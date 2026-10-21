Спортинг КП — ЛАСК: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Спортинг КП — ЛАСК учрашуви 22 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Спортинг КП бошланғич таркиби: 30. Кайке Перейра, 22. Фреснеда И., 72. Куарежма Э., 25. Инасиу Г. (капитан), 20. Араужу М., 77. Думбия И., 5. Алтимира С., 8. Симоэш Ж., 10. Катаму Г., 97. Суарес Л., 19. Иранкунда Н.
Спортинг КП захирадагилари: 4. Андерсен С., 55. Ба И., 28. Дерри Ж., 50. Диаш Р., 73. Фелисиссимо Э., 58. Гонсалвеш Ф., 7. Иоаннидис Ф., 31. Луис Гильерме, 9. Нел Р., 21. Педро Лима, 1. Силва Р., 13. Вагианнидис Г.
Спортинг КП бош мураббийи: Боржеш Р.
ЛАСК бошланғич таркиби: 1. Юнгвирт Л., 20. Молгаард Йоргенсен К. П., 4. Мбуямба Х., 43. Торнич Ж., 16. Андраде А., 25. Дибанго И., 9. Данек К., 10. Любичич Р., 30. Хорват С. (капитан), 11. Калайджич С., 27. Ланг К.
ЛАСК захирадагилари: 7. Адениран С., 6. Богард М., 23. Эльфадли Д., 29. Флекер Ф., 3. Фреклеттон М., 45. Кейн Н., 39. Кацмайр К., 18. Шопф А., 33. Шютценауэр Т., 8. Усор М., 21. Верхаге М.
ЛАСК бош мураббийи: Кубауэр Д.
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