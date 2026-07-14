Ҳарри Кейн учун 65 млн евро: “Ал Ҳилол” катта юриш бошладими?
Мюнхеннинг “Бавария” клуби ҳужумчиси Ҳарри Кейн яна трансфер бозорида катта муҳокама марказига чиқди. Хабарларга кўра, Саудия Арабистонининг “Ал Ҳилол” клуби англиялик юлдузни ўз сафига қўшиб олиш имкониятини ўрганмоқда.
“Ал Ҳилол” Кейн вакиллари билан гаплашмоқда
Журналист Саша Таволери маълумотига кўра, “Ал Ҳилол” Ҳарри Кейннинг вакиллари билан дастлабки музокараларни бошлаган.
Ҳозирча футболчи якуний қарор қабул қилмаган. У аввал саудияликлар таклифининг спорт ва молиявий шартлари билан танишиб чиқмоқчи.
Бу ерда гап фақат пул ҳақида эмас. Кейн ҳали Европа футболида юқори даражада ўйнай оладиган ҳужумчи. Шунинг учун унинг Саудияга кетиш-кетмаслиги фақат катта маош билан ҳал бўладиган масала эмас.
65 млн евролик банд атрофида саволлар бор
Хабарларда Кейннинг “Бавария” билан шартномасида учинчи мавсумдан бошлаб 65 миллион евролик товон пули банди борлиги айтилмоқда.
Айнан шу рақам “Ал Ҳилол” учун қизиқ туюлиши мумкин. Саудия клуби агар ушбу бандни фаоллаштириш имкони бўлса, трансферни тезлаштириши эҳтимолдан холи эмас.
Бироқ бу масалада эҳтиёткор бўлиш керак: айрим манбалар 65 млн евролик опция мавжудлигини ёзса, бошқа хабарларда ушбу бандни фаоллаштириш муддати аввалроқ ўтиб кетган бўлиши мумкинлиги таъкидланмоқда.
Масала
Ҳозирги ҳолат
Қизиқиш билдирган клуб
“Ал Ҳилол”
Музокара ким билан?
Кейн вакиллари билан
“Бавария” билан расмий алоқа
ҳозирча йўқ
Тилган олинаётган сумма
65 млн евро
Кейн қарори
ҳали қабул қилинмаган
“Бавария” ҳозирча расмий музокарада эмас
Маълумотларга кўра, “Ал Ҳилол” ҳозирча “Бавария” билан расмий алоқага чиқмаган. Дастлабки ҳаракатлар фақат футболчи томони билан олиб борилмоқда.
Бу трансфер бозорида одатий сценарий: аввал футболчининг ўзи бундай вариантга қанчалик очиқ экани билиб олинади, кейин клублар ўртасида музокара бошланади.
Агар Кейн “йўқ” деса, “Ал Ҳилол”нинг 65 миллион евроси ҳам иш бермаслиги мумкин. Агар футболчи қизиқса, бу трансфер ёзнинг энг катта ҳикояларидан бирига айланади.
Нега айнан Кейн?
“Ал Ҳилол” учун Ҳарри Кейн жуда катта ном. У фақат гол урадиган ҳужумчи эмас, балки жамоа ўйинини боғлайдиган, пас берадиган ва ҳужумни ақл билан бошқарадиган футболчи.
Кейн “Бавария”да ҳам ўз даражасини исботлади. У Германияда голлар уриш билан бирга, катта ўйинларда жамоанинг асосий таянчи бўлиб келмоқда.
Саудия клублари сўнгги йилларда катта юлдузларни жалб қилиш орқали чемпионат нуфузини оширишга ҳаракат қилмоқда. Кейн каби футболчининг келиши эса бу лойиҳа учун яна бир катта реклама бўлади.
Кейн учун асосий дилемма
Кейн олдида икки хил йўл турибди.
Биринчи йўл — “Бавария”да қолиб, Европа футболида чемпионликлар ва Чемпионлар лигаси учун курашни давом эттириш.
Иккинчи йўл — Саудия Арабистонидан келиши мумкин бўлган улкан молиявий таклифни қабул қилиш.
Вариант
Афзаллик
Хавф
“Бавария”да қолиш
юқори спорт даражаси, Европа титуллари
шартнома ва келажак бўйича ноаниқлик
“Ал Ҳилол”га ўтиш
катта молиявий шартлар
Европа элитасидан узоқлашиш
Қарорни кечиктириш
барча вариантларни кўриш
клублар режасига таъсир қилиши мумкин
Кейн ҳали ҳам Англия терма жамоасининг асосий ҳужумчиси. Шу сабабли унинг клуб танлови терма жамоадаги мақоми ва юқори даражадаги ўйин амалиёти билан ҳам боғлиқ бўлади.
“Ал Ҳилол” учун бу трансфер нимани англатади?
Агар “Ал Ҳилол” Кейнни олиб кела олса, бу Саудия чемпионати учун яна бир кучли сигнал бўлади.
Кейн каби футболчи фақат голлар эмас, маркетинг, халқаро эътибор ва клуб имижи учун ҳам катта аҳамиятга эга. Унинг трансфери Саудия футболига Англия ва Европа аудиториясини янада кўпроқ қаратиши мумкин.
Лекин бу трансферни амалга ошириш осон бўлмайди. “Бавария” ўзининг асосий ҳужумчисини осонликча қўйиб юбормаслиги аниқ.
“Бавария” учун хавфли вазият
Мюнхен клуби учун Кейн масаласи жуда нозик. Агар футболчи кетишга қизиқса, “Бавария” янги ҳужумчи топиши керак бўлади. Бу эса бозорда осон вазифа эмас.
Кейннинг даражасидаги марказий ҳужумчилар кам. Унинг кетиши нафақат голлар сонига, балки жамоа ҳужум қурилишига ҳам таъсир қилади.
Шунинг учун “Бавария” учун энг яхши сценарий — Кейннинг позициясини тезроқ аниқлаш. У қоладими ёки янги чақириқни қабул қиладими?
Ёзнинг катта трансфер интригаси
Ҳозирча “Ал Ҳилол” Кейн учун фақат дастлабки қадамларни ташлаган. Расмий таклиф йўқ, “Бавария” билан музокара йўқ, футболчи қарори ҳам йўқ.
Аммо битта нарса аниқ: Ҳарри Кейн номи Саудия трансфер лойиҳаси билан боғланишиёқ бозорни қизитиб юборди.
Энди асосий савол шу: Кейн Европа элитасида қолиб, “Бавария” билан катта совринлар учун курашни давом эттирадими ёки “Ал Ҳилол”нинг эҳтимолий таклифи уни янги йўл ҳақида жиддий ўйлашга мажбур қиладими?
…