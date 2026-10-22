УЕФА танлови: Мбаппе ва Кейн Чемпионлар лигаси ҳафтасининг рамзий термасидан жой олди

·41·Спорт
УЕФА танлови: Мбаппе ва Кейн Чемпионлар лигаси ҳафтасининг рамзий термасидан жой олди

Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг шиддатли ва голларга бой кечган 3-тур баҳслари якунланди.

Қитъанинг энг кучли клублари ўртасида кечган муросасиз учрашувлар якунига кўра, УЕФА экспертлари ўз клублари сафида ёрқин ўйин кўрсатиб, натижани ҳал қилган футболчилардан иборат турнинг расмий рамзий жамоасини тузиб чиқди. Танланган 11 нафар юлдуз орасида тўпурарлар билан бирга кутилмаган позицияларда порлаган иқтидорлар ҳам бор.

УЕФА талқини бўйича 3-тур рамзий жамоаси

Мусобақанинг рамзий терма жамоаси қуйидаги футболчилардан ташкил топди:

  • Дарвозабон:

    • Ян Зоммер («Брюгге») — ишончли сейвлари ва хавфсиз ҳаракатлари билан турнинг энг яхши посбони деб топилди.

  • Ҳимоячилар:

    • Ксавье Мбуямба (ЛАСК);

    • Лютсхарел Гертрёйда (ПСВ);

    • Карлос Аугусто («Интер»);

    • Деклан Райс («Арсенал») — одатда яримҳимояда ҳаракат қилувчи инглиз юлдузи ҳимоявий барқарорлиги ва майдондаги муҳим вазифалари билан мудофаа чизиғидан ўрин олди.

  • Яримҳимоячилар:

    • Скотт Мактоминай («Наполи»);

    • Нико Пас («Комо»);

    • Фил Фоден («Манчестер Сити») — ушбу турда хет-трик қайд этиб, ғалабанинг асосий ижодкорига айланди;

    • Дезире Дуэ (ПСЖ).

  • Ҳужумчилар:

    • Ҳарри Кейн («Бавария»);

    • Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — ҳужумдаги фаоллиги ва самарадорлиги эвазига рамзий терманинг ҳужум жуфтлигини ҳосил қилди.

Рамзий таркибнинг ўзига хос жиҳатлари

Мазкур таркибга нафақат гранд клубларнинг тан олинган юлдузлари, балки камтарона жамоалар сафида ўзини кўрсатган футболчилар ҳам киритилгани тур давомида кутилмаган воқеаларга бой беллашувлар кечганини яна бир бор исботлади.

Европа Чемпионлар лигасиУЕФАРамзий жамоа
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луиш Фигунинг «Олтин тўп» бўйича кутилмаган танлови — Мбаппе, Кейн ва суперфинал Луиш Фигунинг «Олтин тўп» бўйича кутилмаган танлови — Мбаппе, Кейн ва суперфинал 26 сентябр 15:29Гарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?Гарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?14 июл 21:33Тарихий қарор ва рекорд: 2028 йилги УЕФА Суперкубок баҳси Остонада ўтказиладиТарихий қарор ва рекорд: 2028 йилги УЕФА Суперкубок баҳси Остонада ўтказилади16 сентябр 10:19Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?Суперлига 16-тур рамзий жамоаси эълон қилинди: Таркибда кимлар бор?9 август 21:3215-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор5 август 14:22УЕФА Жаҳон чемпионатини бойкот қилиш билан ФИФАга таҳдид солмоқда!УЕФА Жаҳон чемпионатини бойкот қилиш билан ФИФАга таҳдид солмоқда!31 июл 01:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди