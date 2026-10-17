Труа — Ланс: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Труа — Ланс учрашуви 17 октябр, 23:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Труа бошланғич таркиби: 33. Бич П., 4. Диас мл. М., 8. Диоп М., 5. Гоцци П., 10. Ифнауи М., 29. Карим Д., 2. Маронье Л., 17. Милль А., 6. Монфре А. (капитан), 23. Нкада Т., 20. Рипар Р.
Труа бош мураббийи: Дюмон С.
Ланс бошланғич таркиби: 40. Риссер Р., 2. Агилар Р., 5. Булатович А., 11. Эдуар О., 25. Ганью И., 31. Саньян С., 22. Скорас М., 7. Сотока Ф., 10. Товен Ф. (капитан), 8. Титрауи Я., 20. Тодибо Ж.
Ланс бош мураббийи: Каюзак Я.
Изоҳлар 0
…