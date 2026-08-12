Европа суперкубоги: ПСЖ ва «Астон Вилла»нинг асосий таркиблари эълон қилинди

·46·Спорт
Европа суперкубоги: ПСЖ ва «Астон Вилла»нинг асосий таркиблари эълон қилинди
Қисқача

УЕФА Суперкубоги-2026 баҳсида «PSJ» ва «Астон Вилла» жамоаларининг асосий таркиблари эълон қилинди. Учрашув 12 август куни Тошкент вақти билан соат 00:00 да Австриянинг Залсбург шаҳридаги «Ред Булл Арена» стадионида бошланади. «PSJ» сафида Сафонов, Ҳакими, Маркинос, Пачо, Мендеш, Заир-Емери, Витиня, Невеш, Аклиуш, Кварацхелия ва Дуе майдонга тушади.

Европа футболида янги мавсумнинг илк ва энг нуфузли совринларидан бири — УЕФА Суперкубоги ўз эгасини топмоқда. Австриянинг Зальцбург шаҳридаги муҳташам «Ред Булл Арена» стадионида Чемпионлар лигасининг амалдаги ғолиби — Франциянинг «ПСЖ» клуби ҳамда Европа лигасида тенгсиз деб топилган Англиянинг «Астон Вилла» жамоалари ўртасида супержанг кечади.

Тошкент вақти билан соат 00:00 да старт оладиган ушбу принципиал тўқнашув олдидан ҳар иккала жамоа мураббийлар штаби майдонга тушадиган асосий таркибларни эълон қилди.

Жамоаларнинг асосий таркиблари:

УЕФА Суперкубоги-2026

Ўтказилиш жойи: Австрия, Зальцбург, «Ред Булл Арена»

Мусобақа вақти: 12 август, соат 00:00 (Тошкент вақти билан)

  • «ПСЖ» (Франция):

    Сафонов, Ҳакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Аклиуш, Кварацхелия, Дуэ.

  • «Астон Вилла» (Англия):

    Бизот, Кэш, Линделёф, Торрес, Матсен, Камара, Гомес, Макгинн, Ҳеммингс, Буэндиа, Мажо.

Мавсумнинг илк финалидан нималар кутилмоқда?

Парижликлар ўзининг юлдузли ва ҳужумкор таркиби билан учрашув фаворити сифатида эътироф этилаётган бўлса-да, Унаи Эмери бошчилигидаги «Астон Вилла» кубоклар жангида кутилмаган сюрпризлар ва тактик сюрпризлар тайёрлаш бўйича катта тажрибага эга. Ҳар икки клуб янги мавсумни муҳим соврин билан бошлаш учун бор имкониятини ишга солиши шубҳасиз.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

УЕФА СуперкубогиПСЖАстон ВиллаРед Булл АренаЗальцбург
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!«Бешиктош»дан "бомба" трансфер: Душан Влахович расман Туркияда!Кеча, 23:19Galatasaray Габриел Мартинелли учун Арсеналга расмий таклиф юбордиGalatasaray Габриел Мартинелли учун Арсеналга расмий таклиф юбордиКеча, 22:54Майлс Люис-Скелли Арсеналда қолиш ва асосий таркиб учун курашиш ниятидаМайлс Люис-Скелли Арсеналда қолиш ва асосий таркиб учун курашиш ниятидаКеча, 22:34Жулиан Алварес ва Диего Симеоне ўртасида муҳокама бўлиб ўтдиЖулиан Алварес ва Диего Симеоне ўртасида муҳокама бўлиб ўтдиКеча, 21:10Астон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиАстон Вилла Аарон Ван-Биссакани ўз сафига қўшиб олмоқчиКеча, 20:55Пол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилдиПол Паркер Люк Шоу ўрнига Манчестер Юнайтед таркибини кучайтиришни талаб қилдиКеча, 20:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди
ЖЧ-2026да кутилмаган можаро: Аргентина — Миср ўйинини бошқарган ҳакам четлатилди