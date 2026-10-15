Фрайбург — Яблонец: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Фрайбург — Яблонец учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Фрайбург бошланғич таркиби: 1. Бакхаус М., 8. Эггештайн М., 28. Гинтер М., 32. Грифо В., 30. Гюнтер К. (капитан), 9. Хёлер Л., 22. Ирие К., 17. Кюблер Л., 6. Остерхаге П., 37. Розенфельдер М., 14. Сузуки Ю.
Фрайбург бош мураббийи: Шустер Й.
Яблонец бошланғич таркиби: 1. Хануш Й., 17. Алиум С., 18. Цедидла М., 7. Чантуришвили В., 6. Океке Н., 15. Павлович Д., 21. Полидар М., 9. Русек А., 13. Седлачек Р., 20. Слама Й., 4. Текияшки Н. (капитан).
Яблонец бош мураббийи: Козел Л.
Изоҳлар 0
…