«Олтин тўп – 2026» сенсацияси: Ламин Ямал мутлақ пешқадам, Месси кучли бешликда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Гиве Ме Sport нашрининг 2026 йилги «Олтин тўп» учун янгиланган рейтингига кўра, «Барселона» ва Испания терма жамоаси аъзоси Ламин Ямал асосий номзод сифатида эътироф этилди.
- Рейтингда Гарри Кейн иккинчи, Родри эса учинчи ўринни эгаллаган.
- Килиан Мбаппе кучли учликдан четда қолган бир пайтда, Лионель Месси ҳали ҳам энг кучли бешликда ўрин олган.
- «Олтин тўп»ни топшириш маросими 26 октябр куни Лондонда бўлиб ўтади.
Жаҳон футболининг энг орзули ва нуфузли шахсий мукофоти — «Олтин тўп» (Ballon d'Or) учун кураш ўзининг ҳал қилувчи кульминацион нуқтасига чиқди. Халқаро миқёсда катта аудиторияга эга Британиянинг машҳур Give Me Sport портали 2026 йилги соврин учун асосий даъвогарларнинг янгиланган глобал рейтингини оммага эълон қилди. Рўйхатнинг энг юқори чўққисини «Барселона» ва Испания миллий терма жамоасининг ёрқин вундеркинди Ламин Ямал эгаллаб, фаолиятидаги илк бош индивидуал совринни қўлга киритишга бош номзод сифатида эътироф этилди.
Иккинчи поғонани «Бавария»нинг тўпурар машинаси Гарри Кейн банд этган бўлса, кучли учликни 2024 йилги «Олтин тўп» соҳиби, «Барселона» яримҳимоячиси Родри якунлаб турибди. Рейтингнинг энг кўп муҳокама қилинаётган жиҳати шундаки, «Реал» ҳужумчиси Килиан Мбаппе кучли учликдан чиқиб кетган бир паллада, «Интер Майами» етакчиси Лионель Месси ҳамон жаҳоннинг энг кучли 5 нафар даъвогари қаторида турибди. Тарихий мукофотни топшириш маросими жорий йилнинг 26 октябрь куни Лондон шаҳридаги тантанали гала-кечада бўлиб ўтади.
Хўш, 19 ёшли Ламин Ямал миллионлаб мухлислар кутган мўъжизани амалга ошириб энг ёш «Олтин тўп» соҳибига айланадими, Мбаппе ва Кейн сўнгги ҳафталарда вазиятни ўзгартира оладими ва Лондон саҳнасида кимнинг номи янграйди?
«Ямал чўққида, Мбаппе кучли учликдан ташқарида ва Мессининг рекорди»: Рейтингнинг 5 та шов-шувли факти
Give Me Sport таҳлилчилари эълон қилган 2026 йилги рўйхатнинг энг қайноқ нуқталари:
Ламин Ямалнинг мутлақ фаворитлиги: Каталонияликларнинг ёш юлдузи клуб ва терма жамоа сафидаги феноменал ўйинлари туфайли барча рақибларини ортда қолдириб, №1 даъвогарга айланди;
Гарри Кейннинг чемпионлик штурми: «Бавария» форварди ўзининг барқарор сермаҳсуллиги билан 2-ўринда мустаҳкам туриб, ниҳоят фаолиятидаги энг катта шахсий соврин сари яқинлашмоқда;
Родри яна шоҳсупада: 2024 йилда дунёнинг энг яхшиси деб топилган испаниялик майдон маркази генерали ўз статусини бой бермай, 3-поғонани банд этди;
Мбаппе ва Беллингҳэм пасайиши: Мадриднинг «Реал» клуби юлдузлари Килиан Мбаппе (4-ўрин) ва Жуд Беллингҳэм (8-ўрин) мутахассислар томонидан кутилганидан пастроқ баҳоланди;
Легендар Месси 5-ўринда: Европа футболидан кетган бўлса-да, «Интер Майами» сардори топ-бешликдан жой олиб, феноменал таъсир кучини яна бир бор намойиш этди;
Лондон финали: 26 октябрь куни бўлиб ўтадиган тақдирлаш кечасига бир ойдан камроқ вақт қолди.
