Хетафе — Брайтон: таркиблар ва жонли матн
Конференция лигаси доирасидаги Хетафе — Брайтон учрашуви 6 ноябр, 01:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Хетафе бошланғич таркиби: 13. Сория Д., 17. Кико Фемения, 15. Боселли С., 2. Жене (капитан), 22. Мохика Х., 23. Мангала О., 8. Гудель Н., 21. Гарсия А., 10. Сатриано М., 11. Терратс Р., 20. Азон И.
Хетафе захирадагилари: 5. Абкар А., 3. Давинчи, 35. Феррер Д., 16. Франчо, 1. Летачек Й., 6. Мартин М., 9. Майораль Б., 28. Риско А., 4. Сазонов С., 19. Унал Э., 26. Валу Ж.
Хетафе бош мураббийи: Бордалас Хименес Ж.
Брайтон бошланғич таркиби: 1. Вербрюгген Б., 20. Коштинья, 30. Свобода М., 5. Данк Л. (капитан), 3. Ҳаджам Ж., 13. Гросс П., 21. Боскальи О., 26. Аяри Я., 35. Ялкуйе М., 10. Руттер Г., 8. Хиншелвуд Дж.
Брайтон захирадагилари: 29. Де Кёйпер М., 25. Гомес Д., 59. Ибрагим Я., 19. Костулас К., 38. Макгилл Т., 50. Нти С., 33. О'Райли М., 15. Осман И., 23. Стил Дж., 44. Вушкович Л.
Брайтон бош мураббийи: Хюрцелер Ф.
Изоҳлар 0
…