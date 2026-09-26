Луиш Фигунинг «Олтин тўп» бўйича кутилмаган танлови — Мбаппе, Кейн ва суперфинал

·33·Спорт
Луиш Фигунинг «Олтин тўп» бўйича кутилмаган танлови — Мбаппе, Кейн ва суперфинал
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Луиш Фигу «Олтин тўп» соҳибини аниқлаш бўйича ўтказилган блис-сўровномада Ламин Ямални Лионель Мессидан устун қўйди.
  • Фигу финалда Мессини эмас, Ямални танлашига сабаб сифатида аргентиналик футболчида совринларнинг кўплигини кўрсатди.
  • Шунингдек, у ярим финалда Килиан Мбаппе ўрнига Ямални танлаган.

Дунё футболининг ёрқин афсоналаридан бири, «Барселона» ва «Реал Мадрид»нинг собиқ юлдузи ҳамда Португалия миллий жамоаси собиқ сардори Луиш Фигу жаҳон футболидаги энг нуфузли яккалик мукофоти — «Олтин тўп» соҳибини аниқлашга бағишланган блиц-сўровномада қатнашди. Ўзига хос «плей-офф» кўринишида ўтган қизиқарли танловда Фигу замонавий ва классик футбол юлдузларини бир-бирига қарши баҳолаб чиқди.

Дастлабки босқичларда у Лионель Мессини Усмон Дембеледан, Ҳарри Кейнни Эрлинг Ҳоланддан, Ламин Ямални Родридан ҳамда Килиан Мбаппени Хвича Кварацхелиядан устун қўйди. Ярим финалда эса Месси Кейнни мағлуб этган бўлса, шиддатли қарама-қаршиликда португалиялик юлдуз Мбаппе ўрнига Ямални танлади. Ҳал қилувчи финалда 8 карра мукофот соҳиби Лионель Месси ва «Барселона»нинг ёш вундеркинди Ламин Ямал тўқнаш келганда, Фигу ўз танлови билан футбол жамоатчилигини ҳайратда қолдирди: «Келинг, Ламинга бера қолайлик, чунки Мессида бу соврин жуда кўп», дея якуний нуқтани қўйди афсона.

«Ямалнинг финалдаги зафари, Кейннинг устунлиги ва Месси омили»: Фигу танловининг 5 та асосий нуқтаси

Луиш Фигунинг «Олтин тўп» бўйича берган жавобларидан энг муҳим фактлар:

  • Якуний ғолиб — Ламин Ямал: Афсонавий футболчи бош совринни «Барселона»нинг ёш иқтидори Ямалга раво кўрди;

  • Мессининг коллекцияси омили: Финалда Месси эмас, айнан Ямал танланишига Леода бу совриннинг ҳаддан ташқари кўплиги сабаб қилиб кўрсатилди;

  • Мбаппедан устун келган иқтидор: Ярим финалнинг энг оғир жуфтлигида Фигу Мбаппе ўрнига Ямал вариантида тўхталди;

  • Кейн Ҳоландни доғда қолдирди: Европанинг икки йирик тўпурари ўртасида португалиялик фахрий Ҳарри Кейнни танлади;

  • Родри ва Дембеленинг четда қолиши: Испаниялик таянч яримҳимоячиси Родри Ямалга, франциялик Дембеле эса Мессига имкониятни бой берди.

