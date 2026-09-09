«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг

·52·Спорт
«Олтин тўп» пойгасида кутилмаган бурилиш: The Athletic талқини бўйича рейтинг

Жаҳон футболида йилнинг энг нуфузли индивидуал мукофоти — «Олтин тўп» (Ballon d'Or) атрофидаги баҳслар кульминацион нуқтасига етди. 8 сентябрь куни ушбу совринга даъвогар бўлган якуний 30 нафар футболчи номи расман эълон қилингач, дунёнинг энг нуфузли спорт нашрларидан бири бўлган The Athletic бош мукофотни ютиш эҳтимоли энг юқори бўлган асосий 10 нафар фаворит рейтингини эълон қилди. Ушбу рўйхатнинг чўққисини Мюнхеннинг «Бавария» клуби ва Англия терма жамоаси тўпурари Гарри Кейн эгаллаб, барча таҳлилчиларни ҳайратда қолдирди. Энг қизиғи, «Бавария»нинг яна бир юлдузи Майкл Олисе 2-поғонага жойлашган бўлса, ўтган мавсум «Манчестер Сити»да кўрсатган ўйини билан ажралиб турган Родри кучли учликни якунлади. Хўш, Килиан Мбаппе ва Эрлинг Ҳоланд нега юқори учликдан четда қолди, Ламин Ямал нечанчи ўринда ва Лионель Месси ҳали ҳам кучли ўнталикдами? Мақола охирида эса асосий интрига — The Athletic расмий эълон қилган тўлиқ ТОП-10 жадвали ва овоз бериш натижаларига таъсир қилувчи бош омиллар ҳақидаги барча тафсилотларни маълум қиламиз.

«Бавария» ҳукмронлиги: Кейн ва Олисе дунёни забт этмоқда

The Athletic таҳлилчилари ушбу мавсумда Мюнхен гранди юлдузларининг майдондаги фойдалилик коэффициентини жуда юқори баҳолаган:

  • Гарри Кейннинг мутлақ етакчилиги: Англиялик ҳужумчи ўзининг тўпурарлик маҳорати ва жамоавий ўйинга қўшган беқиёс ҳиссаси эвазига «Олтин тўп»ни қўлга киритиш учун 1-рақамли асосий даъвогар сифатида эътироф этилди;

  • Майкл Олисе феномени: «Бавария» сафига келиб қўшилган франциялик ёш юлдуз Майкл Олисе ўз амплуасидаги фантастик ўйинлари эвазига бир йўла 2-ўринга кўтарилди;

  • Родри кучли учликда: Ўтган мавсумни «Манчестер Сити»да ўтказиб, ҳозирда «Барселона» шарафини ҳимоя қилаётган испаниялик яримҳимоячи Родри фаворитлар қаторида 3-поғонани банд этди.

«Гарри Кейннинг йил давомида кўрсатган барқарор самарадорлиги ва ҳужум марказидаги етакчилиги уни бу сафар узоқ кутилган "Олтин тўп" сари энг яқин номзодга айлантирди», — дея ёзади The Athletic.

Грандлар қарама-қаршилиги: Мбаппе, Ҳоланд ва Мессининг мавқейи

Рейтингдаги кейинги ўринлар ҳам футбол ихлосмандлари ўртасида кескин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда:

  • Юлдузлар кучли бешликда: Мадриднинг «Реал» клуби ҳужумчиси Килиан Мбаппе 4-поғонани, «Манчестер Сити» голеадори Эрлинг Ҳоланд эса 5-ўринни эгаллади;

  • Ёш авлод ва янги қаҳрамонлар: «ПСЖ» юлдузи Хвича Кварацхелия 6-ўринда қайд этилган бўлса, «Барселона»нинг ёш вундеркинди Ламин Ямал фахрли 7-ўриндан жой олди;

  • Афсона ҳали ҳам сафда: «Интер Майами» сафида тўп тепаётган Лионель Месси ҳатто океан ортида фаолият юритаётган бўлса-да, дунёнинг энг кучли 10 нафар футболчиси рўйхатини якунлаб берди.

The Athletic талқинига кўра «Олтин тўп»нинг ТОП-10 асосий фаворитлари

Нашрнинг расмий таҳлилий ҳисоботи бўйича рейтинг қуйидаги тартибда шаклланди:

  1. Гарри Кейн («Бавария», Англия);

  2. Майкл Олисе («Бавария», Франция);

  3. Родри («Манчестер Сити» / «Барселона», Испания);

  4. Килиан Мбаппе («Реал», Франция);

  5. Эрлинг Ҳоланд («Манчестер Сити», Норвегия);

  6. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);

  7. Ламин Ямал («Барселона», Испания);

  8. Луис Диас («Бавария», Колумбия);

  9. Жуд Беллингҳэм («Реал», Англия);

  10. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина).

Йилнинг бош соврини кимга насиб этиши

Кўпчилик футбол ихлосмандлари ва экспертларни қизиқтирган энг муҳим масала — Гарри Кейн The Athletic тақдим этган ушбу устунликни расмий овоз бериш маросимида ҳам сақлаб қола оладими-йўқми, деган саволдир. Энг муҳим хулоса шундаки, бу йилги танловда «Олтин тўп» топшириш мезонлари фақатгина жамоавий кубокларга эмас, балки футболчининг майдондаги шахсий етакчилиги ва узлуксиз голли самарадорлигига кўпроқ йўналтирилган. Гарри Кейннинг фаолияти давомидаги энг юқори спорт формасига кириши, «Бавария»нинг бир йўла уч нафар футболчисининг (Кейн, Олисе, Диас) кучли ўнликка кириши Германия грандининг Европа саҳнасидаги улкан таъсирини исботлайди. Агар расмий овоз берувчи журналистлар ҳам ушбу индивидуал кўрсаткичларни асос қилиб олишса, Гарри Кейн фаолиятида илк бор «Олтин тўп» соҳибига айланиши мутлақ ҳақиқатга айланади.

Сизнингча, Гарри Кейн ҳақиқатдан ҳам бу йилги «Олтин тўп» совринига Килиан Мбаппе, Эрлинг Ҳоланд ва Родридан кўра кўпроқ ҳақлими ёки The Athletic нашри рейтинги мухлисларни ҳайратда қолдирган баҳсли хулосами? Ўз танловингиз ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда жаҳон футболидаги ушбу сенсацион рейтинг таҳлилини яқинларингиз ва футбол ихлосмандларига улашинг!

Олтин тўпФутболХарри КейнМайкл ОлисеРодриКилиан МбаппеЛионель Месси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритдиҚаршида «аждарлар» бенефиси: «Насаф» «Бунёдкор» дарвозасига 3 та тўп киритдиБугун, 22:11«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олди«Нефтчи» «Сурхон»ни мағлуб этиб, Суперлигада пешқадамликни қайтариб олдиБугун, 21:29«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот берди«У 1000 та гол уради!»: Каррагер Ҳоланднинг кечаги ўйинидан сўнг сенсацион баёнот бердиБугун, 21:08«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилинди«Барселона» ва «Фейеноорд» баҳси учун бошланғич таркиблар эълон қилиндиБугун, 21:04Мбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуринью танқидчиларга жавоб қайтардиМбаппега «Олтин бутса» топширилди, Моуринью танқидчиларга жавоб қайтардиБугун, 20:51Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?Аргентинада янги давр: Мессидан кейин сардорлик боғичи кимга топширилди?Бугун, 20:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди