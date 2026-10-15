Зальцбург — Милан: таркиблар ва жонли матн
Европа лигаси доирасидаги Зальцбург — Милан учрашуви 15 октябр, 21:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Зальцбург бошланғич таркиби: 52. Завишицки К., 20. Байду Э., 32. Барри А., 44. Бома К., 8. Китано С., 35. Линдстрем Дж., 15. Мазурек Б., 39. Моргалла Л., 31. Шмид Д., 9. Табакович Х. (капитан), 47. Забрански В.
Зальцбург захирадагилари: 33. Камара А., 30. Диаките Г., 21. Дрекслер Т., 1. Фрюхтль К., 13. Кретциг Ф., 22. Лайнер С., 4. Меллберг Дж., 23. Реджич Д., 41. Сарчевич Н., 7. Тохумджу У., 11. Вертессен Й.
Зальцбург бош мураббийи: Рёль Д.
Милан бошланғич таркиби: 16. Меньян М. (капитан), 33. Бартезаги Д., 73. Камарда Ф., 70. Сиссе А., 5. Де Винтер К., 20. Хатчинсон О., 30. Яшари А., 8. Лофтус-Чик Р., 31. Павлович С., 12. Рабьо А., 23. Томори Ф.
Милан захирадагилари: 21. Чуквуэзе С., 28. Комотто К., 13. Диавара С., 2. Эступиньян П., 34. Хила М., 14. Модрич Л., 22. Морейра Д., 80. Муса Ю., 11. Пулишич К., 9. Рамуш Г., 42. Терраччано Ф., 96. Торриани Л.
Милан бош мураббийи: Аморим Р.
Изоҳлар 0
…