини билдирди. Бу қизиқ бўлиши мумкин!
16
Максенс Какере (Комо) жарима майдончаси ичида тўпга қўли билан ўйнагандек кўринди, аммо ҳакам буни эътиборга олмади ва ўйинни давом эттирди. Пенальти йўқ!
14
Маттье Удол (Ланс) ҳаводан узатилган тўпга биринчи бўлиб етиб келди, аммо яқин масофадан йўллаган бош зарбаси дарвоза тўсинидан анча юқорилаб кетди.
14
Бурчакдан узатилган тўпни Ланс футболчилари дарвозага йўллай олишмади, ҳимоячи эса тўпни майдондан узоқлаштирди.
13
Жакобо Рамон (Комо) жарима майдончаси ичида тўпга қўли билан тегиниб кетгандек кўринди, аммо ҳакам пенальти белгилашдан бош тортди ва ўйинни давом эттиришга ишора қилди!
7
Комо тўпни жарима майдончасига узатиш ўрнига бурчак зарбасини қисқа масофага амалга оширди.
70-1
Гол! Максимо Перроне жарима майдончаси ичида узатилган тўпни боши билан дарвоза томон йўналтирди, у ерда эса Анастасиос Дувикас (Комо) пайдо бўлиб, тўпни дарвоза тўрига жойлаб қўйди. 0:1.
7
Ян Коуто (Комо) жарима майдончаси ичига хавфли узатмани амалга оширди, аммо ҳимоячилар тўпни узоқлаштиришди. Комо бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади.
5
Нико Пас (Комо) жарима майдончаси ичига ажойиб узатмани амалга оширди. Шунга қарамай, рақиб ҳимоячиси ҳушёрлик кўрсатди ва тўпни майдондан узоқлаштириб, хавфни бартараф этди.
2
Жан Бютез Флориан Товеннинг (Ланс) жарима майдончаси ташқарисидан йўллаган зарбасини қайтарди.
1
Майкл Кюизанс (Ланс) қўполлик ишлатди. Рохит Сагги ўйинни тўхтатди ва қарор қабул қилди.
1
Бугунги ўйин эндигина бошланди, баҳсдан завқ олинг!
01:02
Ўйинчилар майдонга чиқишди ва учрашув бошланиш арафасида. Ланс ўйинни бошлаб беради.
01:01
Ўйин бир дақиқалик сукут сақланиши сабабли кечиктирилади.
01:00
Рохит Сагги ушбу ўйин учун бош ҳакам этиб тайинланди.
01:00
Ушбу учрашув тафсилотларида иккала жамоанинг бошланғич таркиблари билан танишишингиз мумкин.
01:00
Салом ва бизнинг жонли матнли шарҳимизга хуш келибсиз! Биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида зудлик билан маълумот бериб борамиз. Бошланғич таркиблар жуда яқин вақт ичида эълон қилинади.
ЛансКомоЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Клуб Брюгге КВ — Ланс: таркиблар ва жонли матнКлуб Брюгге КВ — Ланс: таркиблар ва жонли матн21 октябр 22:55Комо — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матнКомо — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матн21 октябр 20:33Дани Карвахаль Комога ўтиши мумкин: Фабрегас Реал Мадрид юлдузларини кўзламоқдаДани Карвахаль Комога ўтиши мумкин: Фабрегас Реал Мадрид юлдузларини кўзламоқда12 июн 15:50Сеск Фабрегас Комо билан Чемпионлар лигасига йўлланмани қўлга киритдиСеск Фабрегас Комо билан Чемпионлар лигасига йўлланмани қўлга киритди25 май 22:51Лилль — Ланс: таркиблар ва жонли матнЛилль — Ланс: таркиблар ва жонли матн31 октябр 00:08Торино — Комо: таркиблар ва жонли матнТорино — Комо: таркиблар ва жонли матн28 октябр 00:03
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози