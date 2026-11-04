Ланс — Комо: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Ланс — Комо учрашуви 5 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ланс бошланғич таркиби: 40. Риссер Р., 2. Агилар Р., 32. Антонио К., 6. Байду С., 27. Кюизанс М., 21. Айдара А., 9. Азар Т., 29. Иванович Ф., 22. Скорас М., 10. Товен Ф. (капитан), 14. Удоль М.
Ланс захирадагилари: 23. Абдулхамид С., 5. Булатович А., 4. Челик Н., 16. Горгелен М., 24. Гради Ж., 1. Гуртнер Р., 28. Кадиле Ж., 38. Меслуб М., 31. Саньян С., 7. Сотока Ф., 8. Титрауи Я., 20. Тодибо Ж.
Ланс бош мураббийи: Каюзак Я.
Комо бошланғич таркиби: 1. Бюте Ж., 8. Какере М., 27. Коуту Я., 7. Да Кунья Л. (капитан), 9. Дувикас А., 2. Кемпф М. О., 6. Милья Л., 10. Пас Н., 5. Перроне М., 4. Рамон Ж., 3. Валье А.
Комо захирадагилари: 20. Батурина М., 13. Доссена А., 12. Жинелли Л., 52. Грилли Ф., 16. Кайки, 30. Либерали М., 54. Папаччоли М., 21. Риччи С., 97. Санчес Р., 28. Смолчич И.
Комо бош мураббийи: Фабрегас С.
Изоҳлар 0
…