УЕФА танлови: Мбаппе ва Кейн Чемпионлар лигаси ҳафтасининг рамзий термасидан жой олди
Европа Чемпионлар лигаси умумий босқичининг шиддатли ва голларга бой кечган 3-тур баҳслари якунланди.
Қитъанинг энг кучли клублари ўртасида кечган муросасиз учрашувлар якунига кўра, УЕФА экспертлари ўз клублари сафида ёрқин ўйин кўрсатиб, натижани ҳал қилган футболчилардан иборат турнинг расмий рамзий жамоасини тузиб чиқди. Танланган 11 нафар юлдуз орасида тўпурарлар билан бирга кутилмаган позицияларда порлаган иқтидорлар ҳам бор.
УЕФА талқини бўйича 3-тур рамзий жамоаси
Мусобақанинг рамзий терма жамоаси қуйидаги футболчилардан ташкил топди:
Дарвозабон:
Ян Зоммер («Брюгге») — ишончли сейвлари ва хавфсиз ҳаракатлари билан турнинг энг яхши посбони деб топилди.
Ҳимоячилар:
Ксавье Мбуямба (ЛАСК);
Лютсхарел Гертрёйда (ПСВ);
Карлос Аугусто («Интер»);
Деклан Райс («Арсенал») — одатда яримҳимояда ҳаракат қилувчи инглиз юлдузи ҳимоявий барқарорлиги ва майдондаги муҳим вазифалари билан мудофаа чизиғидан ўрин олди.
Яримҳимоячилар:
Скотт Мактоминай («Наполи»);
Нико Пас («Комо»);
Фил Фоден («Манчестер Сити») — ушбу турда хет-трик қайд этиб, ғалабанинг асосий ижодкорига айланди;
Дезире Дуэ (ПСЖ).
Ҳужумчилар:
Ҳарри Кейн («Бавария»);
Килиан Мбаппе («Реал Мадрид») — ҳужумдаги фаоллиги ва самарадорлиги эвазига рамзий терманинг ҳужум жуфтлигини ҳосил қилди.
Рамзий таркибнинг ўзига хос жиҳатлари
Мазкур таркибга нафақат гранд клубларнинг тан олинган юлдузлари, балки камтарона жамоалар сафида ўзини кўрсатган футболчилар ҳам киритилгани тур давомида кутилмаган воқеаларга бой беллашувлар кечганини яна бир бор исботлади.
Изоҳлар 0
…