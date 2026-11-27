Беҳруз Каримов тўлиқ ўйнаган баҳсда «Лугано» сафарда «Яблонец»га мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа Конференсиялар лигаси 4-турида Швейсариянинг «Лугано» клуби сафарда Чехиянинг «Яблонес» жамоасига 0:2 ҳисобида имкониятни бой берди.
- Ўзбекистонлик ҳимоячи Беҳруз Каримов мазкур баҳсда асосий таркибда майдонга тушиб, 90 дақиқа давомида тўлиқ ҳаракат қилди.
- Мезбонлар голларига 70-дақиқада Седлачек ва 85-дақиқада Жаво муаллифлик қилишди.
- Мағлубиятга қарамай, «Лугано» 9 очко билан турнир жадвалининг 6-поғонасида қолди.
Европа Конференциялар лигаси умумий босқичининг 4-туридан ўрин олган учрашувда Швейцариянинг «Лугано» клуби сафарда Чехиянинг «Яблонец» жамоаси меҳмони бўлиб, 0:2 ҳисобида мағлубиятга учради. Ушбу баҳсда «Лугано» сафида тўп сураётган ўзбекистонлик ҳимоячи Беҳруз Каримов асосий таркибда майдонга тушиб, учрашувнинг тўлиқ 90 дақиқаси давомида ҳаракат қилди.
Учрашув тафсилотлари: иккинчи бўлимда киритилган голлар
Биринчи бўлимдаги тенглик: Учрашувнинг биринчи 45 дақиқалигида ҳар икки жамоа эҳтиёткор ўйин намойиш этди ва танаффусга қадар ҳисоб очилмади.
Мезбонларнинг ҳал қилувчи зарбалари: Иккинчи таймда чехияликлар босимни кучайтиришди — 70-дақиқада Седлачек ҳисобни очган бўлса, 85-дақиқада Жаво «Яблонец»нинг иккинчи голига муаллифлик қилиб, ўйин тақдирини ҳал қилди.
Турнир жадвалидаги вазият ва учрашув қайдномаси
Мағлубиятга қарамай, «Лугано» 9 очко билан турнир жадвалининг юқори қисмида — 6-поғонада қолди. Ғалаба қозонган «Яблонец» эса очколари сонини 5 тага етказиб, 16-ўринга кўтарилди.
Кўрсаткичлар
Тафсилотлар
Мусобақа босқичи
Европа Конференциялар лигаси, 4-тур
Учрашув натижаси
«Яблонец» 2:0 «Лугано»
Голлар
Седлачек (70'), Жаво (85')
Беҳруз Каримовнинг иштироки
Асосий таркибда тўлиқ 90 дақиқа майдонда ҳаракат қилди
Турнир жадвалидаги ўрни
«Лугано» — 6-ўрин (9 очко) / «Яблонец» — 16-ўрин (5 очко)
«Яблонец» таркиби: Михелак, Цедидла (Новак, 87), Текияшки, Павлович, Слама, Седлачек, Океке, Чантурушвили, Холли (Русек, 60), Алиум (Полидар, 90+2), Жаво.
«Лугано» таркиби: Баллмоос, Бичсел (Маркес, 81), Май, Пападопулос, Алиоски, Бислими, Кендуци (Монкада, 81), Беҳруз Каримов, Пихлстром, Ажети (Беҳренс, 81), Кастро (Стеффен, 63).
Сизнингча, Швейцария чемпионати ва еврокубокларда мунтазам ўйин амалиётига эга бўлаётган Беҳруз Каримов яқин орада Ўзбекистон миллий терма жамоасининг асосий ҳимоячиларидан бирига айлана оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва хорижда тўп сураётган ўзбек легионерларининг фаолиятини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу янгиликни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…