Брайтон — Кауно Жалгирис: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Брайтон — Кауно Жалгирис учрашуви 16 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Брайтон бошланғич таркиби: 1. Вербрюгген Б., 21. Боскальи О., 20. Коштинья, 5. Данк Л. (капитан), 13. Гросс П., 8. Хиншелвуд Дж., 33. О'Райли М., 15. Осман И., 10. Руттер Г., 30. Свобода М., 35. Ялкуйе М.
Брайтон захирадагилари: 14. Андрес К., 26. Аяри Я., 12. Давид П., 29. Де Кёйпер М., 25. Гомес Д., 59. Ибрагим Я., 24. Кадиоглу Ф., 19. Костулас К., 38. Макгилл Т., 50. Нти С., 23. Стил Дж., 44. Вушкович Л.
Брайтон бош мураббийи: Хюрцелер Ф.
Кауно Жалгирис бошланғич таркиби: 55. Сведкаускас Т. (капитан), 32. Балдассарра Ф., 7. Беншаиб А., 23. Эрнандес А., 37. Ийобоса Эдокполор Н., 8. Карашима Я., 15. Лео Рибейро, 45. Муташи Дж., 70. Урега Ф., 19. Ренан Оливейра, 3. Толордава А.
Кауно Жалгирис захирадагилари: 24. Бурба М., 27. Дебелюх Г., 17. Фиолич И., 20. Калик А., 62. Kastrati L. II., 33. Конатар М., 9. Крекович Л., 77. Лекиатас Р., 22. Микелионис Д., 10. Сиргедас Г., 14. Сливка В.
Кауно Жалгирис бош мураббийи: Сопич З.
Изоҳлар 0
…