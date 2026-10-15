Брайтон — Кауно Жалгирис: таркиблар ва жонли матн

·6·Спорт
Брайтон — Кауно Жалгирис: таркиблар ва жонли матн

Конференция лигаси доирасидаги БрайтонКауно Жалгирис учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Брайтон бошланғич таркиби: 1. Вербрюгген Б., 21. Боскальи О., 20. Коштинья, 5. Данк Л. (капитан), 13. Гросс П., 8. Хиншелвуд Дж., 33. О'Райли М., 15. Осман И., 10. Руттер Г., 30. Свобода М., 35. Ялкуйе М.

Брайтон захирадагилари: 14. Андрес К., 26. Аяри Я., 12. Давид П., 29. Де Кёйпер М., 25. Гомес Д., 59. Ибрагим Я., 24. Кадиоглу Ф., 19. Костулас К., 38. Макгилл Т., 50. Нти С., 23. Стил Дж., 44. Вушкович Л.

Брайтон бош мураббийи: Хюрцелер Ф.

Кауно Жалгирис бошланғич таркиби: 55. Сведкаускас Т. (капитан), 32. Балдассарра Ф., 7. Беншаиб А., 23. Эрнандес А., 37. Ийобоса Эдокполор Н., 8. Карашима Я., 15. Лео Рибейро, 45. Муташи Дж., 70. Урега Ф., 19. Ренан Оливейра, 3. Толордава А.

Кауно Жалгирис захирадагилари: 24. Бурба М., 27. Дебелюх Г., 17. Фиолич И., 20. Калик А., 62. Kastrati L. II., 33. Конатар М., 9. Крекович Л., 77. Лекиатас Р., 22. Микелионис Д., 10. Сиргедас Г., 14. Сливка В.

Кауно Жалгирис бош мураббийи: Сопич З.

БрайтонКауно ЖалгирисКонференция лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хертс — Норшелланн: таркиблар ва жонли матнХертс — Норшелланн: таркиблар ва жонли матнБугун 22:50Бранн — Линкольн Ред Импс: таркиблар ва жонли матнБранн — Линкольн Ред Импс: таркиблар ва жонли матнБугун 22:50Твенте — Тун: таркиблар ва жонли матнТвенте — Тун: таркиблар ва жонли матнБугун 22:48Аталанта — Пафос: таркиблар ва жонли матнАталанта — Пафос: таркиблар ва жонли матнБугун 22:48Сент-Трюйден — Иберия 1999: таркиблар ва жонли матнСент-Трюйден — Иберия 1999: таркиблар ва жонли матнБугун 22:48ФК Копенгаген — Брага: таркиблар ва жонли матнФК Копенгаген — Брага: таркиблар ва жонли матнБугун 22:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия