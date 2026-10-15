9 та голли триллер ва Барколядан ҳет-трик: «Ливерпул» Австрияда шоу кўрсатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Ливерпул»
- Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-турида Австрия чемпиони ЛАСК устидан 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Баҳс давомида Барколя ҳет-трикни расмийлаштириб, жамоадаги дебют голларини урди.
- Шу билан бирга, Сеск Фабрегас бошқарувидаги «Комо» жамоаси Нидерландияда «Feyenoord»га 2:3 ҳисобида ютқазди. Икки турдан сўнг «Ливерпул» 6 очко билан турнир жадвалида 2-ўринни эгаллади.
Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-тури доирасида Англиянинг «Ливерпул» клуби Австрия сафарида ҳақиқий голлар фестивалини уюштирди. Австрия чемпиони ЛАСК меҳмони бўлган мерсисайдликлар нақ 9 та гол киритилган ўта шиддатли қарама-қаршиликда 6:3 ҳисобида ёрқин ғалабага эришди.
Шунингдек, мусобақа дебютанти саналган, Сеск Фабрегас бошқарувидаги Италиянинг «Комо» жамоаси Роттердамда «Фейеноорд» тўсиғидан ўта олмади.
Австриядаги феерия: Барколядан ҳет-трик ва 9 та тўп
ЛАСК ва «Ливерпул» ўртасидаги баҳс ҳужумкор футбол ихлосмандлари учун чинакам совға бўлди:
Барколянинг бенуқсон ўйини: «Ливерпул» сафида порлаган Барколя жамоадаги дебют голларини уриб, ўзининг ҳет-трикини расмийлаштирди (24, 37 ва 66-дақиқалар);
Ҳужумкор мерсисайдликлар: Инглиз клуби таркибида, шунингдек, Араухо (22), Жереми Фримпонг (51) ҳамда ёш ҳужумчи Кумас (72) ҳам биттадан тўп киритиб, ҳисобнинг йирик кўринишга келишини таъминлади;
ЛАСКнинг иродали жавоблари: Майдон эгалари ҳам таслим бўлишни истамади — захирадан майдонга тушган Любичич (63) ва Флекернинг тезкор дубли (74, 77) эвазига ҳисобни қисқартиришга эришди, бироқ бу якунда очко олиш учун етмади;
Жадвалдаги юксалиш: Икки турдан сўнг 6 очко жамғарган «Ливерпул» тўплар нисбатига кўра турнир жадвалида фақат «ПСЖ»ни олдинга ўтказиб, фахрли 2-ўринга мустаҳкам ўрнашиб олди. ЛАСК эса ҳали очко ололганича йўқ (32-ўрин).
Роттердамдаги драма: Фабрегас шогирдлари сўнгги дақиқаларда таслим бўлди
Нидерландияда кечган иккинчи тўқнашувда эса Сеск Фабрегас устозлик қилаётган «Комо» жамоаси сафарда «Фейеноорд»га 2:3 ҳисобида имкониятни бой берди:
Тезкор старт ва мувозанат: Баҳснинг 18-дақиқасидаёқ Диао «Комо»ни ҳисобда олдинга олиб чиққан бўлса-да, орадан икки дақиқа ўтиб Зечиел мувозанатни тиклади (1:1);
Ҳал қилувчи зарбалар: Иккинчи бўлимда Ҳаж Муса мезбонларни олдинга олиб чиқди (52), 82-дақиқада эса «Комо» посбони Санчеснинг ўз дарвозасига киритган автоголи роттердамликлар ғалабасини мустаҳкамлади;
Сўнгги сониялардаги жавоб: Ҳакам томонидан қўшиб берилган 90+3-дақиқада Дувикас битта тўп фарқини қисқартирди, аммо ҳисобни тенглаштиришга италияликларнинг вақти етмади.
Ушбу натижалардан сўнг «Фейеноорд» очколари сонини 3 тага етказиб, жадвалнинг 22-поғонасига кўтарилди, «Комо» эса аввалги турдаги ғалабаси билан 7-ўринда қолмоқда.
Изоҳлар 0
…