«Олтин тўп» турнир тўри: Луиш Фигунинг танлов босқичлари жадвали

Блиц-сўровномада юлдузлар ўртасида кечган босқичма-босқич танлов таснифи:

Босқичлар тартиби

Қарама-қарши қўйилган футболчилар жуфтлиги

Фигу томонидан танланган ғолиб

Танловнинг ўзига хос изоҳи

Чорак финал (1-жуфтлик)

Лионель Месси ва Усмон Дембеле

Лионель Месси

Сўзсиз тажриба ва даҳолик устунлиги

Чорак финал (2-жуфтлик)

Ҳарри Кейн ва Эрлинг Ҳоланд

Ҳарри Кейн

Тўпурарлик ва универсал жамоавий ўйин

Чорак финал (3-жуфтлик)

Родри ва Ламин Ямал

Ламин Ямал

Ёшлик шиддати, дриблинг ва порлоқ келажак

Чорак финал (4-жуфтлик)

Килиан Мбаппе ва Хвича Кварацхелия

Килиан Мбаппе

Гол сезиш қобилияти ва тезлик устунлиги

Ярим финал (1-баҳс)

Лионель Месси ва Ҳарри Кейн

Лионель Месси

Тарихий улуғворлик ва яккалик маҳорати

Ярим финал (2-баҳс)

Ламин Ямал ва Килиан Мбаппе

Ламин Ямал

«Иккаласи ҳам муносиб, аммо танлов — Ламин»

СУПЕРФИНАЛ

Лионель Месси ва Ламин Ямал

ЛАМИН ЯМАЛ (Мутлақ танлов)

«Мессида бу соврин жуда кўп, Ямалга берайлик»

Футбол экспертизаси: Нега Фигу Мессини эмас, Ямални танлади?

Халқаро спорт таҳлилчилари ва футбол шарҳловчиларининг хулосалари:

  • «Янги авлодга эҳтиёж ва рамзий эстафета»: Месси ва Роналду даври аста-секин тарихга айланиб, футбол саҳнасига Ламин Ямал сингари феноменал ёшлар чиқиб келмоқда; Фигунинг фикри замонавий футбол жамоатчилигининг янги қаҳрамонларни кўришга бўлган кучли иштиёқини акс эттиради;

  • «Барселона» вингерининг ўйин таъсири: 17-18 ёшидаёқ Европа чемпионати ва қитъа миқёсидаги суперўйинларда асосий скрипка бўла олган Ямалнинг креативлиги нафақат мухлисларни, балки Фигудек собиқ «Олтин тўп» соҳибларини ҳам лол қолдирмоқда;

  • Мбаппе билан рақобат: Ярим финалда Килиан Мбаппедан кўра Ламиннинг танланиши Франция термаси етакчиси учун жиддий ишора бўлиб, Ямалнинг бугунги кундаги медиа ва спорт жиҳатидан жозибадорлиги юқорироқ эканидан далолат беради.

Сизнингча, Луиш Фигунинг «Олтин тўп»ни Лионель Месси ўрнига Ламин Ямалга бериш таклифи қанчалик адолатли? Ямал ҳақиқатан ҳам ҳозирги даврда Мбаппе ва бошқа юлдузлардан кучлироқми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу қизиқарли таҳлилни барча ихлосмандлар билан баҳам кўринг!

Луиш ФигуОлтин тўпЛамин ЯмалМесси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Олтин тўп – 2026» сенсацияси: Ламин Ямал мутлақ пешқадам, Месси кучли бешликда«Олтин тўп – 2026» сенсацияси: Ламин Ямал мутлақ пешқадам, Месси кучли бешликда22 сентябр 06:23«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг9 сентябр 21:49Гарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?Гарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?14 июл 21:33Гарри Кейн иккинчи марта Европа «Олтин бутса»сини қабул қилиб олдиГарри Кейн иккинчи марта Европа «Олтин бутса»сини қабул қилиб олди20 август 06:11Гарри Кейн учун Англиядан икки чақириқ: “Бавария” нима қилади?Гарри Кейн учун Англиядан икки чақириқ: “Бавария” нима қилади?13 июл 16:56Гарри Кейн Эрлинг Холанд ҳақида: «У ҳақиқий маҳлуқ ва гол уриш машинаси»Гарри Кейн Эрлинг Холанд ҳақида: «У ҳақиқий маҳлуқ ва гол уриш машинаси»11 июл 17:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?