«Олтин тўп – 2026»: Give Me Sport талқини бўйича кучли ўнлик таҳлили
Дунёнинг энг кучли футболчилари рейтинги ва уларнинг жамоалари кўрсаткичи:
Ўрни ва даъвогар
Клуби
Асосий устунлиги ва роли
Соврин учун эҳтимоли
1. Ламин Ямал
«Барселона»
Ҳужумдаги даҳолик, феноменал дриблинг ва ғалаба тўплари
Энг юқори (Бош фаворит)
2. Гарри Кейн
«Бавария»
Барқарор тўпурарлик ва ҳал қилувчи голлар
Жуда юқори (№1 таъқибчи)
3. Родри
«Барселона»
Майдон марказидаги мутлақ мувозанат, тактик ақл
Юқори (2024 йилги соҳиб)
4. Килиан Мбаппе
«Реал Мадрид»
Юқори тезлик ва индивидуал голлар серияси
Ўртача (Биринчи учликдан четда)
5. Лионель Месси
«Интер Майами»
Афсонавий таъсир кучи ва етакчилик намунаси
Танловларда доим рақобатбардош
6. Усмон Дембеле
«ПСЖ»
Лига 1 ва ЕЧЛ баҳсларидаги ёрқин креативлик
Символик даъвогар
7. Майкл Олисе
«Бавария»
Мюнхенликлар сафидаги муваффақиятли старт
Истеъдодли янги тўлқин
8. Жуд Беллингҳэм
«Реал Мадрид»
Яримҳимоядаги жанговарлик ва универсаллик
Статистикасининг пасайиши фонида
9. Деклан Райс
«Арсенал»
АПЛнинг энг мукаммал таянч нуқтаси
Кучли ўнлик вакили
10. Хвича Кварацхелия
«ПСЖ»
Фланглардаги техника ва кутилмаган зарбалар
Топ-10 якунловчиси
Футбол экспертизаси: Нега айнан Ламин Ямал «Олтин тўп»га энг муносиб?
Халқаро спорт таҳлилчилари ва Европа нашрлари журналистларининг хулосалари:
«Ямал эффекти» ва янги эра бошланиши: Месси ва Роналду даври тўлиқ ёпилгач, футбол олами янги мегаюлдузга муҳтож эди; Ламин Ямал ўзининг ёшига хос бўлмаган даҳолик ўйини, катта баҳсларда босимни совуққонлик билан енгиши билан янги давр қироли мақомига даъво қилмоқда;
Жамоавий совринлар ва шахсий ёрқинлик: «Барселона»нинг сўнгги муваффақиятлари ва Испания термасининг қитъадаги ҳукмронлиги тўлиқ Ямалнинг ҳаракатларига боғланмоқда; у фақат гол урмайди, балки жамоавий ўйинни санъат асарига айлантиради;
«Реал» омили ва овозларнинг бўлиниши: Мбаппе ва Беллингҳэмнинг бир клубда бўлиши ва «Реал»нинг охирги пайтлардаги ўйинида беқарорлик кузатилаётгани уларнинг шахсий рейтингига путур етказмоқда; натижада овозлар икки юлдуз ўртасида бўлиниб, Ямалга қўшимча имконият яратмоқда;
26 октябрь — тарихий муҳр: Агар Лондонда Ямал ғолиб деб топилса, у замонавий футбол тарихида «Олтин тўп»ни қўлга киритган энг ёш футболчи сифатида номини зарҳал ҳарфлар билан ёзиб қўяди.
Give Me Sportнинг ушбу таҳлили 2026 йилги жаҳон футболи тожи учун курашда интрига ўз чўққисига чиққанини яққол тасдиқлайди.
Сизнингча, 26 октябрь куни Лондонда «Олтин тўп»ни ҳақиқатан ҳам Ламин Ямал оладими ёки Гарри Кейн/Килиан Мбаппе сенсация кўрсатиб совринни илиб кетадими? Лионель Мессининг 2026 йилда ҳам кучли бешликда туриши қанчалик адолатли? Шахсий фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда жаҳон футболининг энг қайноқ интригаси ҳақидаги ушбу мақолани барча дўстларингиз ва футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…