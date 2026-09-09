«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг
Жаҳон футболида йилнинг энг нуфузли индивидуал мукофоти — «Олтин тўп» (Ballon d'Or) атрофидаги баҳслар кульминацион нуқтасига етди. 8 сентябрь куни ушбу совринга даъвогар бўлган якуний 30 нафар футболчи номи расман эълон қилингач, дунёнинг энг нуфузли спорт нашрларидан бири бўлган The Athletic бош мукофотни ютиш эҳтимоли энг юқори бўлган асосий 10 нафар фаворит рейтингини эълон қилди. Ушбу рўйхатнинг чўққисини Мюнхеннинг «Бавария» клуби ва Англия терма жамоаси тўпурари Гарри Кейн эгаллаб, барча таҳлилчиларни ҳайратда қолдирди. Энг қизиғи, «Бавария»нинг яна бир юлдузи Майкл Олисе 2-поғонага жойлашган бўлса, ўтган мавсум «Манчестер Сити»да кўрсатган ўйини билан ажралиб турган Родри кучли учликни якунлади. Хўш, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Ҳоланд нега юқори учликдан четда қолди, Ламин Ямал нечанчи ўринда ва Лионель Месси ҳали ҳам кучли ўнталикдами? Мақола охирида эса асосий интрига — The Athletic расмий эълон қилган тўлиқ ТОП-10 жадвали ва овоз бериш натижаларига таъсир қилувчи бош омиллар ҳақидаги барча тафсилотларни маълум қиламиз.
«Бавария» ҳукмронлиги: Кейн ва Олисе дунёни забт этмоқда
The Athletic таҳлилчилари ушбу мавсумда Мюнхен гранди юлдузларининг майдондаги фойдалилик коэффициентини жуда юқори баҳолаган:
Гарри Кейннинг мутлақ етакчилиги: Англиялик ҳужумчи ўзининг тўпурарлик маҳорати ва жамоавий ўйинга қўшган беқиёс ҳиссаси эвазига «Олтин тўп»ни қўлга киритиш учун 1-рақамли асосий даъвогар сифатида эътироф этилди;
Майкл Олисе феномени: «Бавария» сафига келиб қўшилган франциялик ёш юлдуз Майкл Олисе ўз амплуасидаги фантастик ўйинлари эвазига бир йўла 2-ўринга кўтарилди;
Родри кучли учликда: Ўтган мавсумни «Манчестер Сити»да ўтказиб, ҳозирда «Барселона» шарафини ҳимоя қилаётган испаниялик яримҳимоячи Родри фаворитлар қаторида 3-поғонани банд этди.
«Гарри Кейннинг йил давомида кўрсатган барқарор самарадорлиги ва ҳужум марказидаги етакчилиги уни бу сафар узоқ кутилган "Олтин тўп" сари энг яқин номзодга айлантирди», — дея ёзади The Athletic.
Грандлар қарама-қаршилиги: Мбаппе, Ҳоланд ва Мессининг мавқейи
Рейтингдаги кейинги ўринлар ҳам футбол ихлосмандлари ўртасида кескин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда:
Юлдузлар кучли бешликда: Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе 4-поғонани, «Манчестер Сити» голеадори Эрлинг Ҳоланд эса 5-ўринни эгаллади;
Ёш авлод ва янги қаҳрамонлар: «ПСЖ» юлдузи Хвича Кварацхелия 6-ўринда қайд этилган бўлса, «Барселона»нинг ёш вундеркинди Ламин Ямал фахрли 7-ўриндан жой олди;
Афсона ҳали ҳам сафда: «Интер Майами» сафида тўп тепаётган Лионель Месси ҳатто океан ортида фаолият юритаётган бўлса-да, дунёнинг энг кучли 10 нафар футболчиси рўйхатини якунлаб берди.
The Athletic талқинига кўра «Олтин тўп»нинг ТОП-10 асосий фаворитлари
Нашрнинг расмий таҳлилий ҳисоботи бўйича рейтинг қуйидаги тартибда шаклланди:
Гарри Кейн («Бавария», Англия);
Майкл Олисе («Бавария», Франция);
Родри («Манчестер Сити» / «Барселона», Испания);
Килиан Мбаппе («Реал», Франция);
Эрлинг Ҳоланд («Манчестер Сити», Норвегия);
Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);
Ламин Ямал («Барселона», Испания);
Луис Диас («Бавария», Колумбия);
Жуд Беллингҳэм («Реал», Англия);
Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина).
Йилнинг бош соврини кимга насиб этиши
Кўпчилик футбол ихлосмандлари ва экспертларни қизиқтирган энг муҳим масала — Гарри Кейн The Athletic тақдим этган ушбу устунликни расмий овоз бериш маросимида ҳам сақлаб қола оладими-йўқми, деган саволдир. Энг муҳим хулоса шундаки, бу йилги танловда «Олтин тўп» топшириш мезонлари фақатгина жамоавий кубокларга эмас, балки футболчининг майдондаги шахсий етакчилиги ва узлуксиз голли самарадорлигига кўпроқ йўналтирилган. Гарри Кейннинг фаолияти давомидаги энг юқори спорт формасига кириши, «Бавария»нинг бир йўла уч нафар футболчисининг (Кейн, Олисе, Диас) кучли ўнликка кириши Германия грандининг Европа саҳнасидаги улкан таъсирини исботлайди. Агар расмий овоз берувчи журналистлар ҳам ушбу индивидуал кўрсаткичларни асос қилиб олишса, Гарри Кейн фаолиятида илк бор «Олтин тўп» соҳибига айланиши мутлақ ҳақиқатга айланади.
Сизнингча, Гарри Кейн ҳақиқатдан ҳам бу йилги «Олтин тўп» совринига Килиан Мбаппе, Эрлинг Ҳоланд ва Родридан кўра кўпроқ ҳақлими ёки The Athletic нашри рейтинги мухлисларни ҳайратда қолдирган баҳсли хулосами? Ўз танловингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда жаҳон футболидаги ушбу сенсацион рейтинг таҳлилини яқинларингиз ва футбол ихлосмандларига улашинг!
…