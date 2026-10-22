Селье — Зальцбург: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Селье — Зальцбург учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Селье бошланғич таркиби: 1. Лебан З., 2. Сирвис П., 44. Бейгер Л., 6. Тутыскинас А., 11. Авдили М., 10. Сеслар С., 19. Забуковник М. (капитан), 8. Квесич М., 25. Туша В., 9. Крамер Б., 7. Вербич Б.
Селье захирадагилари: 13. Даниэль П., 20. Дионку А., 91. Дукули Й., 23. Фрелих З., 4. Хрка Д., 77. Иваншек М., 12. Колар Л., 33. Кутрис Л., 47. Кучис А., 31. Суховрсник Д., 15. Зужек З.
Селье бош мураббийи: Желькович З.
Зальцбург бошланғич таркиби: 52. Завишицки К., 39. Моргалла Л., 44. Бома К., 21. Дрекслер Т., 31. Шмид Д., 32. Барри А., 7. Тохумджу У., 23. Реджич Д., 8. Китано С., 11. Вертессен Й., 9. Табакович Х. (капитан).
Зальцбург захирадагилари: 33. Камара А., 5. Диабате С., 30. Диаките Г., 1. Фрюхтль К., 19. Конате К., 13. Кретциг Ф., 22. Лайнер С., 35. Линдстрем Дж., 15. Мазурек Б., 4. Меллберг Дж., 41. Сарчевич Н., 47. Забрански В.
Зальцбург бош мураббийи: Рёль Д.
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