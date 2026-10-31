Лилль — Ланс: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Лилль — Ланс учрашуви 31 октябр, 01:05 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Лилль бошланғич таркиби: 1. Озер Б., 3. Нгой Н., 38. Гоффи А., 4. Александро, 15. Перро Р., 17. Мукау Н., 6. Бенталеб Н., 21. Андре Б. (капитан), 8. Мбаппе Э., 10. Харальдссон Х., 35. Диаун С.
Лилль захирадагилари: 7. Баква Д., 26. Коссье И., 12. Гилл О., 9. Жиру О., 14. Кьергор М., 19. Онал Б., 28. Перрен Г., 11. Сахрауи О., 24. Вердонк К.
Лилль бош мураббийи: Анчелотти Д.
Ланс бошланғич таркиби: 40. Риссер Р., 2. Агилар Р., 6. Байду С., 20. Тодибо Ж., 23. Абдулхамид С., 21. Айдара А., 27. Кюизанс М., 14. Удоль М., 10. Товен Ф. (капитан), 7. Сотока Ф., 9. Азар Т.
Ланс захирадагилари: 32. Антонио К., 5. Булатович А., 16. Горгелен М., 24. Гради Ж., 29. Иванович Ф., 28. Кадиле Ж., 22. Скорас М., 38. Соарес М., 8. Титрауи Я.
Ланс бош мураббийи: Каюзак Я.
Изоҳлар 0
…