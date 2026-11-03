ЛАСК — Слован Братислава: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги ЛАСК — Слован Братислава учрашуви 4 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
ЛАСК бошланғич таркиби: 1. Юнгвирт Л., 4. Мбуямба Х., 43. Торнич Ж., 16. Андраде А., 20. Молгаард Йоргенсен К. П., 30. Хорват С. (капитан), 6. Богард М., 10. Любичич Р., 25. Дибанго И., 8. Усор М., 7. Адениран С.
ЛАСК захирадагилари: 9. Данек К., 23. Эльфадли Д., 29. Флекер Ф., 3. Фреклеттон М., 11. Калайджич С., 45. Кейн Н., 27. Ланг К., 50. Шиллингер Ф., 18. Шопф А., 33. Шютценауэр Т., 21. Верхаге М.
ЛАСК бош мураббийи: Кубауэр Д.
Слован Братислава бошланғич таркиби: 1. Попович А., 49. Камара С., 15. Маркович С., 6. Виммер К., 2. Козловский С., 28. Блэкман К., 70. Мартинес К., 20. Мустафич А., 29. Марош А., 99. Шпорар А. (капитан), 21. Камара С.
Слован Братислава захирадагилари: 12. Байрич К., 11. Барсегян Т., 57. Крус С., 8. Гайдош А., 7. Хофштадтер Л., 5. Ибрагим Р., 44. Мачик М., 10. Марцелли Н., 88. Мацуока Д., 3. Покорны П., 71. Такач Д., 26. Томанек Р.
Слован Братислава бош мураббийи: Туре Я.
Изоҳлар 0
…