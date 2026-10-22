Яблонец — Брайтон: таркиблар ва жонли матн

·22·Спорт
Яблонец — Брайтон: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги ЯблонецБрайтон учрашуви 22 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Яблонец бошланғич таркиби: 1. Хануш Й., 18. Цедидла М., 4. Текияшки Н. (капитан), 15. Павлович Д., 20. Слама Й., 13. Седлачек Р., 6. Океке Н., 7. Чантуришвили В., 17. Алиум С., 21. Полидар М., 9. Русек А.

Яблонец захирадагилари: 19. Храмоста Й., 24. Холли Д., 34. Кубат А., 36. Куол Г., 31. Малы Э., 99. Михелак К., 25. Небыла С., 57. Новак Ф., 12. Никрин Д., 14. Соучек Д., 8. Зорван Ф.

Яблонец бош мураббийи: Козел Л.

Брайтон бошланғич таркиби: 1. Вербрюгген Б., 20. Коштинья, 30. Свобода М., 21. Боскальи О., 3. Ҳаджам Ж., 35. Ялкуйе М., 8. Хиншелвуд Дж., 13. Гросс П. (капитан), 15. Осман И., 10. Руттер Г., 33. О'Райли М.

Брайтон захирадагилари: 14. Андрес К., 26. Аяри Я., 12. Давид П., 5. Данк Л., 61. Холл С., 59. Ибрагим Я., 24. Кадиоглу Ф., 19. Костулас К., 38. Макгилл Т., 50. Нти С., 49. Ориола Н., 44. Вушкович Л.

Брайтон бош мураббийи: Хюрцелер Ф.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
5
Жоржиньо Рюттер (Брайтон) жамоадошининг ажойиб узатмасидан сўнг тўпни қабул қилиб олди, аммо унинг ноаниқ ҳаракати ҳимоячиларга тўпни олиб қўйиш ва хавфни бартараф этиш имконини берди.
4
Жауэн Хаджам (Брайтон) жарима майдони ташқарисидан шеригига сўнгги узатмани амалга оширмоқчи бўлди, аммо ҳимоячилардан бири тўпни хавфсиз жойга чиқариб юборди.
3
Тўп Паскаль Гроссга (Брайтон) келиб тушди ва у узоқ масофадан зарба берди, аммо дарвозабон тўпнинг дарвоза тўсинидан юқорилаб ўтиб кетишини хотиржамлик билан кузатиб қўйди.
3
Жек Хиншелвуд Паскал Гроссдан (Брайтон) жарима майдончаси ичида ажойиб пас қабул қилиб олди, аммо ҳимоячилардан бири тўпга биринчи бўлиб етиб келди ва уни тўсиб қолди.
2
Жек Хиншелвуд (Брайтон) ўзини ўнглаб олди ва жарима майдончаси ташқарисидан чап пастки бурчак томон зарба йўллади, аммо Ян Хануш буни назорат қилди ва бемалол тўпни эгаллаб олди.
2
Брайтон янги ҳужум имкониятларини яратиш мақсадида аниқ узатмалар билан ўйин ташкил этмоқда.
1
Бугунги ўйин эндигина бошланди, баҳсдан завқланинг!
21:45
Ўйинчилар ниҳоят майдонга чиқиб келишди! Брайтон ўйинни бошлаб беради.
21:45
Бугунги учрашув бош ҳаками билан таништириб ўтамиз, у Сигурд Крингстад.
21:45
Ушбу ўйин учун бошланғич таркиблар эълон қилинди.
21:45
Салом, жонли матнли шарҳларимизга хуш келибсиз. Сиз ўйиннинг барча қизиқарли вазиятларини ёзма шаклда кузатиб боришингиз мумкин, шунда ҳеч нарсани ўтказиб юбормайсиз. Қулай ўрнашиб олинг ва завқланинг.
ЯблонецБрайтонКонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фрайбург — Яблонец: таркиблар ва жонли матнФрайбург — Яблонец: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:46Брайтон — Кауно Жалгирис: таркиблар ва жонли матнБрайтон — Кауно Жалгирис: таркиблар ва жонли матн15 октябр 22:51Трабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнТрабзонспор — Хертс: таркиблар ва жонли матнБугун 21:19Пафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матнПафос — Рига ФК: таркиблар ва жонли матнБугун 21:16Норшелланн — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матнНоршелланн — ЦСКА София: таркиблар ва жонли матнБугун 21:13Кауно Жалгирис — Бранн: таркиблар ва жонли матнКауно Жалгирис — Бранн: таркиблар ва жонли матнБугун 21:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди