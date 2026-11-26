Спортинг КП — Манчестер Юнайтед: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Спортинг КП — Манчестер Юнайтед учрашуви 26 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Спортинг КП бошланғич таркиби: 30. Кайке Перейра, 22. Фреснеда И., 72. Куарежма Э., 25. Инасиу Г. (капитан), 20. Араужу М., 4. Андерсен С., 5. Алтимира С., 77. Думбия И., 10. Катаму Г., 97. Суарес Л., 31. Луис Гильерме.
Спортинг КП захирадагилари: 55. Ба И., 28. Дерри Ж., 41. Диего Каллай, 73. Фелисиссимо Э., 58. Гонсалвеш Ф., 7. Иоаннидис Ф., 19. Иранкунда Н., 21. Педро Лима, 1. Силва Р., 8. Симоэш Ж., 13. Вагианнидис Г., 17. Залазар Р.
Спортинг КП бош мураббийи: Фонсека П.
Манчестер Юнайтед бошланғич таркиби: 1. Ламменс С., 15. Йоро Л., 5. Магуайр Г., 6. Мартинес Ли., 16. Диалло А., 37. Майну К., 18. Тилеманс Ю., 3. Мазрауи Н., 19. Мбемо Б., 8. Фернандеш Б. (капитан), 11. Зиркзее Ж.
Манчестер Юнайтед захирадагилари: 41. Амасс Х., 17. Андрей Сантос, 2. Далот Д., 12. Дарлоу К., 4. де Лигт М., 13. Доргу П., 22. Хитон Т., 26. Хевен А., 31. Лейси С., 7. Маунт М., 23. Шоу Л.
Манчестер Юнайтед бош мураббийи: Почеттино М.
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