Европа суперкубоги: ПСЖ ва «Астон Вилла»нинг асосий таркиблари эълон қилинди
УЕФА Суперкубоги-2026 баҳсида «PSJ» ва «Астон Вилла» жамоаларининг асосий таркиблари эълон қилинди. Учрашув 12 август куни Тошкент вақти билан соат 00:00 да Австриянинг Залсбург шаҳридаги «Ред Булл Арена» стадионида бошланади. «PSJ» сафида Сафонов, Ҳакими, Маркинос, Пачо, Мендеш, Заир-Емери, Витиня, Невеш, Аклиуш, Кварацхелия ва Дуе майдонга тушади.
Европа футболида янги мавсумнинг илк ва энг нуфузли совринларидан бири — УЕФА Суперкубоги ўз эгасини топмоқда. Австриянинг Зальцбург шаҳридаги муҳташам «Ред Булл Арена» стадионида Чемпионлар лигасининг амалдаги ғолиби — Франциянинг «ПСЖ» клуби ҳамда Европа лигасида тенгсиз деб топилган Англиянинг «Астон Вилла» жамоалари ўртасида супержанг кечади.
Тошкент вақти билан соат 00:00 да старт оладиган ушбу принципиал тўқнашув олдидан ҳар иккала жамоа мураббийлар штаби майдонга тушадиган асосий таркибларни эълон қилди.
Жамоаларнинг асосий таркиблари:
УЕФА Суперкубоги-2026
Ўтказилиш жойи: Австрия, Зальцбург, «Ред Булл Арена»
Мусобақа вақти: 12 август, соат 00:00 (Тошкент вақти билан)
«ПСЖ» (Франция):
Сафонов, Ҳакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Аклиуш, Кварацхелия, Дуэ.
«Астон Вилла» (Англия):
Бизот, Кэш, Линделёф, Торрес, Матсен, Камара, Гомес, Макгинн, Ҳеммингс, Буэндиа, Мажо.
Мавсумнинг илк финалидан нималар кутилмоқда?
Парижликлар ўзининг юлдузли ва ҳужумкор таркиби билан учрашув фаворити сифатида эътироф этилаётган бўлса-да, Унаи Эмери бошчилигидаги «Астон Вилла» кубоклар жангида кутилмаган сюрпризлар ва тактик сюрпризлар тайёрлаш бўйича катта тажрибага эга. Ҳар икки клуб янги мавсумни муҳим соврин билан бошлаш учун бор имкониятини ишга солиши шубҳасиз.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…