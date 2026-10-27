Олтин тўп-2026: Ўзбекистон номидан берилган овозлар ошкор бўлди — кимлар танланганди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Олтин тўп-2026» соврини учун ўтказилган сўровномада Ўзбекистон номидан қатнашган журналист Нарзулла Сайдуллаевнинг овоз бериш натижалари эълон қилинди.
- Ўзбекистонлик эксперт биринчи ўринга Гарри Кейнни лойиқ кўрди ва бу танлов якуний ғолиб билан мос келди.
- Журналист тузган кучли ўнликда Ламин Ямал, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Хвича Кварацхелия, Майкл Олисе, Усмон Дембеле, Родри, Эрлинг Ҳоланд ва Жуд Беллингҳем каби футболчилар ўрин олди.
Дунё футболининг бош индивидуал соврини — «Олтин тўп-2026» (Ballon d'Or) тақдирлаш маросими якунлангач, анъанага кўра турли мамлакатларнинг нуфузли вакиллари томонидан берилган шахсий овозлар ошкор қилинди. Ушбу глобал сўровномада Ўзбекистон номидан расман иштирок этган таниқли спорт журналисти Нарзулла Сайдуллаевнинг танлаган кучли ўнлиги маълум бўлди.
Ўзбекистонлик экспертнинг танлови якуний умумий натижалар билан деярли бир хил мосликни кўрсатди: у биринчи ўринга лойиқ кўрган инглиз тўпурари Ҳарри Кейн мусобақада ҳақиқий ғолиблик шоҳсупасига кўтарилди.
Ўзбекистон танлови: Кучли ўнлик таркиби
Нарзулла Сайдуллаевнинг расмий овоз бериш варақаси қуйидаги тартибда шаклланди:
1-ўрин — Ҳарри Кейн: Мавсум тўпурари ва бош совриннинг ҳақли эгасига олий балл берилди;
2-ўрин — Ламин Ямал: Жаҳон чемпиони ва «Барселона»нинг ёш вундеркинди ўзбекистонлик журналист томонидан иккинчи поғонага лойиқ топилди;
3-ўрин — Килиан Мбаппе: «Реал Мадрид» ва Франция терма жамоаси етакчиси кучли учликни тўлдирди;
4-ўрин — Лионель Месси: Фаолиятининг сўнгги босқичларида ҳам юқори савияни сақлаб қолаётган афсона 4-ўринга қўйилди;
5–10-ўринлар: Кейинги поғоналардан тегишли равишда Хвича Кварацхелия (5), Майкл Олисе (6), Усмон Дембеле (7), Родри (8), Эрлинг Ҳоланд (9) ва Жуд Беллингҳэм (10) жой олди.
Ўзбекистон овози ва глобал якуний натижалар қиёси
Сўровноманинг якуний кўрсаткичлари билан ўзбекистонлик журналистнинг танлови ўртасидаги фарқлар ва ўхшашликлар диққатга сазовор:
Кейннинг мутлақ ғалабаси: Бош мукофот соҳиби борасида ўзаро якдиллик кузатилди — Кейн сўровномада ҳам, Ўзбекистон танловида ҳам тенгсиз деб топилди;
Мбаппе ва Ямал рақобати: Расмий якуний натижаларга кўра Килиан Мбаппе 2-ўринни, Ламин Ямал эса 3-ўринни банд этган эди, Нарзулла Сайдуллаев эса Ямални Мбаппедан устун қўйди;
Родри ва Месси масаласи: Умумий ҳисобда Родри 4-ўрин, Месси 5-ўринни эгаллаган бўлса, ўзбекистонлик журналист Мессига 4-, Родрига эса 8-ўринни тақдим этди;
Ўнликдаги фарқ: Расмий кучли ўнликни испаниялик яримҳимоячи Фабиан Руис якунлаган бўлса, Сайдуллаев ўз рўйхатининг 10-поғонасига мадридлик юлдуз Жуд Беллингҳэмни киритди.
«Олтин тўп-2026»: Ўзбекистон овози ва расмий якуний натижалар
Ўрин
Ўзбекистон танлови (Нарзулла Сайдуллаев)
Расмий якуний натижалар (Ballon d'Or 2026)
1
Ҳарри Кейн
Ҳарри Кейн (Соврин соҳиби)
2
Ламин Ямал
Килиан Мбаппе
3
Килиан Мбаппе
Ламин Ямал
4
Лионел Месси
Родри
5
Хвича Кварацхелия
Лионел Месси
6
Майкл Олисе
Хвича Кварацхелия
7
Усмон Дембеле
Усмон Дембеле
8
Родри
Эрлинг Ҳоланд
9
Эрлинг Ҳоланд
Майкл Олисе
10
Жуд Беллингҳэм
Фабиан Руис
Изоҳлар 0
…