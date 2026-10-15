Селье — Омония: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Селье — Омония учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Селье бошланғич таркиби: 1. Лебан З., 11. Авдили М., 44. Бейгер Л., 13. Даниэль П., 91. Дукули Й., 9. Крамер Б., 10. Сеслар С., 14. Тичич Л., 6. Тутыскинас А., 19. Забуковник М. (капитан), 15. Зужек З.

Селье захирадагилари: 20. Дионку А., 23. Фрелих З., 4. Хрка Д., 77. Иваншек М., 12. Колар Л., 33. Кутрис Л., 47. Кучис А., 8. Квесич М., 31. Суховрсник Д., 25. Туша В., 7. Вербич Б.

Селье бош мураббийи: Желькович З.

Омония бошланғич таркиби: 40. Фабиано (капитан), 74. Андреу П., 29. Балковец Й., 11. Коста Эвандро, 5. Кулибали С., 99. Диони Л., 93. Дюверн Ж., 14. Марич М., 7. Монтнор Ж., 37. Сатка Л., 22. Танкович М.

Омония захирадагилари: 20. Брауверс Л., 92. Христофору П., 9. Какуллис А., 1. Камински Т., 90. Константинидис К., 21. Маямбела М., 78. Михаил П., 77. Него Л., 85. Неофиту А., 27. Симич С., 17. Танасе Ф.

Омония бош мураббийи: Берг Х.