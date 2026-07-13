Гарри Кейн учун Англиядан икки чақириқ: “Бавария” нима қилади?
Гарри Кейннинг келажаги яна катта трансфер муҳокамасига айланди. “Бавария”да фантастик натижа кўрсатаётган англиялик ҳужумчига Премьер-лиганинг икки йирик клуби қизиқиш билдирмоқда.
Кейн учун икки клуб курашга тайёр
TEAMtalk хабарига кўра, Гарри Кейнни ўз сафига қўшиб олиш ниятида бўлган клублар — “Манчестер Юнайтед” ва “Тоттенҳэм”.
Ҳозирча гап дарҳол амалга ошадиган трансфер ҳақида эмас. Англия клублари вазиятни келгуси мавсумлар учун кузатаётгани айтилмоқда.
Кейннинг “Бавария” билан амалдаги шартномаси 2027 йил ёзигача мўлжалланган. Бу эса табиий равишда унинг келажаги атрофидаги саволларни кучайтирмоқда.
“Тоттенҳэм” учун бу ҳиссий қайтиш бўларди
Кейн учун “Тоттенҳэм” оддий клуб эмас. У айнан Лондон жамоасида катта юлдузга айланди ва йиллар давомида клубнинг асосий рамзи бўлиб келди.
Шу сабабли унинг “шпорлар”га қайтиши мухлислар учун катта воқеа бўларди. Бу трансфер спорт жиҳатидан ҳам, эмоционал нуқтаи назардан ҳам кучли резонанс келтириши мумкин.
Аммо савол битта: Кейн яна Англияга қайтишни хоҳлайдими ёки “Бавария”даги лойиҳасини давом эттирадими?
“Манчестер Юнайтед”га бундай ҳужумчи керак
“Манчестер Юнайтед” учун эса Кейн тажриба, гол кафолати ва лидерлик олиб келиши мумкин бўлган ҳужумчи сифатида кўрилмоқда.
Сўнгги йилларда манкунианликлар марказий ҳужумчи позициясида барқарорлик топишга қийналди. Кейн каби футболчи эса жамоага нафақат гол, балки ўйинни боғлаш, пас бериш ва ҳужумни бошқариш қобилиятини ҳам қўшади.
Лекин бу ерда муаммо катта: “Бавария” бундай футболчини осон қўйиб юбормайди.
“Бавария” уни сақлаб қолмоқчи
Мюнхен клуби раҳбарияти Кейн билан янги шартнома бўйича келишувга эришишга ишонмоқда.
“Бавария” учун Кейн ҳозирги таркибнинг энг муҳим футболчиларидан бири. У жамоага келганидан кейин ҳужум марказини бутунлай янги даражага олиб чиқди.
Клубнинг позицияси тушунарли: 147 ўйинда 146 гол урган ҳужумчини топиш осон эмас. Бу статистика эмас, бу деярли cheat code.
Кейн рақамлари гапириб турибди
Гарри Кейн “Бавария” таркибида жами 147 та ўйин ўтказган. У шу вақт ичида 146 та гол урган ва 33 та голли узатма амалга оширган.
Кўрсаткич
Натижа
Ўйинлар
147
Голлар
146
Ассистлар
33
Шартнома муддати
2027 йил ёзигача
Бундай самарадорлик Кейннинг ёшига қарамай, ҳали ҳам жаҳоннинг энг кучли ҳужумчиларидан бири эканини кўрсатади.
Қарор Кейннинг ўзига ҳам боғлиқ
Кейн Англияга қайтса, Премьер-лига тарихидаги тўпурарлар пойгасига яна яқинлашиши мумкин. Бу унинг шахсий рекордлари учун катта мотивация бўлади.
Аммо Германияда у ниҳоят совринлар учун барқарор курашадиган клубда ўйнамоқда. “Бавария” унга Чемпионлар лигаси ва ички чемпионатда юқори мақсадлар учун курашиш имконини беради.
Шунинг учун бу ерда танлов фақат пул ёки ном масаласи эмас. Кейн фаолиятининг кейинги босқичида нимани устувор қилади — рекордларними, совринларними ёки янги чақириқними?
Катта трансфер интригаси бошланди
Ҳозирча Кейннинг “Бавария”дан кетиши ҳақида расмий қарор йўқ. Аммо “Манчестер Юнайтед” ва “Тоттенҳэм”нинг қизиқиши унинг келажаги атрофидаги интригани кучайтирди.
Мюнхенликлар эса ҳужумчини янги шартнома билан сақлаб қолишга ҳаракат қилади.
Энди асосий савол шунда: Кейн “Бавария”да қолиб, Германияда афсонага айланадими ёки Премьер-лигага яна бир катта қайтишни танлайдими?
…