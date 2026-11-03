Шахтёр Донецк — Спортинг КП: таркиблар ва жонли матн
Чемпионлар лигаси доирасидаги Шахтёр Донецк — Спортинг КП учрашуви 3 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Шахтёр Донецк бошланғич таркиби: 31. Ризник Д., 30. Алиссон, 5. Бондар В., 9. Кауа Элиас, 6. Марлон Гомес, 22. Матвиенко М. (капитан), 77. Мендоза Г., 29. Назарина Е., 27. Очеретко О., 13. Педро Энрике, 17. Тобиас В.
Шахтёр Донецк захирадагилари: 16. Азарови И., 23. Фесюн К., 25. Габриэль Карвальо, 18. Грам А., 14. Исаке Силва, 20. Караваев О., 8. Крыськив Д., 49. Лука Мейреллес, 37. Лукас Феррейра, 11. Невертон, 68. Обаҳ П., 2. Траоре Л.
Шахтёр Донецк бош мураббийи: Туран А.
Спортинг КП бошланғич таркиби: 1. Силва Р., 5. Алтимира С., 4. Андерсен С., 20. Араужу М., 10. Катаму Г., 77. Думбия И., 73. Фелисиссимо Э., 25. Инасиу Г. (капитан), 7. Иоаннидис Ф., 72. Куарежма Э., 97. Суарес Л.
Спортинг КП захирадагилари: 55. Ба И., 70. Блопа С., 28. Дерри Ж., 22. Фреснеда И., 58. Гонсалвеш Ф., 19. Иранкунда Н., 30. Кайке Перейра, 31. Луис Гильерме, 9. Нел Р., 21. Педро Лима, 8. Симоэш Ж., 17. Залазар Р.
Спортинг КП бош мураббийи: Фернандес Т.
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