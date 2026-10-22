Яблонец — Брайтон: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги Яблонец — Брайтон учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Яблонец бошланғич таркиби: 1. Хануш Й., 18. Цедидла М., 4. Текияшки Н. (капитан), 15. Павлович Д., 20. Слама Й., 13. Седлачек Р., 6. Океке Н., 7. Чантуришвили В., 17. Алиум С., 21. Полидар М., 9. Русек А.

Яблонец захирадагилари: 19. Храмоста Й., 24. Холли Д., 34. Кубат А., 36. Куол Г., 31. Малы Э., 99. Михелак К., 25. Небыла С., 57. Новак Ф., 12. Никрин Д., 14. Соучек Д., 8. Зорван Ф.

Яблонец бош мураббийи: Козел Л.

Брайтон бошланғич таркиби: 1. Вербрюгген Б., 20. Коштинья, 30. Свобода М., 21. Боскальи О., 3. Ҳаджам Ж., 35. Ялкуйе М., 8. Хиншелвуд Дж., 13. Гросс П. (капитан), 15. Осман И., 10. Руттер Г., 33. О'Райли М.

Брайтон захирадагилари: 14. Андрес К., 26. Аяри Я., 12. Давид П., 5. Данк Л., 61. Холл С., 59. Ибрагим Я., 24. Кадиоглу Ф., 19. Костулас К., 38. Макгилл Т., 50. Нти С., 49. Ориола Н., 44. Вушкович Л.

Брайтон бош мураббийи: Хюрцелер Ф.