Олтин тўп-2026: Ўзбекистон номидан берилган овозлар ошкор бўлди — кимлар танланганди?

·116·Спорт
Олтин тўп-2026: Ўзбекистон номидан берилган овозлар ошкор бўлди — кимлар танланганди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Олтин тўп-2026» соврини учун ўтказилган сўровномада Ўзбекистон номидан қатнашган журналист Нарзулла Сайдуллаевнинг овоз бериш натижалари эълон қилинди.
  • Ўзбекистонлик эксперт биринчи ўринга Гарри Кейнни лойиқ кўрди ва бу танлов якуний ғолиб билан мос келди.
  • Журналист тузган кучли ўнликда Ламин Ямал, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Хвича Кварацхелия, Майкл Олисе, Усмон Дембеле, Родри, Эрлинг Ҳоланд ва Жуд Беллингҳем каби футболчилар ўрин олди.

Дунё футболининг бош индивидуал соврини — «Олтин тўп-2026» (Ballon d'Or) тақдирлаш маросими якунлангач, анъанага кўра турли мамлакатларнинг нуфузли вакиллари томонидан берилган шахсий овозлар ошкор қилинди. Ушбу глобал сўровномада Ўзбекистон номидан расман иштирок этган таниқли спорт журналисти Нарзулла Сайдуллаевнинг танлаган кучли ўнлиги маълум бўлди.

Ўзбекистонлик экспертнинг танлови якуний умумий натижалар билан деярли бир хил мосликни кўрсатди: у биринчи ўринга лойиқ кўрган инглиз тўпурари Ҳарри Кейн мусобақада ҳақиқий ғолиблик шоҳсупасига кўтарилди.

Ўзбекистон танлови: Кучли ўнлик таркиби

Нарзулла Сайдуллаевнинг расмий овоз бериш варақаси қуйидаги тартибда шаклланди:

  • 1-ўрин — Ҳарри Кейн: Мавсум тўпурари ва бош совриннинг ҳақли эгасига олий балл берилди;

  • 2-ўрин — Ламин Ямал: Жаҳон чемпиони ва «Барселона»нинг ёш вундеркинди ўзбекистонлик журналист томонидан иккинчи поғонага лойиқ топилди;

  • 3-ўрин — Килиан Мбаппе: «Реал Мадрид» ва Франция терма жамоаси етакчиси кучли учликни тўлдирди;

  • 4-ўрин — Лионель Месси: Фаолиятининг сўнгги босқичларида ҳам юқори савияни сақлаб қолаётган афсона 4-ўринга қўйилди;

  • 5–10-ўринлар: Кейинги поғоналардан тегишли равишда Хвича Кварацхелия (5), Майкл Олисе (6), Усмон Дембеле (7), Родри (8), Эрлинг Ҳоланд (9) ва Жуд Беллингҳэм (10) жой олди.

Ўзбекистон овози ва глобал якуний натижалар қиёси

Сўровноманинг якуний кўрсаткичлари билан ўзбекистонлик журналистнинг танлови ўртасидаги фарқлар ва ўхшашликлар диққатга сазовор:

  • Кейннинг мутлақ ғалабаси: Бош мукофот соҳиби борасида ўзаро якдиллик кузатилди — Кейн сўровномада ҳам, Ўзбекистон танловида ҳам тенгсиз деб топилди;

  • Мбаппе ва Ямал рақобати: Расмий якуний натижаларга кўра Килиан Мбаппе 2-ўринни, Ламин Ямал эса 3-ўринни банд этган эди, Нарзулла Сайдуллаев эса Ямални Мбаппедан устун қўйди;

  • Родри ва Месси масаласи: Умумий ҳисобда Родри 4-ўрин, Месси 5-ўринни эгаллаган бўлса, ўзбекистонлик журналист Мессига 4-, Родрига эса 8-ўринни тақдим этди;

  • Ўнликдаги фарқ: Расмий кучли ўнликни испаниялик яримҳимоячи Фабиан Руис якунлаган бўлса, Сайдуллаев ўз рўйхатининг 10-поғонасига мадридлик юлдуз Жуд Беллингҳэмни киритди.

«Олтин тўп-2026»: Ўзбекистон овози ва расмий якуний натижалар

Ўрин

Ўзбекистон танлови (Нарзулла Сайдуллаев)

Расмий якуний натижалар (Ballon d'Or 2026)

1

Ҳарри Кейн

Ҳарри Кейн (Соврин соҳиби)

2

Ламин Ямал

Килиан Мбаппе

3

Килиан Мбаппе

Ламин Ямал

4

Лионел Месси

Родри

5

Хвича Кварацхелия

Лионел Месси

6

Майкл Олисе

Хвича Кварацхелия

7

Усмон Дембеле

Усмон Дембеле

8

Родри

Эрлинг Ҳоланд

9

Эрлинг Ҳоланд

Майкл Олисе

10

Жуд Беллингҳэм

Фабиан Руис

Олтин тўп-2026Нарзулла СайдуллаевҲарри Кейн
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Бу ерда нимадир тўғри эмас”: Ламин Ямалнинг амакиси “Олтин тўп” натижаларидан ғазабда“Бу ерда нимадир тўғри эмас”: Ламин Ямалнинг амакиси “Олтин тўп” натижаларидан ғазабдаБугун 14:10France Football раҳбари “Олтин тўп-2026” ортидаги нозик сирларни ошкор қилдиFrance Football раҳбари “Олтин тўп-2026” ортидаги нозик сирларни ошкор қилдиБугун 10:25Мавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олдиМавсум давомида 73 та гол: Ҳарри Кейн Лондонда Герд Мюллер совринини қабул қилиб олдиБугун 07:13Тарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилиндиТарихий оқшом: “Олтин тўп-2026” ғолиблари ва кучли ўнлик рўйхати эълон қилиндиБугун 07:08“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилди“ПСЖ” қаторасига иккинчи бор жаҳоннинг энг яхши клуби деб топилдиБугун 08:04Луис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилиндиЛуис де ла Фуэнте йилнинг энг кучли мураббийи деб эълон қилиндиБугун 08:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди