Рига ФК — Яблонец: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Рига ФК — Яблонец учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Рига ФК бошланғич таркиби: 12. Пирич К., 23. Тонишевс М., 21. Муса Б., 5. Вассом К., 13. Юрковскис Р. (капитан), 40. Анкра А., 8. Яго Сикейра, 22. Диоп М., 18. Улад М'Ханд С., 7. Ауани Р., 10. Режинальдо Рамирес.
Рига ФК захирадагилари: 19. Бадамоси М., 11. Кайо Феррейра, 34. Черномордийс А., 44. Казаинис М., 91. Оролс Ф., 15. Робало Педро С. Л., 6. Сако К., 25. Тайво А.
Рига ФК бош мураббийи: Гула А.
Яблонец бошланғич таркиби: 99. Михелак К., 18. Цедидла М., 15. Павлович Д., 20. Слама Й., 7. Чантуришвили В. (капитан), 24. Холли Д., 13. Седлачек Р., 25. Небыла С., 21. Полидар М., 9. Русек А., 17. Алиум С.
Яблонец захирадагилари: 19. Храмоста Й., 44. Жаво Л., 33. Кукучка М., 36. Куол Г., 57. Новак Ф., 12. Никрин Д., 6. Океке Н., 40. Рейнер В., 14. Соучек Д., 10. Сучан Ж., 8. Зорван Ф.
Яблонец бош мураббийи: Козел Л.
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