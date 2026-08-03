Чемпионлар лигасида ҳал қилувчи қуръа: 7 жуфтлик аниқ бўлди
2026/27 йилги Чемпионлар лигаси саралашининг энг кескин босқичи учун қуръа ташланди. 3 август куни Швейцариянинг Ньон шаҳрида ўтказилган маросимда лига босқичига олиб чиқадиган еттита плей-офф жуфтлиги аниқланди.
Айрим иштирокчилар ҳали номаълум: учинчи саралаш босқичининг дастлабки ўйинлари 4–5 августда, жавоб баҳслари эса 11 августда ўтказилади. Шу боис қуръа натижаларида бир нечта жамоа номи «/» белгиси орқали кўрсатилган.
«Қайрат» олдида АЕКга олиб борадиган йўл
Қозоғистоннинг «Қайрат» клуби аввал учинчи саралаш босқичида Болгариянинг «Левски» жамоасини енгиши керак. Ушбу жуфтлик ғолиби плей-оффда Грециянинг АЕК клубига қарши майдонга тушади.
«Қайрат»нинг биринчи вазифаси осон эмас: 4 август куни дастлабки баҳс Софияда, 11 августдаги жавоб учрашуви эса Олмаотада ўтказилади. Фақат икки ўйин натижасига кўра устун келган жамоа АЕК билан лига босқичи йўлланмаси учун курашади.
«Сабаҳ» ҳам тарихий имкониятга эга
Озарбайжоннинг «Сабаҳ» клуби учинчи босқичда Даниянинг «Орхус» жамоаси билан куч синашади. Ушбу қарама-қаршилик ғолиби плей-оффда «Хапоэл» Беэр-Шева — «Црвена Звезда» жуфтлигидан чиққан клубга қарши ўйнайди.
Демак, «Сабаҳ» олдида Чемпионлар лигасининг асосий босқичига чиқиш учун икки тўсиқ қолган: аввал Дания клубини, кейин эса Исроил ёки Сербия чемпионини енгиш талаб этилади.
«Селтик»нинг рақиби тўғридан-тўғри маълум
Қуръадаги энг аниқ жуфтликлардан бири — «Селтик» ва ЛАСК ўртасидаги баҳс. Икки клуб учинчи саралаш босқичида иштирок этмайди ва тайёргарликни бевосита плей-офф учрашувларига қаратиши мумкин.
Шотландия клуби ўтган мавсумда айнан шу босқичда «Қайрат» тўсиғидан ўта олмаган эди. Энди «Селтик» Австрия вакилига қарши ўтган йилги муваффақиятсизлик такрорланмаслиги учун курашади.
Чемпионлар йўлидаги барча жуфтликлар
Мамлакат чемпионлари иштирок этадиган йўналишда бешта плей-офф жуфтлиги шаклланди:
Плей-офф жуфтликлари
«Левски» / «Қайрат» — АЕК
«Селтик» — ЛАСК
«Динамо Загреб» / «Кауно Жалгирис» — «Викинг»
«Мёллбю» / «Слован Братислава» — «Арарат-Армения» / «Целе»
«Хапоэл» Беэр-Шева / «Црвена Звезда» — «Орхус» / «Сабаҳ»
Бу йўналишда учинчи босқичдан олтита ғолиб чиқади, яна тўрт жамоа мусобақага тўғридан-тўғри плей-оффдан қўшилади. Натижада бешта клуб лига босқичига йўлланма олади.
Лига йўлида катта номлар тўқнашиши мумкин
Ўз миллий чемпионатида биринчи ўринни эгалламасдан, юқори натижа орқали мусобақага чиққан клублар учун алоҳида лига йўли ташкил этилган.
Бу йўналишда қуйидаги жуфтликлар шаклланди:
Плей-офф жуфтликлари
«Фенербаҳче» / «Штурм» — «Спарта Прага» / «Лион»
«Олимпиакос» / НЕК «Неймеген» — «Юнион Сен-Жиллуаз» / «Будё-Глимт»
Бу ерда айниқса «Фенербаҳче», «Лион» ва «Спарта Прага» иштирок этиши мумкин бўлган йўналиш катта қизиқиш уйғотмоқда. Аммо улар плей-оффга чиқиш учун аввал учинчи саралаш босқичидаги рақибларини енгиши шарт.
Еттита йўлланма қандай тақсимланади?
2026/27 йилги Чемпионлар лигасининг лига босқичида 36 жамоа қатнашади. Улардан 29 таси тўғридан-тўғри йўлланма олган, қолган еттита ўрин саралаш плей-оффи орқали тўлдирилади.
Чемпионлар йўлидан — 5 та жамоа;
лига йўлидан — 2 та жамоа чиқади.
Плей-оффда мағлуб бўлган клублар еврокубоксиз қолмайди. Улар тўғридан-тўғри Европа лигасининг лига босқичига ўтказилади.
Ҳал қилувчи ўйинлар қачон бўлади?
Плей-офф босқичи уй ва сафар тизимида ўтказилади:
Босқич
Саналар
Дастлабки учрашувлар
18–19 август
Жавоб учрашувлари
25–26 август
Лига босқичи қуръаси
27 август
Икки учрашув натижаси бўйича умумий ҳисобда устун келган жамоа Чемпионлар лигасининг лига босқичига чиқади.
Асосий интрига ҳали олдинда
Қуръа плей-офф йўналишларини белгилаб берди, аммо еттита жуфтликдан фақат «Селтик» — ЛАСК баҳсида ҳар икки иштирокчи аниқ. Қолган олтита қарама-қаршиликнинг камида бир томони учинчи саралаш босқичидан кейин маълум бўлади.
Марказий Осиё ва Озарбайжон мухлислари учун асосий эътибор «Қайрат» ҳамда «Сабаҳ»га қаратилади. Икки клуб навбатдаги тўсиқлардан ўтса, Европа клуб футболидаги энг катта мусобақанинг лига босқичига жуда яқин келади.
Сизнингча, «Қайрат» ёки «Сабаҳ»дан қайси бири Чемпионлар лигасининг лига босқичига чиқишга яқинроқ? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…