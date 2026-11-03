ЛАСК — Слован Братислава: таркиблар ва жонли матн

·0·Спорт
ЛАСК — Слован Братислава: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги ЛАСК — Слован Братислава учрашуви 4 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

ЛАСК бошланғич таркиби: 1. Юнгвирт Л., 4. Мбуямба Х., 43. Торнич Ж., 16. Андраде А., 20. Молгаард Йоргенсен К. П., 30. Хорват С. (капитан), 6. Богард М., 10. Любичич Р., 25. Дибанго И., 8. Усор М., 7. Адениран С.

ЛАСК захирадагилари: 9. Данек К., 23. Эльфадли Д., 29. Флекер Ф., 3. Фреклеттон М., 11. Калайджич С., 45. Кейн Н., 27. Ланг К., 50. Шиллингер Ф., 18. Шопф А., 33. Шютценауэр Т., 21. Верхаге М.

ЛАСК бош мураббийи: Кубауэр Д.

Слован Братислава бошланғич таркиби: 1. Попович А., 49. Камара С., 15. Маркович С., 6. Виммер К., 2. Козловский С., 28. Блэкман К., 70. Мартинес К., 20. Мустафич А., 29. Марош А., 99. Шпорар А. (капитан), 21. Камара С.

Слован Братислава захирадагилари: 12. Байрич К., 11. Барсегян Т., 57. Крус С., 8. Гайдош А., 7. Хофштадтер Л., 5. Ибрагим Р., 44. Мачик М., 10. Марцелли Н., 88. Мацуока Д., 3. Покорны П., 71. Такач Д., 26. Томанек Р.

Слован Братислава бош мураббийи: Туре Я.

ЛАСКСлован БратиславаЧемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Спортинг КП — ЛАСК: таркиблар ва жонли матнСпортинг КП — ЛАСК: таркиблар ва жонли матн21 октябр 23:03АС Рома — Слован Братислава: таркиблар ва жонли матнАС Рома — Слован Братислава: таркиблар ва жонли матн20 октябр 22:46Слован Братислава — Штутгарт: таркиблар ва жонли матнСлован Братислава — Штутгарт: таркиблар ва жонли матн14 октябр 23:419 та голли триллер ва Барколядан ҳет-трик: «Ливерпул» Австрияда шоу кўрсатди9 та голли триллер ва Барколядан ҳет-трик: «Ливерпул» Австрияда шоу кўрсатди15 октябр 06:48Яя Туре Слован жамоасини Чемпионлар лигасига олиб чиқдиЯя Туре Слован жамоасини Чемпионлар лигасига олиб чиқди28 август 15:13Торрес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи совриниТоррес ПСЖда янги қаҳрамонга айланди: хет-трик ва ЕЧЛ нинг биринчи соврини11 сентябр 23:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози