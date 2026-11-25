Клуб Брюгге КВ — Ливерпуль: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Клуб Брюгге КВ — Ливерпуль учрашуви 26 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Клуб Брюгге КВ бошланғич таркиби: 1. Зоммер Я., 9. Форбс К., 80. Лемарешаль Ф., 44. Мехеле Б., 8. Поттс Ф., 64. Саббе К., 65. Сейс Й., 58. Спилерс Й., 7. Тресольди Н., 20. Ванакен Х. (капитан), 10. Ветлесен Х.
Клуб Брюгге КВ захирадагилари: 62. Аудоор Л., 32. Дамс М., 67. Диахон М., 29. Джакерс Н., 3. Ли Хан-Бом, 39. Робберехтс М., 41. Сике Х., 16. Цава К., 81. Ванден Дриссхе А., 77. Васович А., 17. Вермант Р., 11. Вирджили Дж.
Клуб Брюгге КВ бош мураббийи: Леко И.
Ливерпуль бошланғич таркиби: 1. Алиссон, 33. Араухо Р., 29. Баркола Б., 30. Фримпонг Ж., 9. Исак А., 5. Жаке Ж., 6. Керкез М., 23. Муньос В., 42. Ньони Т., 8. Собослаи Д. (капитан), 7. Виртц Ф.
Ливерпуль захирадагилари: 44. Чамберс Л., 76. Дэннс Дж., 2. Гомес Дж., 67. Кумас Л., 10. Мак Аллистер А., 25. Мамардашвили Г., 53. Макконнелл Дж., 73. Нгумоха Р., 21. Цимикас К., 4. ван Дейк В., 28. Вудман Ф.
Ливерпуль бош мураббийи: Ираола А.
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