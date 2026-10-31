Лилль — Ланс: таркиблар ва жонли матн

·35·Спорт
Лилль — Ланс: таркиблар ва жонли матн

Франция 1-лигаси доирасидаги ЛилльЛанс учрашуви 31 октябр, 01:05 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Лилль бошланғич таркиби: 1. Озер Б., 3. Нгой Н., 38. Гоффи А., 4. Александро, 15. Перро Р., 17. Мукау Н., 6. Бенталеб Н., 21. Андре Б. (капитан), 8. Мбаппе Э., 10. Харальдссон Х., 35. Диаун С.

Лилль захирадагилари: 7. Баква Д., 26. Коссье И., 12. Гилл О., 9. Жиру О., 14. Кьергор М., 19. Онал Б., 28. Перрен Г., 11. Сахрауи О., 24. Вердонк К.

Лилль бош мураббийи: Анчелотти Д.

Ланс бошланғич таркиби: 40. Риссер Р., 2. Агилар Р., 6. Байду С., 20. Тодибо Ж., 23. Абдулхамид С., 21. Айдара А., 27. Кюизанс М., 14. Удоль М., 10. Товен Ф. (капитан), 7. Сотока Ф., 9. Азар Т.

Ланс захирадагилари: 32. Антонио К., 5. Булатович А., 16. Горгелен М., 24. Гради Ж., 29. Иванович Ф., 28. Кадиле Ж., 22. Скорас М., 38. Соарес М., 8. Титрауи Я.

Ланс бош мураббийи: Каюзак Я.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
18
Этан Мбаппе (Лилль) алдамчи ҳаракатлар билан жарима майдончаси чизиғигача етиб борди ва дарвоза томон зарба йўллади. Дарвозабон тўпни қайтариш учун шошилди, аммо у чап устун ёнидан ўтиб кетди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди ва Ланс дарвозабони тўпни ўйинга киритади.
17
Ланс ўйинчиси рақибини тортиб йиқитди, бу эса ҳакамни ҳуштагини чалишга мажбур қилди.
10🟨
Сауд Абдулҳамид (Ланс) ҳакам Жером Бризарнинг сабрини синаб кўрди ва аввалги кечикиб қилинган қўполлиги учун огоҳлантириш олди.
7
Этан Мбаппе (Лилл) оғриқли имо-ишоралари билан тиббий ёрдам сўрамоқда. Унинг жароҳати қай даражада эканлиги ҳозирча номаълум.
6
Ланс ўйинчиси рақибини йиқитди, ҳакам ҳуштагини чалиб қоидабузарликни қайд этди. Лил фойдасига жарима зарбаси белгиланди.
4
Ланс ўйинчилари тўпни назорат қилишмоқда ва бир-бирларига қисқа паслар билан узатмалар беришяпти. Улар ҳимоядаги бўшлиқлар очилишини кутишмоқда.
1
Ҳакам ҳуштагини чалди ва ўйин бошланди.
01:05
Ўйинчилар майдонга чиқиб келишди ва учрашув бошланиш арафасида. Тўпни ўйинга Ланс жамоаси киритиб беради.
01:05
Жером Бризар бугунги ўйинга бош ҳакам этиб тайинланди ва у адолатли ҳакамлик қилиш ҳамда хатоларга йўл қўймаслик учун бор кучини ишга солади.
01:05
Ушбу ўйин учун бошланғич таркиблар эълон қилинди.
01:05
Салом, жонли матнли шарҳларимизга хуш келибсиз. Сиз ўйиннинг барча қизиқарли вазиятларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Қулай ўтириб олинг ва мароқли томоша тилаймиз.
ЛилльЛансФранция 1-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Монако — Лилль: таркиблар ва жонли матнМонако — Лилль: таркиблар ва жонли матн25 октябр 18:15Лилль — Брест: таркиблар ва жонли матнЛилль — Брест: таркиблар ва жонли матн17 октябр 23:04Труа — Ланс: таркиблар ва жонли матнТруа — Ланс: таркиблар ва жонли матн17 октябр 22:47Лё-Авр — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнЛё-Авр — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнКеча 22:21Найс — Ренн: таркиблар ва жонли матнНайс — Ренн: таркиблар ва жонли матнКеча 22:06ПСЖ — Лион: таркиблар ва жонли матнПСЖ — Лион: таркиблар ва жонли матн26 октябр 23:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди