Гарри Кейн учун Англиядан икки чақириқ: “Бавария” нима қилади?

·32·Спорт
Гарри Кейн учун Англиядан икки чақириқ: “Бавария” нима қилади?

Гарри Кейннинг келажаги яна катта трансфер муҳокамасига айланди. “Бавария”да фантастик натижа кўрсатаётган англиялик ҳужумчига Премьер-лиганинг икки йирик клуби қизиқиш билдирмоқда.

Кейн учун икки клуб курашга тайёр

TEAMtalk хабарига кўра, Гарри Кейнни ўз сафига қўшиб олиш ниятида бўлган клублар — “Манчестер Юнайтед” ва “Тоттенҳэм”.

Ҳозирча гап дарҳол амалга ошадиган трансфер ҳақида эмас. Англия клублари вазиятни келгуси мавсумлар учун кузатаётгани айтилмоқда.

Кейннинг “Бавария” билан амалдаги шартномаси 2027 йил ёзигача мўлжалланган. Бу эса табиий равишда унинг келажаги атрофидаги саволларни кучайтирмоқда.

“Тоттенҳэм” учун бу ҳиссий қайтиш бўларди

Кейн учун “Тоттенҳэм” оддий клуб эмас. У айнан Лондон жамоасида катта юлдузга айланди ва йиллар давомида клубнинг асосий рамзи бўлиб келди.

Шу сабабли унинг “шпорлар”га қайтиши мухлислар учун катта воқеа бўларди. Бу трансфер спорт жиҳатидан ҳам, эмоционал нуқтаи назардан ҳам кучли резонанс келтириши мумкин.

Аммо савол битта: Кейн яна Англияга қайтишни хоҳлайдими ёки “Бавария”даги лойиҳасини давом эттирадими?

Манчестер Юнайтед”га бундай ҳужумчи керак

Манчестер Юнайтед” учун эса Кейн тажриба, гол кафолати ва лидерлик олиб келиши мумкин бўлган ҳужумчи сифатида кўрилмоқда.

Сўнгги йилларда манкунианликлар марказий ҳужумчи позициясида барқарорлик топишга қийналди. Кейн каби футболчи эса жамоага нафақат гол, балки ўйинни боғлаш, пас бериш ва ҳужумни бошқариш қобилиятини ҳам қўшади.

Лекин бу ерда муаммо катта: “Бавария” бундай футболчини осон қўйиб юбормайди.

“Бавария” уни сақлаб қолмоқчи

Мюнхен клуби раҳбарияти Кейн билан янги шартнома бўйича келишувга эришишга ишонмоқда.

“Бавария” учун Кейн ҳозирги таркибнинг энг муҳим футболчиларидан бири. У жамоага келганидан кейин ҳужум марказини бутунлай янги даражага олиб чиқди.

Клубнинг позицияси тушунарли: 147 ўйинда 146 гол урган ҳужумчини топиш осон эмас. Бу статистика эмас, бу деярли cheat code.

Кейн рақамлари гапириб турибди

Гарри Кейн “Бавария” таркибида жами 147 та ўйин ўтказган. У шу вақт ичида 146 та гол урган ва 33 та голли узатма амалга оширган.

Кўрсаткич

Натижа

Ўйинлар

147

Голлар

146

Ассистлар

33

Шартнома муддати

2027 йил ёзигача

Бундай самарадорлик Кейннинг ёшига қарамай, ҳали ҳам жаҳоннинг энг кучли ҳужумчиларидан бири эканини кўрсатади.

Қарор Кейннинг ўзига ҳам боғлиқ

Кейн Англияга қайтса, Премьер-лига тарихидаги тўпурарлар пойгасига яна яқинлашиши мумкин. Бу унинг шахсий рекордлари учун катта мотивация бўлади.

Аммо Германияда у ниҳоят совринлар учун барқарор курашадиган клубда ўйнамоқда. “Бавария” унга Чемпионлар лигаси ва ички чемпионатда юқори мақсадлар учун курашиш имконини беради.

Шунинг учун бу ерда танлов фақат пул ёки ном масаласи эмас. Кейн фаолиятининг кейинги босқичида нимани устувор қилади — рекордларними, совринларними ёки янги чақириқними?

Катта трансфер интригаси бошланди

Ҳозирча Кейннинг “Бавария”дан кетиши ҳақида расмий қарор йўқ. Аммо “Манчестер Юнайтед” ва “Тоттенҳэм”нинг қизиқиши унинг келажаги атрофидаги интригани кучайтирди.

Мюнхенликлар эса ҳужумчини янги шартнома билан сақлаб қолишга ҳаракат қилади.

Энди асосий савол шунда: Кейн “Бавария”да қолиб, Германияда афсонага айланадими ёки Премьер-лигага яна бир катта қайтишни танлайдими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андони Ираола Ливерпулда янги трансферлар ва жамоа таркиби бўйича баёнот бердиАндони Ираола Ливерпулда янги трансферлар ва жамоа таркиби бўйича баёнот бердиБугун, 17:17Ҳарвей Эллиотт Ливерпулга қайтди: Андони Ираола футболчининг келажаги ҳақида гапирдиҲарвей Эллиотт Ливерпулга қайтди: Андони Ираола футболчининг келажаги ҳақида гапирдиБугун, 16:56 Лапорта очиқ гапирди: «Барселона»да янги ҳужум даври бошланди Лапорта очиқ гапирди: «Барселона»да янги ҳужум даври бошландиБугун, 16:52Англия терма жамоасида ички низоми? Томас Тухель ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддиятАнглия терма жамоасида ички низоми? Томас Тухель ва Жуд Беллингем ўртасидаги зиддиятБугун, 16:51“Навбаҳор” икки термачи билан кучайди: Наманганда режа каттага ўхшайди“Навбаҳор” икки термачи билан кучайди: Наманганда режа каттага ўхшайдиБугун, 16:47Аргентинага қарши петиция: Месси атрофида янги можаро...Аргентинага қарши петиция: Месси атрофида янги можаро...Бугун, 16:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди