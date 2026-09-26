Луиш Фигунинг «Олтин тўп» бўйича кутилмаган танлови — Мбаппе, Кейн ва суперфинал
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Луиш Фигу «Олтин тўп» соҳибини аниқлаш бўйича ўтказилган блис-сўровномада Ламин Ямални Лионель Мессидан устун қўйди.
- Фигу финалда Мессини эмас, Ямални танлашига сабаб сифатида аргентиналик футболчида совринларнинг кўплигини кўрсатди.
- Шунингдек, у ярим финалда Килиан Мбаппе ўрнига Ямални танлаган.
Дунё футболининг ёрқин афсоналаридан бири, «Барселона» ва «Реал Мадрид»нинг собиқ юлдузи ҳамда Португалия миллий жамоаси собиқ сардори Луиш Фигу жаҳон футболидаги энг нуфузли яккалик мукофоти — «Олтин тўп» соҳибини аниқлашга бағишланган блиц-сўровномада қатнашди. Ўзига хос «плей-офф» кўринишида ўтган қизиқарли танловда Фигу замонавий ва классик футбол юлдузларини бир-бирига қарши баҳолаб чиқди.
Дастлабки босқичларда у Лионель Мессини Усмон Дембеледан, Ҳарри Кейнни Эрлинг Ҳоланддан, Ламин Ямални Родридан ҳамда Килиан Мбаппени Хвича Кварацхелиядан устун қўйди. Ярим финалда эса Месси Кейнни мағлуб этган бўлса, шиддатли қарама-қаршиликда португалиялик юлдуз Мбаппе ўрнига Ямални танлади. Ҳал қилувчи финалда 8 карра мукофот соҳиби Лионель Месси ва «Барселона»нинг ёш вундеркинди Ламин Ямал тўқнаш келганда, Фигу ўз танлови билан футбол жамоатчилигини ҳайратда қолдирди: «Келинг, Ламинга бера қолайлик, чунки Мессида бу соврин жуда кўп», дея якуний нуқтани қўйди афсона.
«Ямалнинг финалдаги зафари, Кейннинг устунлиги ва Месси омили»: Фигу танловининг 5 та асосий нуқтаси
Луиш Фигунинг «Олтин тўп» бўйича берган жавобларидан энг муҳим фактлар:
Якуний ғолиб — Ламин Ямал: Афсонавий футболчи бош совринни «Барселона»нинг ёш иқтидори Ямалга раво кўрди;
Мессининг коллекцияси омили: Финалда Месси эмас, айнан Ямал танланишига Леода бу совриннинг ҳаддан ташқари кўплиги сабаб қилиб кўрсатилди;
Мбаппедан устун келган иқтидор: Ярим финалнинг энг оғир жуфтлигида Фигу Мбаппе ўрнига Ямал вариантида тўхталди;
Кейн Ҳоландни доғда қолдирди: Европанинг икки йирик тўпурари ўртасида португалиялик фахрий Ҳарри Кейнни танлади;
Родри ва Дембеленинг четда қолиши: Испаниялик таянч яримҳимоячиси Родри Ямалга, франциялик Дембеле эса Мессига имкониятни бой берди.
«Олтин тўп» турнир тўри: Луиш Фигунинг танлов босқичлари жадвали
Блиц-сўровномада юлдузлар ўртасида кечган босқичма-босқич танлов таснифи:
Босқичлар тартиби
Қарама-қарши қўйилган футболчилар жуфтлиги
Фигу томонидан танланган ғолиб
Танловнинг ўзига хос изоҳи
Чорак финал (1-жуфтлик)
Лионель Месси ва Усмон Дембеле
Лионель Месси
Сўзсиз тажриба ва даҳолик устунлиги
Чорак финал (2-жуфтлик)
Ҳарри Кейн ва Эрлинг Ҳоланд
Ҳарри Кейн
Тўпурарлик ва универсал жамоавий ўйин
Чорак финал (3-жуфтлик)
Родри ва Ламин Ямал
Ламин Ямал
Ёшлик шиддати, дриблинг ва порлоқ келажак
Чорак финал (4-жуфтлик)
Килиан Мбаппе ва Хвича Кварацхелия
Гол сезиш қобилияти ва тезлик устунлиги
Ярим финал (1-баҳс)
Лионель Месси ва Ҳарри Кейн
Лионель Месси
Тарихий улуғворлик ва яккалик маҳорати
Ярим финал (2-баҳс)
Ламин Ямал ва Килиан Мбаппе
Ламин Ямал
«Иккаласи ҳам муносиб, аммо танлов — Ламин»
СУПЕРФИНАЛ
Лионель Месси ва Ламин Ямал
ЛАМИН ЯМАЛ (Мутлақ танлов)
«Мессида бу соврин жуда кўп, Ямалга берайлик»
Футбол экспертизаси: Нега Фигу Мессини эмас, Ямални танлади?
Халқаро спорт таҳлилчилари ва футбол шарҳловчиларининг хулосалари:
«Янги авлодга эҳтиёж ва рамзий эстафета»: Месси ва Роналду даври аста-секин тарихга айланиб, футбол саҳнасига Ламин Ямал сингари феноменал ёшлар чиқиб келмоқда; Фигунинг фикри замонавий футбол жамоатчилигининг янги қаҳрамонларни кўришга бўлган кучли иштиёқини акс эттиради;
«Барселона» вингерининг ўйин таъсири: 17-18 ёшидаёқ Европа чемпионати ва қитъа миқёсидаги суперўйинларда асосий скрипка бўла олган Ямалнинг креативлиги нафақат мухлисларни, балки Фигудек собиқ «Олтин тўп» соҳибларини ҳам лол қолдирмоқда;
Мбаппе билан рақобат: Ярим финалда Килиан Мбаппедан кўра Ламиннинг танланиши Франция термаси етакчиси учун жиддий ишора бўлиб, Ямалнинг бугунги кундаги медиа ва спорт жиҳатидан жозибадорлиги юқорироқ эканидан далолат беради.
Сизнингча, Луиш Фигунинг «Олтин тўп»ни Лионель Месси ўрнига Ламин Ямалга бериш таклифи қанчалик адолатли? Ямал ҳақиқатан ҳам ҳозирги даврда Мбаппе ва бошқа юлдузлардан кучлироқми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу қизиқарли таҳлилни барча ихлосмандлар билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…