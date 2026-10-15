9 та голли триллер ва Барколядан ҳет-трик: «Ливерпул» Австрияда шоу кўрсатди

·11·Спорт
9 та голли триллер ва Барколядан ҳет-трик: «Ливерпул» Австрияда шоу кўрсатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Ливерпул»
  • Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-турида Австрия чемпиони ЛАСК устидан 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Баҳс давомида Барколя ҳет-трикни расмийлаштириб, жамоадаги дебют голларини урди.
  • Шу билан бирга, Сеск Фабрегас бошқарувидаги «Комо» жамоаси Нидерландияда «Feyenoord»га 2:3 ҳисобида ютқазди. Икки турдан сўнг «Ливерпул» 6 очко билан турнир жадвалида 2-ўринни эгаллади.

Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-тури доирасида Англиянинг «Ливерпул» клуби Австрия сафарида ҳақиқий голлар фестивалини уюштирди. Австрия чемпиони ЛАСК меҳмони бўлган мерсисайдликлар нақ 9 та гол киритилган ўта шиддатли қарама-қаршиликда 6:3 ҳисобида ёрқин ғалабага эришди.

Шунингдек, мусобақа дебютанти саналган, Сеск Фабрегас бошқарувидаги Италиянинг «Комо» жамоаси Роттердамда «Фейеноорд» тўсиғидан ўта олмади.

Австриядаги феерия: Барколядан ҳет-трик ва 9 та тўп

ЛАСК ва «Ливерпул» ўртасидаги баҳс ҳужумкор футбол ихлосмандлари учун чинакам совға бўлди:

  • Барколянинг бенуқсон ўйини: «Ливерпул» сафида порлаган Барколя жамоадаги дебют голларини уриб, ўзининг ҳет-трикини расмийлаштирди (24, 37 ва 66-дақиқалар);

  • Ҳужумкор мерсисайдликлар: Инглиз клуби таркибида, шунингдек, Араухо (22), Жереми Фримпонг (51) ҳамда ёш ҳужумчи Кумас (72) ҳам биттадан тўп киритиб, ҳисобнинг йирик кўринишга келишини таъминлади;

  • ЛАСКнинг иродали жавоблари: Майдон эгалари ҳам таслим бўлишни истамади — захирадан майдонга тушган Любичич (63) ва Флекернинг тезкор дубли (74, 77) эвазига ҳисобни қисқартиришга эришди, бироқ бу якунда очко олиш учун етмади;

  • Жадвалдаги юксалиш: Икки турдан сўнг 6 очко жамғарган «Ливерпул» тўплар нисбатига кўра турнир жадвалида фақат «ПСЖ»ни олдинга ўтказиб, фахрли 2-ўринга мустаҳкам ўрнашиб олди. ЛАСК эса ҳали очко ололганича йўқ (32-ўрин).

Роттердамдаги драма: Фабрегас шогирдлари сўнгги дақиқаларда таслим бўлди

Нидерландияда кечган иккинчи тўқнашувда эса Сеск Фабрегас устозлик қилаётган «Комо» жамоаси сафарда «Фейеноорд»га 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди:

  • Тезкор старт ва мувозанат: Баҳснинг 18-дақиқасидаёқ Диао «Комо»ни ҳисобда олдинга олиб чиққан бўлса-да, орадан икки дақиқа ўтиб Зечиел мувозанатни тиклади (1:1);

  • Ҳал қилувчи зарбалар: Иккинчи бўлимда Ҳаж Муса мезбонларни олдинга олиб чиқди (52), 82-дақиқада эса «Комо» посбони Санчеснинг ўз дарвозасига киритган автоголи роттердамликлар ғалабасини мустаҳкамлади;

  • Сўнгги сониялардаги жавоб: Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+3-дақиқада Дувикас битта тўп фарқини қисқартирди, аммо ҳисобни тенглаштиришга италияликларнинг вақти етмади.

Ушбу натижалардан сўнг «Фейеноорд» очколари сонини 3 тага етказиб, жадвалнинг 22-поғонасига кўтарилди, «Комо» эса аввалги турдаги ғалабаси билан 7-ўринда қолмоқда.

ЛиверпулЛАСККомоФейеноорд
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чемпионлар лигасида ҳал қилувчи қуръа: 7 жуфтлик аниқ бўлдиЧемпионлар лигасида ҳал қилувчи қуръа: 7 жуфтлик аниқ бўлди3 август 22:27Ливерпул мавсумолди ўйинини ғалаба билан якунладиЛиверпул мавсумолди ўйинини ғалаба билан якунлади17 август 12:34«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилинди«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилинди9 сентябр 21:04Ливерпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида оғир жароҳат қайд этилдиЛиверпул ва Комо ўртасидаги ўртоқлик учрашувида оғир жароҳат қайд этилди16 август 22:50Раҳим Стерлинг ЙТҲдан кейин полиция томонидан ушландиРаҳим Стерлинг ЙТҲдан кейин полиция томонидан ушланди30 май 11:52«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди12 сентябр 06:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...